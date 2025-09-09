Reklama

Rząd zdecydował. Prawo jazdy można będzie stracić również poza miastem

Rada Ministrów przyjęła nowelizację Prawa o ruchu drogowym, która wprowadza nową przesłankę do obligatoryjnego zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące. Od momentu wejścia w życie przepisów kierowcy będą tracić uprawnienia także za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym.

Publikacja: 09.09.2025 07:29

Nowe przepisy zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie o 50 km/h dozwolonej prędkości zostały ograniczone do dróg jednojezdniowych dwukierunkowych

Foto: AdobeStock

Aleksander Mróz

Dotychczas regulacja obejmowała wyłącznie obszary zabudowane. Zmiana oznacza, że znacznie więcej kierowców musi się liczyć z utratą dokumentu, bo nowe zasady będą obowiązywać na odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich. Według danych policji, na które powołuje się rząd, aż 79,5 proc. wszystkich wypadków w Polsce ma miejsce właśnie na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych. Co więcej, 86,3 proc. ofiar śmiertelnych tych zdarzeń ginie właśnie na takich trasach. To pokazuje skalę problemu i tłumaczy decyzję ustawodawcy o zaostrzeniu przepisów.

Drogi ekspresowe i autostrady poza zakresem nowych regulacji

Choć większość kolizji i wypadków zdarza się w terenie zabudowanym, to te poza nim są znacznie poważniejsze w skutkach. Statystyki mówią jasno: w 20 proc. wypadków na drogach pozamiejskich dochodzi do ofiar śmiertelnych, podczas gdy w miastach odsetek ten wynosi 5 proc. W 2024 roku w Polsce zginęło w wypadkach drogowych 1896 osób, a 24 782 zostały ranne. Każdego dnia dochodziło średnio do 59 wypadków, w których życie traciło 5 osób. Nowe przepisy nie obejmą wszystkich dróg poza obszarem zabudowanym. Zostały ograniczone do dróg jednojezdniowych dwukierunkowych. To właśnie one generują największe zagrożenie. W Polsce pochłaniają aż 8 z 10 ofiar śmiertelnych wypadków, w Europie 52 proc. śmiertelnych ofiar wypadków ginie na drogach wiejskich, 38 proc. w miastach, a jedynie 9 proc. na autostradach. Autostrady i drogi ekspresowe, gdzie kierunki ruchu są fizycznie rozdzielone, pozostają poza zakresem nowych regulacji.

W tunelu pod Zielonkami, na trasie S52, zostanie zainstalowany system odcinkowego pomiaru prędkości
Tu i Teraz
Kolejny odcinkowy pomiar prędkości. Tym razem na północnej obwodnicy Krakowa

System kar będzie stopniowany. Pierwsze wykroczenie oznacza utratę prawa jazdy na 3 miesiące. Kolejne – wydłuży zakaz do 6 miesięcy, a trzecie może zakończyć się całkowitym cofnięciem uprawnień. Nowelizacja przewiduje również ostrzejsze sankcje wobec osób jeżdżących mimo zatrzymania dokumentu. Kierowca przyłapany na prowadzeniu auta po konfiskacie prawa jazdy na 3 miesiące straci je nie na pół roku, jak dotąd, lecz aż na 5 lat. Zmiany mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli realnie jeszcze w 2025 roku. Obecnie projekt jest w toku procesu legislacyjnego – po przyjęciu przez Radę Ministrów trafi do Sejmu, a następnie do podpisu prezydenta.

Czy wiesz, że…
 - Polska od lat znajduje się w czołówce krajów UE pod względem liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w przeliczeniu na milion mieszkańców.
- Od 2022 roku we Francji obowiązuje podobna regulacja – za przekroczenie prędkości o 50 km/h policja natychmiast odbiera prawo jazdy.
- W Szwecji, kraju uchodzącym za wzór bezpieczeństwa drogowego, odsetek ofiar śmiertelnych na drogach jednojezdniowych spadł dzięki masowemu wprowadzeniu tzw. „2+1 roads”, czyli pasów ruchu rozdzielonych barierą.

Prawo
Rewolucja na drogach. Za +50 km/h poza terenem zabudowanym stracisz prawo jazdy

Źródło: rp.pl

Prawo Drogowe Mandaty/Punkty Karne Przepisy ruchu drogowego

e-Wydanie