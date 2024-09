Restomod Renault R17: Coupe w stylu retro z szansą na seryjną produkcję

Renault zaprezentowało nowy samochód koncepcyjny. Elektryczny restomod Renaulta R17, który bazuje na coupe z lat 70. XX wieku. Samochód powstał we współpracy z francuską projektantką Orą Ito. R17 będzie miał swoją publiczną premierę podczas Salonu Samochodowego w Paryżu w dniach 14–20 października 2024 r. Renault zrobiło to ponownie – wzięli model ze swojej bogatej historii, przerobili na nowoczesny design i połączyli to z technologią napędu elektrycznego. Nowe R5 jest już w produkcji seryjnej, nadchodzi R4, zapowiedziano również nowe Twingo. Pokazując R17, Francuzi sugerują możliwą, seryjną przyszłość R17.

Renault R17Electric Restomod Concept mat. prasowe

Renault 17 wprowadzono na rynek w 1971 roku jako czteromiejscowe coupe z dużą tylną klapą, umieszczonym wzdłużnie silnikiem i napędem na przednie koła na platformie Renault 12. Silniki o pojemności 1,6 litra i mocy od 90 do 108 KM pochodziły z Renault 16. Do końca produkcji w 1979 roku wyprodukowano około 92 000 egzemplarzy. W Renault R17 Electric Restomod silnik elektryczny ma moc 270 KM, umieszczony jest na tylnej osi i zastępuje silnik spalinowy. Podwozie wykonano z laminatu włókna węglowego. Oznacza to, że elektryczny dwudrzwiowy samochód powinien ważyć niecałe 1400 kilogramów. Oryginalny R17 (zdjęcia na końcu galerii) ważył nieco ponad tonę, ale do tego wyniku nowoczesny elektryk nie jest w stanie dotrzeć.