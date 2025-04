Niemiecki automobilklub zrzeszający ponad 17 milionów członków sprawdziła, którego używanego elektryka wybrać. Z analizy ADAC wynika, że na rynku używanych elektrycznych aut znajduje się spory wybór modeli. Według analizy większa podaż używek jest związana z dużą liczbę samochodów poleasingowych. Są to często auta, które można uznać za uniwersalnie - oferują wystarczająco dużo miejsca na co dzień, mają zasięg około 300 km i posiadają rozsądny czas ładowania. ADAC przyjrzało się również używanym modelom z mniejszym zasięgiem (150/200 km), które z przeznaczenia nadają się jako auto miejskie lub przeznaczone na dojazd do pracy.

BMW i3

Na liście polecanych przez ADAC aut znalazło się BMW i3, szczególnie modele budowane w latach 2019/2020. Mają baterię o pojemności 37,9 kWh, zasięg około 150 – 250 km. Za egzemplarz z przebiegiem od 60 000 do 100 000 km trzeba zapłacić od 15 000 do 20 000 euro (ok 64/85 tys. zł). Zalety tego modelu to niewielkie wymiary, bardzo mały promień skrętu, mocny napęd na tylne koła i bezpośredni układ kierowniczy. Ilość miejsca nie jest jego mocną stroną, a koncepcja otwierania tylnych drzwi w przeciwnych kierunkach może okazać się irytująca w codziennym użytkowaniu. Największą zaletą i3 jest jego lekka konstrukcja - kabina pasażerska jest wykonana z włókna węglowego, a wiele elementów z tworzywa sztucznego. Starsze modele i3 mają małą baterię (22 kWh lub 33 kWh), co ogranicza zasięg. Bardziej godne polecenia są modele i3 z największą baterią o pojemności 38 kWh, których ceny zaczynają się od około 15 000 euro.

Fiat 500e

Kolejny na liście znalazł się Fiat 500e, egzemplarze z roku 2020/2021, z baterią o pojemności 37,3 kWh, która oferuje zasięg 150 – 250 km. Fiat ma silnik o mocy 118 KM i za samochód z przebiegiem 40 000 – 60 000 km zapłacić trzeba od 15 000 – 19 000 euro. Fiat 500e jest dostępny od 2020 roku, ma udany retro design, ale mały bagażnik. Oprócz wersji hatchback, model 500e jest również dostępny jako kabriolet ze składanym dachem. Podstawowa wersja modelu 500e ma moc 95 KM i akumulator o pojemności 23,8 kWh (brutto). Zimą zasięg wynosi tylko około 100 kilometrów. Wersja z akumulatorem o pojemności 42,2 kWh oferuje większy zasięg i moc (118 KM). Dostępna jest również wersja sportowa Abarth 500e o mocy 155 KM.