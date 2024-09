ADAC przetestowało systemy bezkluczykowe. Lista aut z dobrym zabezpieczeniem przed kradzieżą

Jak się okazuje do otwarcia pojazdu wyposażonego w system „Keyless-Go” nie jest konieczna dogłębna wiedza, np. hakowanie czy odszyfrowywanie danych. Wystarczy do tego ogólnodostępny i legalnie dostępny przedłużacz zasięgu, za pomocą którego testerzy ADAC byli w stanie w ciągu kilku sekund otworzyć samochód i nim odjechać bez pozostawiania widocznych śladów. - Złodzieje muszą mieć jedno urządzenie w pobliżu kluczyka, a drugie w pobliżu drzwi samochodu. A sygnały radiowe rozciągają się na kilkaset metrów - wyjaśnia ADAC. Według niemieckiego klubu samochodowego działa to również „jeśli klucz jest w domu lub właściciel siedzi np. w restauracyjnym ogródku z kluczem w kieszeni”. Przedłużacze zasięgu, których komponenty można kupić w każdym sklepie z elektroniką za kilkaset złotych można zbudować niewielkim wysiłkiem.

Raz uruchomiony silnik w wielu samochodach pozostaje włączony aż do opróżnienia zbiornika. W razie potrzeby złodziej może zatankować auto na pracującym silniku i jechać dalej. Ponieważ w samochodzie nie ma żadnych śladów włamania, właściciele aut również narażają się na ryzyko, że zostaną podejrzani o oszustwo ubezpieczeniowe. Producenci mogą zwiększyć bezpieczeństwo swoich modeli bezkluczykowych, korzystając z cyfrowej technologii radiowej. Technologia ta wykorzystuje w systemie zamków chipy komputerowe z technologią Ultra Wide Band (UWB), co oznacza, że ​​odległość klucza od pojazdu jest precyzyjnie określana na podstawie czasu przejścia sygnałów radiowych. Oznacza to, że pojazd pozostaje niewrażliwy na rozszerzenia radiowe. Takie samochody nie jest o wiele trudniej ukraść.

Jaguar Land Rover był pierwszym producentem samochodów, który od 2018 roku zastosował taką właśnie technologię. Oprócz Discovery, według producenta, nową technologię bezkluczykową zastosowano także w modelach Range Rover, Range Rover Sport (od roku modelowego 2018), Jaguar E-Pace i i-Pace. Od 2019 roku coraz więcej modeli marek Audi (m.in. A3, Q4 e-tron), Cupry (m.in. Born, Formentor), Seata (Leon), Skody (m.in. Enyaq, Octavia) i Volkswagena (m.in. Golf 8, modele ID, Caddy, T7) są zabezpieczone technologią UWB. BMW, Hyundai, Kia, Mercedes i Suzuki mają teraz także pierwsze modele z ulepszonym zabezpieczeniem.

Jak zabezpieczyć kluczyk z systemem keyless-go przed kradzieżą

Uchronić przed przejęciem przez złodziei sygnału można przez umieszczenie klucza w specjalnym metalowym etui ochronnym. Jeśli jesteśmy w domu lub na noc w miejscu gdzie może dojść do kradzieży auta możemy pomóc sobie wkładając kluczyki do... garnka z pokrywką lub w folii aluminiowej. Aby sprawdzić skuteczność takiego rozwiązania należy włożyć kluczyk do garnka lub owinąć go folią, a następnie stanąć przy drzwiach kierowcy (w odległości mniejszej niż metr) i sprawdzić, czy samochód można otworzyć lub zamknąć. Jeśli tak, metoda nie jest skuteczna.