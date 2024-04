Renault Captur przeszedł modernizację. Zmiany są naprawdę widoczne

Nowy Renault Captur ma niewiele zmian w środku

Co z kokpitem? Tutaj nowości zauważy tylko wprawny obserwator. Podpowiemy: Francuzi przeprojektowali wzory tapicerek i detale stylistyczne na desce rozdzielczej i boczkach drzwiowych. Pojawi się także nowy system multimedialny z systemem operacyjnym Android Automotive 12. Taki sam pracuje np. w elektrycznym Megane E-Tech czy w Australu.

Renault Captur mat. prasowe

Cen odświeżonego Captura jeszcze w Polsce nie znamy

Czy Captur będzie teraz inaczej jeździł? Podobno ma prowadzić się lepiej, m.in. za sprawą udoskonalonych nastawów amortyzatorów i poprawionej precyzji działania układu wspomagania kierownicy. Nie zmieniono za to silników. Można zdecydować się na motor 1.0 TCe 90 KM (benzynowy), 1.0 TCe 100 KM (z fabrycznym LPG), 1.3 TCe 160 KM (miękka hybryda) lub na 145-konną hybrydę. Cen odświeżonego Captura jeszcze w Polsce nie znamy. We Francji nowa wersja kosztuje od 24 900 euro za odmianę 90 KM. To równowartość ok. 106 000 zł.

Renault Captur mat. prasowe

Renault Captur mat. prasowe