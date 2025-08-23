Aktualizacja: 23.08.2025 18:10 Publikacja: 23.08.2025 14:39
Czechy wprowadzają na wybranych odcinkach autostrad wyższe ograniczenie prędkości wynoszące 150 km/h
Foto: AdobeStock
Czechy jako pierwszy kraj Unii Europejskiej wprowadzają na wybranych odcinkach autostrad nowe, wyższe ograniczenie prędkości wynoszące 150 km/h. Pilotażowy program ma ruszyć pod koniec września 2025 roku na 50-kilometrowym odcinku autostrady D3 między Táborem a Czeskimi Budziejowicami – trasie łączącej Pragę z austriackim Linzem. Inwestycja o wartości 2,2 miliona euro przewiduje instalację 42 nowoczesnych, elektronicznych znaków drogowych o zmiennej treści. Nowe elektroniczne znaki będą aktywne tylko przy dobrej pogodzie i umiarkowanym ruchu, a w złych warunkach prędkość zostanie automatycznie obniżona do 130 km/h. To rozwiązanie ma pogodzić dążenie do zwiększenia przepustowości dróg z wymaganiami bezpieczeństwa.
Nowością czeskiego projektu nie jest tylko sama prędkość, ale przede wszystkim sposób jej zarządzania. System będzie automatycznie dostosowywał limity do aktualnych warunków na drodze, uwzględniając: warunki atmosferyczne - deszcz, śnieg lub mgła spowodują obniżenie limitu do standardowych 130 km/h, natężenie ruchu – w przypadku korków system automatycznie zmniejszy dozwoloną prędkość, pory dnia – możliwość różnicowania limitów w zależności od pory doby. Jak na razie to Polska przodowała w najwyższych limitach prędkości wynoszący 140 km/h. Jedynie Bułgaria ma podobny limit prędkości, ale na nowo wybudowanych odcinkach autostrad.
Czytaj więcej
W nadchodzących dekadach autostrada Brenner jedna z najważniejszych tras przez Alpy stanie się wą...
Najwyższe limity (130-140 km/h):
Czechy – 150 km/h autostrady (od września br. na wybranych odcinkach dróg)
Polska – 140 km/h autostrady
Bułgaria – 140 km/h autostrady (na nowych odcinkach)
Austria – 130 km/h autostrady
Niemcy – brak ograniczenia. Zalecana prędkość to 130 km/h
Średnie limity (120-130 km/h):
Belgia – 120 km/h autostrady
Francja – 130 km/h autostrady
Włochy – 130 km/h autostrady
Niższe limity (100-110 km/h):
Szwecja – 110 km/h autostrady
Norwegia – 100 km/h autostrady
Niderlandy – 130 km/h na autostradzie nocą (od godz. 19:00 do 6:00). W dzień 100 km/h
Europa ma już doświadczenia z eksperymentami dotyczącymi limitów prędkości, które pokazują, że wyniki bywają mieszane. W Austrii w latach 2018-2020 testowano podwyższenie prędkości na autostradzie A1 między Wiedniem a Salzburgiem – na dwóch odcinkach można było jechać 140 km/h zamiast 130 km/h. Eksperyment zakończono jednak z powodów środowiskowych – minister klimatu Leonore Gewessler wskazała na wzrost emisji CO₂. Obecnie jedynie pojazdy elektryczne mają pozwolenie na szybszą jazdę na wybranych odcinkach dróg. Innym przykładem jest Holandia. Od 2020 roku, z powodów ochrony środowiska, ograniczenie prędkości na autostradach w ciągu dnia zostało drastycznie zmniejszone do 100 km/h. W godzinach nocnych (od 19:00 do 6:00) można było jechać do 130 km/h. Jednak w kwietniu 2025 roku, po licznych protestach kierowców i analizie sytuacji, holenderskie ministerstwo transportu przywróciło wyższy limit na wybranych odcinkach.
Badania pokazują, że niższe limity prędkości mogą znacząco zmniejszyć liczbę wypadków, zwłaszcza tych śmiertelnych. Przykładowo, w krajach takich jak Szwecja czy Holandia, gdzie obowiązują stosunkowo niskie ograniczenia prędkości, odnotowuje się jedne z najniższych wskaźników wypadków śmiertelnych na autostradach w Europie. Z drugiej strony, na niemieckich autostradach, na których nie ma ograniczenia prędkości nie odnotowuje się większej liczby śmiertelnych wypadków, a wręcz odwrotnie jest ich mniej niż np. we Francji. Jednak nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków na polskich autostradach. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że główną przyczyną wypadków na prostych odcinkach drogi jest niedopasowanie prędkości do warunków ruchu. Należy pamiętać, że wypadek przy tak szybkiej jeździe wytwarza tak duże siły ciążenia, że nawet zapięte pasy bezpieczeństwa i nowoczesne systemy montowane w samochodach nie gwarantują przeżycia. Przy prędkości 150 km/h energia kinetyczna pojazdu jest o 12 proc. większa niż przy 140 km/h, co znacząco wpływa na siłę uderzenia w przypadku wypadku.
Jeśli eksperyment się powiedzie, podobne zmiany mogą pojawić się na innych czeskich autostradach, np. D1 i A11. To może otworzyć drogę dla innych krajów europejskich do testowania podobnych rozwiązań. Dla Polski czeski eksperyment może być szczególnie interesujący. Nasze autostrady, szczególnie nowoczesne odcinki A1 czy A2, mają parametry techniczne pozwalające na bezpieczną jazdę z wyższymi prędkościami. W efekcie powstaje pytanie czy 150 km/h na autostradach to przyszłość Europy, czy ryzykowny eksperyment? Odpowiedź poznamy już za kilka lat, gdy Czechy przedstawią pierwsze wyniki swojego pionierskiego programu.
Czytaj więcej
Od 12 czerwca 2025 r. we Włoszech zaczną obowiązywać nowe, ogólnokrajowe przepisy dotyczące korzy...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Czechy jako pierwszy kraj Unii Europejskiej wprowadzają na wybranych odcinkach autostrad nowe, wyższe ograniczenie prędkości wynoszące 150 km/h. Pilotażowy program ma ruszyć pod koniec września 2025 roku na 50-kilometrowym odcinku autostrady D3 między Táborem a Czeskimi Budziejowicami – trasie łączącej Pragę z austriackim Linzem. Inwestycja o wartości 2,2 miliona euro przewiduje instalację 42 nowoczesnych, elektronicznych znaków drogowych o zmiennej treści. Nowe elektroniczne znaki będą aktywne tylko przy dobrej pogodzie i umiarkowanym ruchu, a w złych warunkach prędkość zostanie automatycznie obniżona do 130 km/h. To rozwiązanie ma pogodzić dążenie do zwiększenia przepustowości dróg z wymaganiami bezpieczeństwa.
Jeszcze w tym roku kierowców korzystających z autostrady A12, łączącej Berlin z polską granicą, czeka spora reor...
Ponad 324 tysiące przypadków przekroczenia prędkości zarejestrowanych przez fotoradary w pierwszym półroczu 2025...
Jadący przez Austrię w kierunku Włoch kierowcy utknęli na autostradzie A13 w ogromnych korkach. Mimo zakazów pró...
Od 12 czerwca 2025 r. we Włoszech zaczną obowiązywać nowe, ogólnokrajowe przepisy dotyczące korzystania z fotora...
Polska jest w czołówce państw europejskich z największą liczbą wypadków - na milion mieszkańców przypadają 52 of...
Coraz więcej firm świadomie inwestuje w jakość, nie tylko swoich produktów i usług, ale też w standardy współpracy z partnerami biznesowymi. Rośnie rola banków, które nie tylko dostarczają finansowanie, ale zapewniają również kompleksowe wsparcie operacyjne.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas