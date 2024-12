Co czwarte nowe auto w Polsce pochodzi z segmentu premium. Niemcy dominują

Jak wynika z raportu SAMAR-u, samochody klasy premium umacniają swoją pozycję na polskim rynku. Od stycznia do listopada tego roku zarejestrowano 117 641 egzemplarzy nowych aut premium, co oznacza wzrost rok do roku o 18,8 procent. Prawie co czwarty nowy samochód sprzedany w Polsce należy do tej kategorii, która zajmuje już 23,7 procent rynku. To wyjątkowe na tle Europy, gdzie podobny trend nie występuje.

Liderem w segmencie premium jest Audi, które wyprzedza BMW i Mercedesa. Rywalizacja jest bardzo zacięta – niemiecka „wielka trójka” sprzedała od 24 do 26 tys. egzemplarzy. Końcowe wyniki mogą się jeszcze zmienić, ponieważ grudniowa sprzedaż ma kluczowe znaczenie. Lexus i Volvo pozostają daleko w tyle, osiągając wyniki na poziomie 13–14 tys. egzemplarzy.

Na rynku masowym króluje Toyota, a w segmencie premium dominują Audi, BMW i Mercedes

Najczęściej kupowanym modelem w 2023 roku była Toyota Corolla (25 670 szt., wzrost o 6,56 procent rok do roku). Kolejne miejsca zajęły: Skoda Octavia (17 179 szt., wzrost o 23,48 procent), Toyota Yaris Cross (14 357 szt., wzrost o 18,38 procent), Toyota C-HR (13 021 szt., wzrost o 33,85 procent) oraz Toyota Yaris (12 944 szt., wzrost o 3,67 procent).