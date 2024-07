4 na 10 kierowców rozważy zakup chińskiego auta. Warunkiem jest niższa cena

W ostatnich latach chińscy producenci samochodów np. MG, BYD czy Baic, zainwestowali znaczny kapitał w rozwój technologii oraz poprawę jakości swoich produktów. W efekcie, ich auta zdobywają coraz większe uznanie na rynkach zachodnich, takich jak Niemcy czy Wielka Brytania. Jednak w Polsce póki co marka „made in China” wciąż kojarzy się z niską jakością i niepewnością co do trwałości i bezpieczeństwa. Jednak również nad Wisłą auta Chin krok po kroku stają się coraz bardziej nowoczesne, lepiej wykończone, a często również atrakcyjne cenowo. Jak wynika z raportu Santander Consumer Multirent „Za kółkiem chińskiego auta” dla niemal połowy Polaków brak zaufania do marki stanowi główną barierę przed zakupem pojazdu z Chin. Kolejnymi czynnikami zniechęcającymi uczestników badania są niska jakość wykonania, brak dostępności części zamiennych oraz brak testów bezpieczeństwa europejskich instytucji. Wskazało tak odpowiednio 34 proc., 25 proc. i 23 proc. respondentów. Aż 94 proc. zadeklarowało, że nigdy nie korzystało ani nie posiadało auta z Chin.

W pełni elektryczny BYD Seal mat. prasowe

– Zgodnie z wynikami naszego najnowszego badania, zdecydowana większość Polaków nie zna ani nie miała styczności z pojazdami chińskich producentów. Największą świadomość w zakresie chińskiej motoryzacji wykazują osoby w przedziale wiekowym 30-39 lat (44 proc.). Z kolei niemal co dziesiąty badany z tej samej grupy wiekowej korzystał bądź posiada chińskie auto na własność. Sytuacja rysuje się zupełnie inaczej w przypadku osób starszych w wieku 50-59 oraz 60+ lat. W tych grupach znajomość aut z Chin spada odpowiednio do 17 i 24 proc. Natomiast styczność z nimi miał 1 proc. ankietowanych powyżej 50 r.ż. – komentuje Maciej Wytwicki, Dyrektor ds. Klientów Kluczowych z Santander Consumer Multirent.