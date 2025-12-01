Najgorętsza impreza Porsche na świecie. Dubaj przejmuje scenę

25. urodziny Porsche Carrera GT

Jednym z najbardziej spektakularnych motywów tegorocznej edycji były 25. urodziny modelu Carrera GT. Porsche złożyło hołd jednemu z najbardziej kultowych supersamochodów w historii w formie widowiskowej wystawy 16 egzemplarzy ustawionych w jednym rzędzie. Zestawienie kolorów, konfiguracji i rzadkich elementów Sonderwunsch pokazało, dlaczego Carrera GT do dziś ma status motoryzacyjnej ikony. Ogromne wrażenie zrobiła także strefa Cayenne. Z jednej strony debiutowało w niej nowe Cayenne Turbo Electric, pierwszy raz pokazane publicznie kilka dni po premierze online. To właśnie tam widzowie mogli zobaczyć, jak na ekranie elektryczny SUV wygrywa w sprincie z 918 Spyder. Zdecydowanie wiadomość, która poruszyła społeczność Porsche – w końcu mówimy o samochodzie rodzinnym szybszym od jednego z najbardziej kultowych hypercarów XXI wieku.

Icon of Porsche Dubaj 2025 Foto: Albert Warner

Z drugiej strony uwagę przyciągał zupełnie inny Cayenne – pierwszy w historii egzemplarz po pełnej rekonfiguracji w ramach programu Factory Re-Commission. Właściciel 2009 Cayenne GTS odrestaurował i spersonalizował auto w duchu lat siedemdziesiątych. Lakier Black Olive, Pasha w odcieniach oliwkowych i angielska skóra stworzyły wyjątkową reinterpretację modelu, który zyskał status klasyka. Wśród historii, które elektryzowały publiczność, znalazła się także wyprawa 22-letniego Mateo Moussaoui, który pokonał 34 tysiące km przez 28 krajów w swoim Cayenne pierwszej generacji. Samochód miał już przebieg ponad 276 tysięcy kilometrów, a mimo to bez problemu przejechał pustynie, irańskie i tureckie góry, śniegi Szwajcarii, brytyjskie bezdroża, a nawet tor Nürburgring. Po powrocie auto wjechało na teren festiwalu jako dowód trwałości pierwszego Cayenne.

Icon of Porsche Dubaj 2025 Foto: Albert Warner

Premiera elektrycznego Cayenne

Jak co roku, niezwykle ważną rolę odegrał dział Heritage and Museum. W Dubaju można było zobaczyć między innymi 917/30 Spyder w malowaniu Vaillant, 959 Paris-Dakar po świeżej renowacji i 911 GT1 Strassenversion – jeden z najbardziej niezwykłych Porsche drogowych, wymaganych niegdyś do homologacji w wyścigach długodystansowych. Porsche przywiozło także Taycana Turbo GT w klasycznych barwach Vaillant jako część programu Future Heritage, łączącego historię z przyszłością. Motorsportowa strefa Raceborn tętniła życiem. Obok 911 GT3 Cup i 911 GT3 R Rennsport stała także wyścigowa 963 RSP. Nowością były pokazy kitów Manthey Racing – najnowszy zestaw dla 911 GT3 (992.2) pozwolił skrócić czas okrążenia Nordschleife o prawie trzy sekundy.