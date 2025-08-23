Niższe limity (100-110 km/h):

Szwecja – 110 km/h autostrady

Norwegia – 100 km/h autostrady

Niderlandy – 130 km/h na autostradzie nocą (od godz. 19:00 do 6:00). W dzień 100 km/h

Europa ma już doświadczenia z eksperymentami dotyczącymi limitów prędkości, które pokazują, że wyniki bywają mieszane. W Austrii w latach 2018-2020 testowano podwyższenie prędkości na autostradzie A1 między Wiedniem a Salzburgiem – na dwóch odcinkach można było jechać 140 km/h zamiast 130 km/h. Eksperyment zakończono jednak z powodów środowiskowych – minister klimatu Leonore Gewessler wskazała na wzrost emisji CO₂. Obecnie jedynie pojazdy elektryczne mają pozwolenie na szybszą jazdę na wybranych odcinkach dróg. Innym przykładem jest Holandia. Od 2020 roku, z powodów ochrony środowiska, ograniczenie prędkości na autostradach w ciągu dnia zostało drastycznie zmniejszone do 100 km/h. W godzinach nocnych (od 19:00 do 6:00) można było jechać do 130 km/h. Jednak w kwietniu 2025 roku, po licznych protestach kierowców i analizie sytuacji, holenderskie ministerstwo transportu przywróciło wyższy limit na wybranych odcinkach.

Bezpieczeństwo vs. efektywność - odwieczny dylemat ograniczeń prędkości jazdy

Badania pokazują, że niższe limity prędkości mogą znacząco zmniejszyć liczbę wypadków, zwłaszcza tych śmiertelnych. Przykładowo, w krajach takich jak Szwecja czy Holandia, gdzie obowiązują stosunkowo niskie ograniczenia prędkości, odnotowuje się jedne z najniższych wskaźników wypadków śmiertelnych na autostradach w Europie. Z drugiej strony, na niemieckich autostradach, na których nie ma ograniczenia prędkości nie odnotowuje się większej liczby śmiertelnych wypadków, a wręcz odwrotnie jest ich mniej niż np. we Francji. Jednak nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków na polskich autostradach. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że główną przyczyną wypadków na prostych odcinkach drogi jest niedopasowanie prędkości do warunków ruchu. Należy pamiętać, że wypadek przy tak szybkiej jeździe wytwarza tak duże siły ciążenia, że nawet zapięte pasy bezpieczeństwa i nowoczesne systemy montowane w samochodach nie gwarantują przeżycia. Przy prędkości 150 km/h energia kinetyczna pojazdu jest o 12 proc. większa niż przy 140 km/h, co znacząco wpływa na siłę uderzenia w przypadku wypadku.

Jeśli eksperyment się powiedzie, podobne zmiany mogą pojawić się na innych czeskich autostradach, np. D1 i A11. To może otworzyć drogę dla innych krajów europejskich do testowania podobnych rozwiązań. Dla Polski czeski eksperyment może być szczególnie interesujący. Nasze autostrady, szczególnie nowoczesne odcinki A1 czy A2, mają parametry techniczne pozwalające na bezpieczną jazdę z wyższymi prędkościami. W efekcie powstaje pytanie czy 150 km/h na autostradach to przyszłość Europy, czy ryzykowny eksperyment? Odpowiedź poznamy już za kilka lat, gdy Czechy przedstawią pierwsze wyniki swojego pionierskiego programu.