Od momentu przywrócenia kontroli, odcinek w rejonie przejścia granicznego stał się wąskim gardłem zarówno dla transportu towarowego, jak i dla zwykłych podróżnych. Premier Brandenburgii Dietmar Woidke oraz minister spraw wewnętrznych René Wilke od wielu miesięcy apelowali do władz federalnych o rozwiązania poprawiające przepustowość. Jednym z postulatów było stworzenie trzeciego pasa ruchu w kierunku Polski. Plan zakłada, że w stronę Polski ciężarówki będą mogły korzystać z pasa awaryjnego, który zostanie na stałe otwarty dla tego typu pojazdów. Obecny pas dla tirów przeznaczony zostanie wyłącznie dla samochodów osobowych. Ostatecznie w kierunku przejścia granicznego powstaną trzy odseparowane pasy: awaryjny dla ciężarówek, zwykły pas dla aut osobowych i pas do wyprzedzania. W przeciwnym kierunku – do Berlina – również pojawi się zmiana. Pas do wyprzedzania zostanie włączony do ruchu w stronę stolicy Niemiec, co pozwoli stworzyć tam dwupasmowy przejazd. Kontrole będą mogły być prowadzone z pasa rozdzielającego, co ma ograniczyć zatory w obu kierunkach.

Niemcy wprowadziły stałe kontrole na granicy z Polską od 16.10.2023 r.

Autostrada A12 to kluczowa trasa transportowa dla niemiecko-polskiego handlu. Szacuje się, że co roku przejeżdża tędy około czterech milionów ciężarówek. Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa we Frankfurcie nad Odrą od dawna ostrzega, że przewlekłe korki generują straty gospodarcze i utrudniają pracę przedsiębiorcom. Narzekają też codziennie dojeżdżający do pracy po obu stronach granicy – czas oczekiwania potrafi wydłużyć się nawet o kilkadziesiąt minut. Nowy układ pasów ma być kompromisem między wymogami bezpieczeństwa, koniecznością prowadzenia kontroli granicznych i potrzebą utrzymania płynności ruchu. Jeśli rozwiązanie się sprawdzi, możliwe jest jego wdrożenie w innych punktach na granicy Niemiec z krajami UE.

Przypomnijmy, że jesienią 2023 roku Niemcy przywróciły kontrole na swojej granicy z Polską – początkowo jako krótkoterminowy środek przeciw nielegalnej migracji. W 2024 r. Berlin kontynuował tę politykę, rozszerzając kontrole i odsyłając niektórych migrantów do Polski. Reakcją Warszawy było wprowadzenie podobnych kontroli po stronie polskiej od 7 lipca, które zgodnie z doniesieniami przedłużono do 4 października tego roku.

Czy wiesz, że…

– Autostrada A12 jest częścią europejskiej trasy E30, która łączy Irlandię z Rosją.

– Pierwszy odcinek A12 oddano do użytku w 1937 roku, a wschodni fragment przy granicy modernizowano jeszcze w latach 90.

– Na przejściu granicznym we Frankfurcie nad Odrą w szczycie wakacyjnym potrafi przejechać nawet 60 tys. pojazdów dziennie.

– W Niemczech kierowca ciężarówki, który nie zastosuje się do nakazu jazdy wyznaczonym pasem przy kontroli granicznej, może dostać mandat nawet do 500 euro.