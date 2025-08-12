Aktualizacja: 12.08.2025 12:57 Publikacja: 12.08.2025 12:22
Modyfikacje ruchu na granicy mają wejść w życie w czwartym kwartale 2025 roku
Foto: AdobeStock
Od momentu przywrócenia kontroli, odcinek w rejonie przejścia granicznego stał się wąskim gardłem zarówno dla transportu towarowego, jak i dla zwykłych podróżnych. Premier Brandenburgii Dietmar Woidke oraz minister spraw wewnętrznych René Wilke od wielu miesięcy apelowali do władz federalnych o rozwiązania poprawiające przepustowość. Jednym z postulatów było stworzenie trzeciego pasa ruchu w kierunku Polski. Plan zakłada, że w stronę Polski ciężarówki będą mogły korzystać z pasa awaryjnego, który zostanie na stałe otwarty dla tego typu pojazdów. Obecny pas dla tirów przeznaczony zostanie wyłącznie dla samochodów osobowych. Ostatecznie w kierunku przejścia granicznego powstaną trzy odseparowane pasy: awaryjny dla ciężarówek, zwykły pas dla aut osobowych i pas do wyprzedzania. W przeciwnym kierunku – do Berlina – również pojawi się zmiana. Pas do wyprzedzania zostanie włączony do ruchu w stronę stolicy Niemiec, co pozwoli stworzyć tam dwupasmowy przejazd. Kontrole będą mogły być prowadzone z pasa rozdzielającego, co ma ograniczyć zatory w obu kierunkach.
Czytaj więcej
Niemiecki rynek samochodowy jest nadal daleki od poziomu sprzed koronawirusa. Pierwsze pięć miesi...
Autostrada A12 to kluczowa trasa transportowa dla niemiecko-polskiego handlu. Szacuje się, że co roku przejeżdża tędy około czterech milionów ciężarówek. Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa we Frankfurcie nad Odrą od dawna ostrzega, że przewlekłe korki generują straty gospodarcze i utrudniają pracę przedsiębiorcom. Narzekają też codziennie dojeżdżający do pracy po obu stronach granicy – czas oczekiwania potrafi wydłużyć się nawet o kilkadziesiąt minut. Nowy układ pasów ma być kompromisem między wymogami bezpieczeństwa, koniecznością prowadzenia kontroli granicznych i potrzebą utrzymania płynności ruchu. Jeśli rozwiązanie się sprawdzi, możliwe jest jego wdrożenie w innych punktach na granicy Niemiec z krajami UE.
Przypomnijmy, że jesienią 2023 roku Niemcy przywróciły kontrole na swojej granicy z Polską – początkowo jako krótkoterminowy środek przeciw nielegalnej migracji. W 2024 r. Berlin kontynuował tę politykę, rozszerzając kontrole i odsyłając niektórych migrantów do Polski. Reakcją Warszawy było wprowadzenie podobnych kontroli po stronie polskiej od 7 lipca, które zgodnie z doniesieniami przedłużono do 4 października tego roku.
Czy wiesz, że…
– Autostrada A12 jest częścią europejskiej trasy E30, która łączy Irlandię z Rosją.
– Pierwszy odcinek A12 oddano do użytku w 1937 roku, a wschodni fragment przy granicy modernizowano jeszcze w latach 90.
– Na przejściu granicznym we Frankfurcie nad Odrą w szczycie wakacyjnym potrafi przejechać nawet 60 tys. pojazdów dziennie.
– W Niemczech kierowca ciężarówki, który nie zastosuje się do nakazu jazdy wyznaczonym pasem przy kontroli granicznej, może dostać mandat nawet do 500 euro.
Czytaj więcej
Ten samochód to hołd. Egzemplarz, który nawiązuje do kultowego rajdu sprzed 55 lat. Rajdu, a właś...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Od momentu przywrócenia kontroli, odcinek w rejonie przejścia granicznego stał się wąskim gardłem zarówno dla transportu towarowego, jak i dla zwykłych podróżnych. Premier Brandenburgii Dietmar Woidke oraz minister spraw wewnętrznych René Wilke od wielu miesięcy apelowali do władz federalnych o rozwiązania poprawiające przepustowość. Jednym z postulatów było stworzenie trzeciego pasa ruchu w kierunku Polski. Plan zakłada, że w stronę Polski ciężarówki będą mogły korzystać z pasa awaryjnego, który zostanie na stałe otwarty dla tego typu pojazdów. Obecny pas dla tirów przeznaczony zostanie wyłącznie dla samochodów osobowych. Ostatecznie w kierunku przejścia granicznego powstaną trzy odseparowane pasy: awaryjny dla ciężarówek, zwykły pas dla aut osobowych i pas do wyprzedzania. W przeciwnym kierunku – do Berlina – również pojawi się zmiana. Pas do wyprzedzania zostanie włączony do ruchu w stronę stolicy Niemiec, co pozwoli stworzyć tam dwupasmowy przejazd. Kontrole będą mogły być prowadzone z pasa rozdzielającego, co ma ograniczyć zatory w obu kierunkach.
Ponad 324 tysiące przypadków przekroczenia prędkości zarejestrowanych przez fotoradary w pierwszym półroczu 2025...
Jadący przez Austrię w kierunku Włoch kierowcy utknęli na autostradzie A13 w ogromnych korkach. Mimo zakazów pró...
Od 12 czerwca 2025 r. we Włoszech zaczną obowiązywać nowe, ogólnokrajowe przepisy dotyczące korzystania z fotora...
Polska jest w czołówce państw europejskich z największą liczbą wypadków - na milion mieszkańców przypadają 52 of...
Kto w maju wybiera się samochodem do Niemiec lub musi przekroczyć niemiecką granicę niech przygotuje się na wzmo...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas