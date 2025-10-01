Reklama

Kto stwarza największe zagrożenie na drogach? Kierowcy BMW poprawili reputację

Młodzi, rowerzyści i seniorzy – to właśnie te grupy Polacy najczęściej wskazują jako największe zagrożenie na drogach. W badaniu Rankomat.pl w czołówce znaleźli się też motocykliści oraz – tradycyjnie – właściciele BMW. Co ciekawe, choć wizerunek tej marki nadal nie jest najlepszy, to w ostatnich latach wyraźnie się poprawił.

Publikacja: 01.10.2025 12:54

Według ankiety 28 proc. badanych za najbardziej ryzykownych uznaje młodych kierowców oraz rowerzystó

Według ankiety 28 proc. badanych za najbardziej ryzykownych uznaje młodych kierowców oraz rowerzystów

Foto: AdobeStock

Albert Warner

Według ankiety 28 proc. badanych za najbardziej ryzykownych uznaje młodych kierowców oraz rowerzystów. Niewiele mniej wskazań otrzymali seniorzy i motocykliści (po 25 proc.). Na podium znaleźli się także piesi i niedoświadczeni kierowcy (24 proc.). Najmniej obaw budzą kierujący pojazdami uprzywilejowanymi oraz mieszkańcy dużych miast - po 3 proc. wskazań. Statystyki potwierdzają społeczne odczucia. Kierowcy w wieku 18-24 lata wciąż notują najwyższy wskaźnik wypadków - 11,79 na 10 tys. populacji. Z kolei użytkownicy jednośladów (rowerzyści, motocykliści i motorowerzyści) odpowiadają za blisko 14 proc. wszystkich zdarzeń.

Czytaj więcej

Chcąc zaoszczędzić na polisie warto rozważyć zakup samochodu azjatyckiej lub francuskiej marki
Ubezpieczenia
Samochody z Azji i Francji najtańsze w ubezpieczeniu. Na czele listy model z Korei

Wizerunek kierowców BMW od lat jest w Polsce obiektem żartów i krytyki. Media chętnie podkreślają markę auta sprawcy wypadku, jeśli to akurat BMW. Według najnowszego badania 56 proc. ankietowanych uważa, że kierowcy tej marki jeżdżą najmniej bezpiecznie. Na drugim miejscu znaleźli się kierowcy Audi (28 proc.), a na trzecim Volkswagena (11 proc.). To jednak poprawa - w 2022 r. odsetek negatywnych wskazań dla BMW wynosił aż 73 proc. Skąd ta łatka? Powody są dość proste. Po BMW chętnie sięgają młodzi i niedoświadczeni kierowcy. Często są to kilkunasto- czy nawet dwudziestoletnie auta o dużej mocy, dostępne w atrakcyjnych cenach. A że młodzi kierowcy mają najgorsze statystyki wypadkowe, to i marka dostaje po reputacji.

Kto uchodzi za najbezpieczniejszych?

- W ocenie ubezpieczycieli kierowcy BMW są najbardziej ryzykowną grupą i odzwierciedla to cena OC - wyższa nawet o 20 proc. niż dla innych marek - komentuje Stefania Stuglik, ekspertka Rankomat.pl. - Trzeba jednak pamiętać, że to nie sama marka jest problemem, lecz kierowca - jego wiek, doświadczenie i historia szkodowa. Po drugiej stronie rankingu znaleźli się kierowcy aut francuskich marek. Zaledwie 1 proc. badanych uznał posiadaczy Citroëna za niebezpiecznych. Niewiele gorzej wypadli właściciele Fiata, Peugeota, Renault i Forda (po 3 proc.). To właśnie oni mają opinię najbardziej „spokojnych” uczestników ruchu.

Czy wiesz, że…
- BMW od lat jest ulubioną marką młodych kierowców w Polsce – wśród osób do 25. roku życia stanowi jeden z trzech najczęściej wybieranych używanych samochodów.
- Rowerzyści uczestniczą w ok. 5–7% wszystkich wypadków drogowych w Polsce, ale często to oni ponoszą największe ryzyko obrażeń.
- Średni wiek polskiego kierowcy to ponad 42 lata, a aż ¼ wszystkich zarejestrowanych kierowców w kraju ma więcej niż 60 lat.

Reklama
Reklama

Foto: Rankomat

Czytaj więcej

W najbliższych miesiącach możemy spodziewać się dalszych wzrostów cen ubezpieczenia OC
Ubezpieczenia
Ubezpieczenie OC znowu droższe. Najwięcej zapłacisz w Gdańsku i Wrocławiu

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Wypadki Wypadki Drogowe

Według ankiety 28 proc. badanych za najbardziej ryzykownych uznaje młodych kierowców oraz rowerzystów. Niewiele mniej wskazań otrzymali seniorzy i motocykliści (po 25 proc.). Na podium znaleźli się także piesi i niedoświadczeni kierowcy (24 proc.). Najmniej obaw budzą kierujący pojazdami uprzywilejowanymi oraz mieszkańcy dużych miast - po 3 proc. wskazań. Statystyki potwierdzają społeczne odczucia. Kierowcy w wieku 18-24 lata wciąż notują najwyższy wskaźnik wypadków - 11,79 na 10 tys. populacji. Z kolei użytkownicy jednośladów (rowerzyści, motocykliści i motorowerzyści) odpowiadają za blisko 14 proc. wszystkich zdarzeń.

Pozostało jeszcze 80% artykułu
Reklama
zdjęcie Emil Dembiński, prezes Volvo Car Poland
Jak jeździć
Podcast "Moto.rp.pl": Volvo – bezpieczeństwo to więcej niż technologia
Nowe przepisy zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie o 50 km/h dozwolonej prędkości zostały ograni
Jak jeździć
Rząd zdecydował. Prawo jazdy można będzie stracić również poza miastem
Czechy wprowadzają na wybranych odcinkach autostrad wyższe ograniczenie prędkości wynoszące 150 km/h
Jak jeździć
Rewolucja na czeskich autostradach. Szybciej pojedziesz tylko w Niemczech
Modyfikacje ruchu na granicy mają wejść w życie w czwartym kwartale 2025 roku
Jak jeździć
Rewolucja na granicy z Niemcami. Od jesieni kierowcy pojadą zupełnie inaczej
System CANARD zarejestrował ponad 324 tysiące przypadków przekroczenia prędkości
Jak jeździć
Polacy biją rekordy wykroczeń. 324 tys. mandatów w pół roku
Reklama
Reklama
e-Wydanie