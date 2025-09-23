Aktualizacja: 23.09.2025 13:23 Publikacja: 23.09.2025 13:12
Dzięki temu Volvo wciąż wyróżnia się w branży motoryzacyjnej – nie tylko pod względem rozwiązań technologicznych, ale także w podejściu do odpowiedzialności za ludzi i otoczenie. Jak dodaje Dembiński: „Chcemy, by każdy samochód Volvo nie tylko chronił życie, ale też dawał poczucie spokoju i zaufania. To jest fundament, na którym budujemy przyszłość marki”.
W centrum rozmowy znalazł się projekt Volvo For Safety – interaktywne miasteczko, w którym każdy może sprawdzić, jak w praktyce działają systemy wspierające kierowcę i chroniące pasażerów. To nie tylko pokaz technologii, ale także edukacja i budowanie świadomości kierowców oraz pieszych.
Volvo od dekad wyznacza standardy bezpieczeństwa w branży – od wprowadzenia trzypunktowych pasów w latach 50., po dzisiejsze zaawansowane układy monitorujące otoczenie i kierowcę. Dziś marka łączy innowacje techniczne z działaniami społecznymi, pokazując, że bezpieczeństwo to wartość, która wykracza daleko poza same samochody.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Dzięki temu Volvo wciąż wyróżnia się w branży motoryzacyjnej – nie tylko pod względem rozwiązań technologicznych, ale także w podejściu do odpowiedzialności za ludzi i otoczenie. Jak dodaje Dembiński: „Chcemy, by każdy samochód Volvo nie tylko chronił życie, ale też dawał poczucie spokoju i zaufania. To jest fundament, na którym budujemy przyszłość marki”.
W centrum rozmowy znalazł się projekt Volvo For Safety – interaktywne miasteczko, w którym każdy może sprawdzić, jak w praktyce działają systemy wspierające kierowcę i chroniące pasażerów. To nie tylko pokaz technologii, ale także edukacja i budowanie świadomości kierowców oraz pieszych.
Rada Ministrów przyjęła nowelizację Prawa o ruchu drogowym, która wprowadza nową przesłankę do obligatoryjnego z...
Czechy przygotowują się do wprowadzenia pierwszego w Unii Europejskiej pilotażowego programu limitów prędkości 1...
Jeszcze w tym roku kierowców korzystających z autostrady A12, łączącej Berlin z polską granicą, czeka spora reor...
Ponad 324 tysiące przypadków przekroczenia prędkości zarejestrowanych przez fotoradary w pierwszym półroczu 2025...
Jadący przez Austrię w kierunku Włoch kierowcy utknęli na autostradzie A13 w ogromnych korkach. Mimo zakazów pró...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas