Według ankiety 28 proc. badanych za najbardziej ryzykownych uznaje młodych kierowców oraz rowerzystów. Niewiele mniej wskazań otrzymali seniorzy i motocykliści (po 25 proc.). Na podium znaleźli się także piesi i niedoświadczeni kierowcy (24 proc.). Najmniej obaw budzą kierujący pojazdami uprzywilejowanymi oraz mieszkańcy dużych miast - po 3 proc. wskazań. Statystyki potwierdzają społeczne odczucia. Kierowcy w wieku 18-24 lata wciąż notują najwyższy wskaźnik wypadków - 11,79 na 10 tys. populacji. Z kolei użytkownicy jednośladów (rowerzyści, motocykliści i motorowerzyści) odpowiadają za blisko 14 proc. wszystkich zdarzeń.

Wizerunek kierowców BMW od lat jest w Polsce obiektem żartów i krytyki. Media chętnie podkreślają markę auta sprawcy wypadku, jeśli to akurat BMW. Według najnowszego badania 56 proc. ankietowanych uważa, że kierowcy tej marki jeżdżą najmniej bezpiecznie. Na drugim miejscu znaleźli się kierowcy Audi (28 proc.), a na trzecim Volkswagena (11 proc.). To jednak poprawa - w 2022 r. odsetek negatywnych wskazań dla BMW wynosił aż 73 proc. Skąd ta łatka? Powody są dość proste. Po BMW chętnie sięgają młodzi i niedoświadczeni kierowcy. Często są to kilkunasto- czy nawet dwudziestoletnie auta o dużej mocy, dostępne w atrakcyjnych cenach. A że młodzi kierowcy mają najgorsze statystyki wypadkowe, to i marka dostaje po reputacji.

Kto uchodzi za najbezpieczniejszych?

- W ocenie ubezpieczycieli kierowcy BMW są najbardziej ryzykowną grupą i odzwierciedla to cena OC - wyższa nawet o 20 proc. niż dla innych marek - komentuje Stefania Stuglik, ekspertka Rankomat.pl. - Trzeba jednak pamiętać, że to nie sama marka jest problemem, lecz kierowca - jego wiek, doświadczenie i historia szkodowa. Po drugiej stronie rankingu znaleźli się kierowcy aut francuskich marek. Zaledwie 1 proc. badanych uznał posiadaczy Citroëna za niebezpiecznych. Niewiele gorzej wypadli właściciele Fiata, Peugeota, Renault i Forda (po 3 proc.). To właśnie oni mają opinię najbardziej „spokojnych” uczestników ruchu.

Czy wiesz, że…

- BMW od lat jest ulubioną marką młodych kierowców w Polsce – wśród osób do 25. roku życia stanowi jeden z trzech najczęściej wybieranych używanych samochodów.

- Rowerzyści uczestniczą w ok. 5–7% wszystkich wypadków drogowych w Polsce, ale często to oni ponoszą największe ryzyko obrażeń.

- Średni wiek polskiego kierowcy to ponad 42 lata, a aż ¼ wszystkich zarejestrowanych kierowców w kraju ma więcej niż 60 lat.