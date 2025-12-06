We wnętrzu czuć postęp. Nadal panuje tu minimalistyczny porządek, ale teraz pojawiły się dopieszczone detale: karbonowe wstawki, metalowe pedały, nowy 16-calowy ekran o większej rozdzielczości i sportowe fotele z wysuwaną częścią udową oraz wentylacją. Z tyłu – osobny ekran dla pasażerów i mnóstwo przestrzeni. Popracowano nie tylko nad jakością materiałów, ale i spasowaniem elementów. Teraz Tesla Model Y nareszcie wygląda jak porządne auto.

Tesla Model Y Performance Foto: mat. prasowe

Ergonomia pozostaje typowo „teslowa” – niemal wszystko obsługuje się z centralnego wyświetlacza. Zaskakuje jednak, jak intuicyjnie działa system: nowy interfejs jest szybszy i bardziej płynny niż w jakimkolwiek europejskim rywalu. Największą różnicę czuć jednak w sposobie, w jaki Model Y Performance jeździ. Zmienione tuleje, sztywniejsze stabilizatory, dodatkowe wzmocnienia tylnego zawieszenia i – wreszcie! – adaptacyjne amortyzatory sprawiły, że auto zyskało drugie życie. W trybie „Normal” płynie po nierównościach z klasą, której wcześniej brakowało. W „Sport” napina się jak sprężyna – gotowe, by połykać zakręty z precyzją i pewnością, o jaką wcześniej nikt Tesli by nie podejrzewał.

Tesla Model Y Performance Foto: mat. prasowe

Polska cena wersji Performance startuje od kwoty 269 990 złotych

Układ kierowniczy jest szybki i precyzyjny, choć nadal nie daje takiej informacji zwrotnej jak w BMW. Z kolei hamulce – mimo że to te same co w wersji Long Range, tylko z czerwonymi zaciskami – zaskakują skutecznością. Zawieszenie błyskawicznie reaguje na zmiany przyczepności, a kontrola trakcji pozwala na delikatny poślizg. Tesla Model Y Performance pokazuje, jak daleko zaszła marka, której auta nazywano niedopracowanymi prototypami. Dziś to w pełni dojrzały, szybki i komfortowy elektryk, który wreszcie łączy osiągi z jakością, dobre prowadzenie z komfortem jazdy. Jeśli ktoś nadal uważa, że Tesla to tylko aplikacja na kołach – powinien się przejechać tym autem. Ja się nawróciłem. Ceny wersji Performance startują od 269 990 zł.