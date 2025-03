W styczniu 2025 roku sprzedaż detaliczna zanotowała znaczący wzrost o 4,8 proc. r/r, zaskakując rynek pozytywnie, zwłaszcza w kontekście nastrojów konsumenckich. Sektor motoryzacyjny kontynuuje pozytywne trendy - w styczniu 2025 dynamika sprzedaży detalicznej w sektorze pojazdów samochodowych, motocykli oraz części wyniosła 21,9 proc. r/r. W cenach bieżących wzrost wyniósł 15,9 proc. Sprzedaż detaliczna w ujęciu miesięcznym (w cenach bieżących) w przypadku pojazdów samochodowych, motocykli i części zanotowała spadek o 7,5 proc. Jak jednak podkreśla Krajowa Izba Gospodarcza, spadki w wielu kategoriach mają charakter sezonowy i są odreagowaniem po okresie dynamicznego wzrostu sprzedaży w okresie świąteczno-noworocznym.

Reklama

Luty 2025 roku nastąpiło lekkie ożywienie na rynku samochodów używanych. Średnia dzienna liczba aktywnych ogłoszeń wzrosła o 2,5 proc. w porównaniu do stycznia oraz o 7 proc. rok do roku. Z drugiej strony w lutym odnotowano o 3 procent mniej rejestracji niż miesiąc wcześniej, przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnego trendu w ujęciu rok do roku. Jest to jednak dobry wynik po uwzględnieniu faktu, że luty był trzy dni krótszy od stycznia. Wzrost liczby aktywnych ogłoszeń jest zapowiedzią nadchodzącego sezonu sprzedażowego.

Chińskie marki mają coraz większy udział w rejestracjach nowych modeli aut

Luty 2025 roku to wysokie zainteresowanie samochodami nowymi - wskaźnik liczby kupujących wzrósł aż o 24 p.p. r/r. W strukturze paliwowej odnotowano niewielki spadek udziału aut benzynowych (z 53,7 proc. do 52,7 proc.) i wzrost aut hybrydowych (z 16,6 proc. do 17,4 proc.). Coraz większy udział w rejestracjach mają marki chińskie - stanowiły one 4,7 proc. nowych rejestracji w lutym, a ich udział w aktywnych ogłoszeniach wzrósł do 3 proc. (wobec 1,2 proc. rok wcześniej). Średnie ceny najczęściej wystawianych aut używanych na Otomoto wzrosły o 1-2 proc. m/m, a w skali roku wzrost wyniósł 8 proc. wśród sprzedających biznesowych oraz 10 proc. wśród indywidualnych. Mediana cen w skali kraju pozostała stabilna, natomiast wzrosła w 12 z 16 województw - największy wzrost odnotowano w województwie lubelskim (+3000 zł m/m).