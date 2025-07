Główną przyczyną trudnej sytuacji finansowej firmy jest nieprzedłużenie kluczowego kontraktu. Umowa produkcyjna, obowiązująca od 2020 roku, wygasa w grudniu 2025 roku. Zarząd amerykańskiego koncernu Neapco, który pracuje m.in. na zlecenie Forda, podjął w ubiegłym tygodniu decyzję o nieprzedłużeniu współpracy na kolejne pięć lat. Około 500 zatrudnionych pracowników otrzyma wynagrodzenia za lipiec i sierpień 2025 roku ze środków przeznaczonych na wypadek upadłości. Sąd w Akwizgranie przychylił się do wniosku o przeprowadzenie postępowania upadłościowego w trybie zarządu własnego, co daje firmie większą kontrolę nad procesem restrukturyzacji.

Reklama

Celem postępowania w tym trybie jest długoterminowe zachowanie działalności tradycyjnego zakładu w niemieckim Düren oraz próba jego nowego ukierunkowania. Burmistrz miasta, Frank Peter Ullrich, określił wiadomość o upadłości jako „gorzką dla pracowników i całego regionu”. Mimo intensywnych starań władz lokalnych w ostatnich latach, nie miały one wpływu na korporacyjną decyzję amerykańskiej spółki-matki. Tradycje motoryzacyjne w Düren sięgają 1968 roku, kiedy zakład funkcjonował jeszcze pod nazwą Ford-Werke. Neapco działa w tym regionie od 2009 roku. Firma specjalizuje się w produkcji komponentów układów napędowych, takich jak wały kardana i półosie, a w ostatnich latach rozszerzyła działalność o montaż elektrycznych pojazdów dostawczych.

Niemiecki oddział Neapco specjalizował się m.in. w produkcji półosi i wałów kardana

Upadłość Neapco wpisuje się w szerszą falę trudności wśród niemieckich dostawców motoryzacyjnych. W ostatnich miesiącach problemy finansowe dotknęły również inne firmy z tego sektora, w tym: WKW z Wuppertalu (ok. 3000 pracowników), Recaro Automotive (215 pracowników), Gerhardi Kunststofftechnik z Lüdenscheid (1500 pracowników). Produkcja w zakładzie w Düren ma być kontynuowana do końca 2025 roku, co daje czas na poszukiwanie rozwiązań pozwalających uratować część lub całość miejsc pracy.