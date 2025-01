Używany jak nowy. Pierwsze w Polsce miejsce renowacji używanych samochodów

W Sękocinie Nowym pod Warszawą został otwarty pierwszy zakład kompleksowej renowacji samochodów używanych Renaulta. Projekt realizowany przez Renaulta i KrubaGroup pokazuje nowatorskie podejście do renowacji samochodów i wpisuje się w europejską strategię promowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Ma na celu odnawianie samochodów pojazdów w najwyższej jakości. Zakład o powierzchni 2200 m² oferuje kompleksowe usługi renowacyjne i dysponuje parkingiem mieszczącym 600 pojazdów. Kluczowym elementem jest dokument „Refactory certified”, gwarantujący, że wszystkie prace renowacyjne spełniają rygorystyczne standardy Renaulta. Proces odnowy obejmuje m.in. naprawy karoserii, mechaniki oraz wnętrza pojazdu. Zlecenia przyjmowane są tak od klientów indywidualnych jak i firm, a każdy pojazd po renowacji jest objęty gwarancją.

Podczas procesu Renew Factory stosowane są innowacyjne i ekologiczne techniki, które zmniejszają koszty naprawy, ingerencję w strukturę pojazdu i zużycie energii. Przykładem jest Paintless Dent Repair (PDR), który pozwala usuwać wgniecenia bez potrzeby lakierowania. Zakład oferuje także usługi renowacji tapicerki, naprawy szyb, regeneracji felg oraz lakierowania SPOT, eliminującego konieczność cieniowania sąsiednich elementów. Obecne moce produkcyjne zakładu sięgają 300 samochodów miesięcznie z planowanym wzrostem do ponad 400.

W Renew Factory odnawia się używane modele samochodów Foto: mat. prasowe

Renault w ramach tego programu odnowił już 50 tys. używanych aut

- Dzięki Renew Factory oferujemy samochody, które wyglądają i jeżdżą jak nowe. To innowacyjne podejście, promujące ekologiczne rozwiązania w branży motoryzacyjnej – zaznacza Szymon Kruba, prezes KrubaGroup. Projekt Renew Factory jest elementem globalnej strategii Renaulta, która stawia na wydłużanie cyklu życia pojazdów. W ramach tej inicjatywy odnowiono już ponad 50 000 samochodów w zakładach we Francji, Hiszpanii i Turcji. W Polsce program odnawiania samochodów obejmuje wszystkie rodzaje napędów: elektryczne, hybrydowe, benzynowe i wysokoprężne. Dzięki temu Renault przyczynia się do popularyzacji zrównoważonej mobilności i promowania odpowiedzialnej konsumpcji w branży motoryzacyjnej.