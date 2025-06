Według Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego (KBA) liczba nowych rejestracji w Niemczech wzrosła o 1,2 procent rok do roku do 239 297 egzemplarzy. Jednak w ciągu pierwszych pięciu miesięcy Niemcy zanotowały spadek sprzedaży o 2,4 procent do 1,15 miliona samochodów. Sprzedaż jest nadal o ponad jedną czwartą niższa niż przed kryzysem w maju 2019 r. Podczas gdy sprzedaż modeli z silnikami benzynowymi jest na minusie (- 24 procent) zresztą podobnie jak diesli (minus 22 procent) zyskują na popularności auta z alternatywnymi układami napędowymi (plus 18 procent). Sprzedaż pojazdów czysto elektrycznych zasilanych akumulatorami (BEV) wzrosła o 45 procent do 43 060 rejestracji.

To efekt tego, że producenci zmniejszyli różnicę cen między silnikami spalinowymi a porównywalnymi autami elektrycznymi, a do tego oferują bardzo atrakcyjne warunki finansowania lub leasingu na modele elektryczne. Do tego dochodzą ulgi podatkowe dla nowych aut kupionych na firmę. Jeśli chodzi o poszczególne marki najbardziej traci Tesla, która odnotowała w maju spadek sprzedaży o ponad jedną trzecią do 1210 egzemplarzy. Amerykanów wyprzedzili Chińczycy. BYD wyprzedził Teslę, osiągając sprzedaż 1857 elektrycznych modeli. Sprzedaż Tesli spadła również drastycznie, w wielu innych krajach europejskich. Wzrost zanotowano tylko w Norwegii.

BMW I Mercedes w górę, Opel mocno w dół

Niemiecki lider rynku Volkswagen zwiększył sprzedaż w maju o dobre pięć procent do 50 048 sprzedanych aut. BMW i Mercedes zwiększyły sprzedaż o prawie dziesięć procent, podczas gdy Audi nieznacznie spadła. Opel zanotował spadek o 22 procent. Produkcja samochodów w Niemczech znacznie wzrosła. Według Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) w maju wyprodukowano 363 600 samochodów osobowych, co stanowi wzrost o prawie jedną piątą w porównaniu z rokiem poprzednim. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy wyprodukowano 1,8 miliona aut, co stanowi wzrost o 4 procent.