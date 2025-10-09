Aktualizacja: 09.10.2025 12:32 Publikacja: 09.10.2025 09:07
Nowa Kia K4 nie jest modelem z napędem elektrycznym
Foto: mat. prasowe
Kia Ceed to być może najważniejszy model w historii marki. To dzięki niemu firma polepszyła swój wizerunek, zdobyła zaufanie europejskich klientów i awansowała do pierwszej ligi producentów. Ceed (dawniej pod nazwą zapisywaną Cee’d) przekonywał do siebie długą gwarancją, atrakcyjnym wyglądem i niezłymi cenami. W Polsce kojarzymy ten model między innymi z policyjnymi flotami. Mogłoby się wydawać, że Ceed będzie dla Kii równie cenną nazwą, co np. Golf dla Volkswagena albo Corolla dla Toyoty – i że Koreańczycy nie będą chcieli zmieniać „imienia” swojego modelu kompaktowego. Po 19 latach kariery, Ceed znika jednak z rynku. Jego następca, zgodnie z nową logiką nazewnictwa firmy, nazywa się K4. Nie jest modelem elektrycznym – choć w ofercie jest też kompakt na prąd pod nazwą EV4. Kia K4 to hatchback, który stara się pozycjonować pomiędzy segmentem C i D. Produkowany w Meksyku model trafia właśnie do polskich salonów, a w 2026 roku gama poszerzy się o wersję kombi.
Kia K4
Foto: mat. prasowe
Jak wygląda nowe auto? Stylistyka K4 wpisuje się w obecną filozofię marki pod hasłem „Przeciwieństwa, które się uzupełniają”. Charakterystycznym elementem są światła do jazdy dziennej „Star Map”, które nawiązują do flagowego SUV-a EV9. Pod względem wymiarów K4 wyraźnie urosła w stosunku do Ceeda. Auto mierzy 4440 mm długości i 1850 mm szerokości. Rozstaw osi to 2720 mm, czyli aż o 70 mm więcej niż w poprzedniku. Taki rezultat pozwolił wygospodarować sporą przestrzeń dla pasażerów, zwłaszcza z tyłu - 964 mm na nogi to jeden z lepszych wyników w tej klasie. Bagażnik oferuje 438 litrów (o 43 litry więcej niż w Ceedzie 5d), a po złożeniu tylnej kanapy maksymalnie 1217 litrów.
Jak wygląda lista wyposażenia poszczególnych odmian K4? Już podstawowa wersja M ma pełne światła LED, system bezkluczykowy Smart Key, dwustrefową klimatyzację, cyfrowe zegary połączone z ekranem multimedialnym, a także bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto. Na liście wyposażenia pojawia się również skórzana kierownica. W wyższych wariantach – L i GT-Line - pojawiają się takie dodatki jak cyfrowy klucz w smartfonie (Digital Key 2.0), asystent głosowy aktywowany komendą „Hej Kia”, ładowarka indukcyjna czy nagłośnienie Harman Kardon. Wciąż jednak część funkcji, jak klimatyzacja czy głośność, obsługuje się klasycznymi pokrętłami, co dla wielu kierowców będzie bardziej praktyczne niż pełna obsługa dotykowa.
Kia K4
Foto: mat. prasowe
Na liście systemów asystujących nie zabrakło standardowego pakietu ADAS. Auto jest wyposażone m.in. w automatyczne hamowanie awaryjne (FCA2), które wykrywa pojazdy, pieszych i rowerzystów, monitorowanie martwego pola z funkcją unikania kolizji, adaptacyjny tempomat, system kamer 360° oraz asystenta parkowania. W trasie przydatny będzie także Highway Driving Assist 2.0, który wspiera jazdę autostradową. Jeśli chodzi o gamę silników – jak na razie, pod maską K4 będą pracować wyłącznie jednostki benzynowe. Bazowy silnik to 1.0 T-GDI o mocy 115 KM, zestawiony z manualną skrzynią. Wyżej w gamie znajdziemy motor 1.6 T-GDI, dostępny w dwóch wariantach: 150 KM i 180 KM, oba z siedmiobiegową przekładnią dwusprzęgłową. Producent zapowiada też wprowadzenie klasycznej hybrydy w przyszłym roku. Wersja 1.0 przyspiesza do setki w 12 sekund i rozpędza się maksymalnie do 186 km/h. Mocniejszy wariant 1.6 T-GDI 150 KM przyspiesza do 100 km/h w 9,1 s i osiąga 207 km/h. Najmocniejsza odmiana 180-konna przyspiesza do 100 km/h w 8,4 s, a najszybciej może jechać 210 km/h.
Kia K4
Foto: mat. prasowe
Ile to wszystko kosztuje? Polski cennik startuje od 107 490 zł za wersję M z silnikiem 1.0 T-GDI. Za ten sam wariant z jednostką 1.6 T-GDI 150 KM trzeba zapłacić 116 490 zł. Wersja L oznacza ceny odpowiednio 119 990 zł (1.0 T-GDI) oraz 128 990 zł (1.6 T-GDI 150 KM). Najmocniejsza, 180-konna jednostka dostępna jest od 133 490 zł w wersji L. Na szczycie gamy znajduje się bardziej sportowo stylizowana odmiana GT-Line, wyceniona na 149 990 zł dla 150 KM i 154 490 zł dla 180 KM. Miło, że fani aut spalinowych mogą wciąż znaleźć na rynku nowości dla siebie. Z tej premiery mogą ucieszyć się także policjanci. Czy nowa „metka” przekona klientów? Zobaczymy - Toyota też już kiedyś próbowała zrezygnować z Corolli i wprowadzić Aurisa, ale klienci jednak tęsknili za dawną, utytułowaną nazwą.
Czy wiesz, że…
- Nazwa Ceed pochodziła od połączenia słów Community of Europe i European Design.
- Kia Ceed była pierwszym modelem marki zaprojektowanym i produkowanym w Europie – w słowackiej Żylinie.
- W ciągu 19 lat produkcji sprzedano ponad 2,8 mln egzemplarzy Ceeda.
Kia K4
Foto: mat. prasowe
Kia K4
Foto: mat. prasowe
Kia K4
Foto: mat. prasowe
Kia K4
Foto: mat. prasowe
