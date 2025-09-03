Aktualizacja: 03.09.2025 20:43 Publikacja: 03.09.2025 07:19
Nowa wersja Skody_Elroq ma napęd na cztery koła
Foto: mat. prasowe
Dotąd Elroq dostępny był wyłącznie w odmianach z napędem na tył. Teraz, dzięki dodatkowej jednostce elektrycznej na przedniej osi, SUV staje się autem bardziej wszechstronnym z napędem na cztery koła – zyskuje trakcję na śliskich nawierzchniach, stabilność przy dużych prędkościach i lepsze osiągi. Przyspieszenie do 100 km/h w 6,6 s stawia go w gronie dynamicznych kompaktów, a jednocześnie przyda się w zimowych warunkach czy podczas wyjazdu w góry.
Skoda Elroq 85x
Foto: mat. prasowe
Topowa wersja Elroqa ma akumulator 82 kWh brutto i dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 286 KM. Auto osiąga 180 km/h i ma zasięg: do 539 km w cyklu WLTP, do 647 km w mieście. Dzięki ładowaniu prądem stałym z mocą do 175 kW, od 10 do 80 proc. można doładować się w 28 minut. Elroq to pierwszy seryjny model Škody w stylistyce Modern Solid. Zamiast klasycznego grilla pojawiła się przednia maska Tech-Deck Face, z ukrytym pod ciemnym szkłem radarem i kamerą. Nowością jest też napis Škoda na masce – logo ze strzałą zniknęło z przodu. Auto można wyposażyć w matrycowe reflektory LED Matrix (pakiet Plus – 8 950 zł).
Skoda Elroq 85x
Foto: mat. prasowe
Wnętrze to nowa jakość: miękkie materiały, 13-calowy ekran multimedialny z szybkim systemem MIB4, cyfrowe zegary 10 cali i opcjonalny wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością. Seryjnie znajdziemy adaptacyjny tempomat, kamerę cofania, podgrzewane fotele i kierownicę, a także zestaw asystentów bezpieczeństwa. Przy długości 4,5 m Elroq oferuje przestronność porównywalną z Octavią. Bagażnik mieści od 470 do 1580 litrów, co czyni go największym w segmencie. Do tego Škoda dorzuca „Simply Clever” patenty, jak schowki na 48 litrów, haczyki na torby czy siatkę na przewód ładowania.
Skoda Elroq 85x
Foto: mat. prasowe
Zawieszenie adaptacyjne DCC pozwala wybierać między komfortem a sportem, a promień zawracania poniżej 10 m zaskakuje zwrotnością – lepszą niż w Fabii. Elroq już teraz zbiera rekordowe zainteresowanie. W całej Europie zamówiono ponad 55 000 sztuk, z czego większość jeszcze przed premierą wersji 4x4. Fabryka w Mladá Boleslav zwiększyła tempo produkcji do 600 aut dziennie. Cennik nowego Elroqa startuje od 204 950 zł brutto. Dzięki programowi „NaszEauto” realna cena spada do 164 950 zł. Firmy i osoby prowadzące JDG mogą liczyć na dopłatę 30 000 zł, a klienci prywatni – na 18 750 zł. W ten sposób Elroq 85x plasuje się znacznie poniżej konkurencji: Kia EV3 kosztuje od 166 900 zł, Volvo EX30 od 176 990 zł, a Volkswagen ID.3 w odmianie Pro od 180 290 zł.
Skoda Elroq 85x
Foto: mat. prasowe
Czy wiesz, że…
– W lipcu 2025 roku Elroq był najchętniej kupowanym elektrykiem w Europie, wyprzedzając Teslę i Volkswagena.
– Bateria Elroqa powstaje na platformie MEB, współdzielonej z VW ID.4 i Audi Q4 e-tron.
– Dzięki promieniowi zawracania poniżej 10 metrów Elroq jest bardziej zwrotny niż spalinowa Škoda Fabia.
