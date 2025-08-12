Reklama

Rewolucja na granicy z Niemcami. Od jesieni kierowcy pojadą zupełnie inaczej

Jeszcze w tym roku kierowców korzystających z autostrady A12, łączącej Berlin z polską granicą, czeka spora reorganizacja ruchu. Niemiecka Federalna spółka Autobahn GmbH zapowiada modyfikacje w układzie pasów ruchu na odcinku przygranicznym Frankfurt nad Odrą. Zmiany mają wejść w życie w czwartym kwartale 2025 roku i są odpowiedzią na narastające korki spowodowane stałymi kontrolami granicznymi.

Publikacja: 12.08.2025 12:22

Modyfikacje ruchu na granicy mają wejść w życie w czwartym kwartale 2025 roku

Modyfikacje ruchu na granicy mają wejść w życie w czwartym kwartale 2025 roku

Foto: AdobeStock

Albert Warner

Od momentu przywrócenia kontroli, odcinek w rejonie przejścia granicznego stał się wąskim gardłem zarówno dla transportu towarowego, jak i dla zwykłych podróżnych. Premier Brandenburgii Dietmar Woidke oraz minister spraw wewnętrznych René Wilke od wielu miesięcy apelowali do władz federalnych o rozwiązania poprawiające przepustowość. Jednym z postulatów było stworzenie trzeciego pasa ruchu w kierunku Polski. Plan zakłada, że w stronę Polski ciężarówki będą mogły korzystać z pasa awaryjnego, który zostanie na stałe otwarty dla tego typu pojazdów. Obecny pas dla tirów przeznaczony zostanie wyłącznie dla samochodów osobowych. Ostatecznie w kierunku przejścia granicznego powstaną trzy odseparowane pasy: awaryjny dla ciężarówek, zwykły pas dla aut osobowych i pas do wyprzedzania. W przeciwnym kierunku – do Berlina – również pojawi się zmiana. Pas do wyprzedzania zostanie włączony do ruchu w stronę stolicy Niemiec, co pozwoli stworzyć tam dwupasmowy przejazd. Kontrole będą mogły być prowadzone z pasa rozdzielającego, co ma ograniczyć zatory w obu kierunkach.

Czytaj więcej

Sprzedaż aut czysto elektrycznych na niemieckim rynku wzrosła o 45 procent
Na prąd
Niemcy rzucili się na elektryki. Co piąty nowy samochód ma napęd elektryczny

Niemcy wprowadziły stałe kontrole na granicy z Polską od 16.10.2023 r.

Autostrada A12 to kluczowa trasa transportowa dla niemiecko-polskiego handlu. Szacuje się, że co roku przejeżdża tędy około czterech milionów ciężarówek. Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa we Frankfurcie nad Odrą od dawna ostrzega, że przewlekłe korki generują straty gospodarcze i utrudniają pracę przedsiębiorcom. Narzekają też codziennie dojeżdżający do pracy po obu stronach granicy – czas oczekiwania potrafi wydłużyć się nawet o kilkadziesiąt minut. Nowy układ pasów ma być kompromisem między wymogami bezpieczeństwa, koniecznością prowadzenia kontroli granicznych i potrzebą utrzymania płynności ruchu. Jeśli rozwiązanie się sprawdzi, możliwe jest jego wdrożenie w innych punktach na granicy Niemiec z krajami UE.

Przypomnijmy, że jesienią 2023 roku Niemcy przywróciły kontrole na swojej granicy z Polską – początkowo jako krótkoterminowy środek przeciw nielegalnej migracji. W 2024 r. Berlin kontynuował tę politykę, rozszerzając kontrole i odsyłając niektórych migrantów do Polski. Reakcją Warszawy było wprowadzenie podobnych kontroli po stronie polskiej od 7 lipca, które zgodnie z doniesieniami przedłużono do 4 października tego roku.

Czy wiesz, że…
 – Autostrada A12 jest częścią europejskiej trasy E30, która łączy Irlandię z Rosją.
– Pierwszy odcinek A12 oddano do użytku w 1937 roku, a wschodni fragment przy granicy modernizowano jeszcze w latach 90.
– Na przejściu granicznym we Frankfurcie nad Odrą w szczycie wakacyjnym potrafi przejechać nawet 60 tys. pojazdów dziennie.
– W Niemczech kierowca ciężarówki, który nie zastosuje się do nakazu jazdy wyznaczonym pasem przy kontroli granicznej, może dostać mandat nawet do 500 euro.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

W Porsche 911 Dakar RED58 Special wszystkie dodatki opiewają na kwotę 1 009 542,03 zł.
Za Kierownicą
Porsche 911 Dakar RED58 Special: Uszanowanie, panie Sobiesławie

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Niemcy granica kontrole na granicy

Od momentu przywrócenia kontroli, odcinek w rejonie przejścia granicznego stał się wąskim gardłem zarówno dla transportu towarowego, jak i dla zwykłych podróżnych. Premier Brandenburgii Dietmar Woidke oraz minister spraw wewnętrznych René Wilke od wielu miesięcy apelowali do władz federalnych o rozwiązania poprawiające przepustowość. Jednym z postulatów było stworzenie trzeciego pasa ruchu w kierunku Polski. Plan zakłada, że w stronę Polski ciężarówki będą mogły korzystać z pasa awaryjnego, który zostanie na stałe otwarty dla tego typu pojazdów. Obecny pas dla tirów przeznaczony zostanie wyłącznie dla samochodów osobowych. Ostatecznie w kierunku przejścia granicznego powstaną trzy odseparowane pasy: awaryjny dla ciężarówek, zwykły pas dla aut osobowych i pas do wyprzedzania. W przeciwnym kierunku – do Berlina – również pojawi się zmiana. Pas do wyprzedzania zostanie włączony do ruchu w stronę stolicy Niemiec, co pozwoli stworzyć tam dwupasmowy przejazd. Kontrole będą mogły być prowadzone z pasa rozdzielającego, co ma ograniczyć zatory w obu kierunkach.

Reklama
System CANARD zarejestrował ponad 324 tysiące przypadków przekroczenia prędkości
Jak jeździć
Polacy biją rekordy wykroczeń. 324 tys. mandatów w pół roku
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Od połowy kwietnia na drogach krajowych i gminnych w Tyrolu obowiązują ukierunkowane zakazy jazdy w
Jak jeździć
Chaos na drogach w Austrii. 30 tys. samochodów zawróconych z bocznych dróg
W przyszłości ukryte lub zakamuflowane fotoradary będą we Włoszech zabronione
Jak jeździć
Rewolucja używania fotoradarów we Włoszech. Koniec z wyciąganiem kasy od kierowców
Polska jest w czołówce państw europejskich z największą liczbą wypadków
Jak jeździć
Polskie drogi wśród najbezpieczniejszych w Europie? To zależy od statystyki
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Przez wzmożone kontrole na granicy polsko-niemieckiej tworzą się kilometrowe korki
Jak jeździć
Jedziesz samochodem do Niemiec? Przygotuj się na szczegółowe kontrole
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie