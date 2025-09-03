Wnętrze to nowa jakość: miękkie materiały, 13-calowy ekran multimedialny z szybkim systemem MIB4, cyfrowe zegary 10 cali i opcjonalny wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością. Seryjnie znajdziemy adaptacyjny tempomat, kamerę cofania, podgrzewane fotele i kierownicę, a także zestaw asystentów bezpieczeństwa. Przy długości 4,5 m Elroq oferuje przestronność porównywalną z Octavią. Bagażnik mieści od 470 do 1580 litrów, co czyni go największym w segmencie. Do tego Škoda dorzuca „Simply Clever” patenty, jak schowki na 48 litrów, haczyki na torby czy siatkę na przewód ładowania.

Skoda Elroq 85x Foto: mat. prasowe

Elroq to obecnie najchętniej kupowany elektryk w Europie

Zawieszenie adaptacyjne DCC pozwala wybierać między komfortem a sportem, a promień zawracania poniżej 10 m zaskakuje zwrotnością – lepszą niż w Fabii. Elroq już teraz zbiera rekordowe zainteresowanie. W całej Europie zamówiono ponad 55 000 sztuk, z czego większość jeszcze przed premierą wersji 4x4. Fabryka w Mladá Boleslav zwiększyła tempo produkcji do 600 aut dziennie. Cennik nowego Elroqa startuje od 204 950 zł brutto. Dzięki programowi „NaszEauto” realna cena spada do 164 950 zł. Firmy i osoby prowadzące JDG mogą liczyć na dopłatę 30 000 zł, a klienci prywatni – na 18 750 zł. W ten sposób Elroq 85x plasuje się znacznie poniżej konkurencji: Kia EV3 kosztuje od 166 900 zł, Volvo EX30 od 176 990 zł, a Volkswagen ID.3 w odmianie Pro od 180 290 zł.

Skoda Elroq 85x Foto: mat. prasowe

Czy wiesz, że…

– W lipcu 2025 roku Elroq był najchętniej kupowanym elektrykiem w Europie, wyprzedzając Teslę i Volkswagena.

– Bateria Elroqa powstaje na platformie MEB, współdzielonej z VW ID.4 i Audi Q4 e-tron.

– Dzięki promieniowi zawracania poniżej 10 metrów Elroq jest bardziej zwrotny niż spalinowa Škoda Fabia.