Liczby są bezlitosne. W styczniu 2025 roku Tesla sprzedała w Europie zaledwie 9945 samochody, co oznacza spadek o 45 proc. w porównaniu z 18 161 egzemplarzami sprzedanymi rok wcześniej. To najgorsze otwarcie roku amerykańskiego giganta od dwóch lat, które rozpoczęło całkowite przetasowanie sił na Starym Kontynencie. Kryzys nie ogranicza się tylko do jednego miesiąca. Lutowe dane potwierdziły utrzymujące się dwucyfrowe spadki Tesli na kluczowych rynkach europejskich: w Holandii o 24 proc., we Francji o 44 proc., w Portugalii o 46 proc. W Norwegii, tradycyjnie przyjaznym dla elektryków rynku, sprzedaż samego Modelu Y spadła o 66,6 proc.

Największym beneficjentem obecnego kryzysu stał się Volkswagen. Niemiecki koncern zanotował wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych o 203 proc. w styczniu 2025 roku, dostarczając na rynek 20 479 auta na prąd. To ponad dwa razy więcej niż wynik Tesli. Analizując gamę modelową największą popularnością cieszył się Volkswagen ID.4, który w styczniu został najchętniej kupowanym samochodem elektrycznym w Europie, osiągając wynik 7145 egzemplarzy (+194 proc.), wyprzedzając Teslę Model Y, która znalazła 6055 nabywców (-49 proc.). Trzecie miejsce zajął inny Volkswagen – ID.7 z imponującym wzrostem o 679 proc. Grupa Volkswagen umocniła dzięki temu swoją pozycję lidera europejskiego rynku samochodów elektrycznych z 21,9 proc. udziałem, podczas gdy Tesla spadła na trzecie miejsce z 11 proc. udziałem w Europie.

Volkswagen ID.4 Foto: mat. prasowe

Obecna sytuacja to wynik splotu wydarzeń. Bez wątpienia wpływ na wynik Tesli ma zaangażowanie polityczne Elona Muska, budzące sprzeciw europejskich klientów, co przekłada się na bojkot marki w wielu krajach. Ogólna niechęć do kontrowersyjnych wypowiedzi miliardera wpłynęły bardzo mocno na postrzeganie marki. Równocześnie europejscy producenci znacząco poprawili jakość i atrakcyjność swoich ofert elektryków. Volkswagen, BMW, Stellantis i Renault, czerpią korzyści ze swoich nowych elektrycznych modeli, oferując je w przystępniejszych cenach i nowszych modelach.