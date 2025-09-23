Dzięki temu Volvo wciąż wyróżnia się w branży motoryzacyjnej – nie tylko pod względem rozwiązań technologicznych, ale także w podejściu do odpowiedzialności za ludzi i otoczenie. Jak dodaje Dembiński: „Chcemy, by każdy samochód Volvo nie tylko chronił życie, ale też dawał poczucie spokoju i zaufania. To jest fundament, na którym budujemy przyszłość marki”.

W centrum rozmowy znalazł się projekt Volvo For Safety – interaktywne miasteczko, w którym każdy może sprawdzić, jak w praktyce działają systemy wspierające kierowcę i chroniące pasażerów. To nie tylko pokaz technologii, ale także edukacja i budowanie świadomości kierowców oraz pieszych.

Volvo od dekad wyznacza standardy bezpieczeństwa w branży – od wprowadzenia trzypunktowych pasów w latach 50., po dzisiejsze zaawansowane układy monitorujące otoczenie i kierowcę. Dziś marka łączy innowacje techniczne z działaniami społecznymi, pokazując, że bezpieczeństwo to wartość, która wykracza daleko poza same samochody.