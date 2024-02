We Włoszech z ulic znikają fotoradary. Specjalna grupa niszczy je w nocy

We Włoszech jest największa liczba fotoradarów w Europie. To się jednak może zmienić przez nowa grupę niszczącą fotoradary, która górnolotnie nazwała się fleximanem. Co ciekawe część społeczeństwa popiera te czyny.