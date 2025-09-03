Reklama

Elektryczny hit Skody teraz dostępny z napędem na cztery koła. Ceny nowej wersji

Škoda poszerza gamę swojego najnowszego hitu – elektrycznego SUV-a Elroq – o wersję 85x z napędem na cztery koła. To właśnie ten wariant ma szansę stać się bestsellerem na polskim rynku: oferuje moc 286 KM, zasięg do 539 km i przyspieszenie do setki w 6,6 sekundy.

Publikacja: 03.09.2025 07:19

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Dotąd Elroq dostępny był wyłącznie w odmianach z napędem na tył. Teraz, dzięki dodatkowej jednostce elektrycznej na przedniej osi, SUV staje się autem bardziej wszechstronnym z napędem na cztery koła – zyskuje trakcję na śliskich nawierzchniach, stabilność przy dużych prędkościach i lepsze osiągi. Przyspieszenie do 100 km/h w 6,6 s stawia go w gronie dynamicznych kompaktów, a jednocześnie przyda się w zimowych warunkach czy podczas wyjazdu w góry.

Foto: mat. prasowe

Czytaj więcej

Skoda Erloq RS ma aż 340 KM mocy
Premiery
Najmniejszy elektryk Skody jest szybszy niż jakikolwiek inny seryjny model Skody

Topowa wersja Elroqa ma akumulator 82 kWh brutto i dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 286 KM. Auto osiąga 180 km/h i ma zasięg: do 539 km w cyklu WLTP, do 647 km w mieście. Dzięki ładowaniu prądem stałym z mocą do 175 kW, od 10 do 80 proc. można doładować się w 28 minut. Elroq to pierwszy seryjny model Škody w stylistyce Modern Solid. Zamiast klasycznego grilla pojawiła się przednia maska Tech-Deck Face, z ukrytym pod ciemnym szkłem radarem i kamerą. Nowością jest też napis Škoda na masce – logo ze strzałą zniknęło z przodu. Auto można wyposażyć w matrycowe reflektory LED Matrix (pakiet Plus – 8 950 zł).

Foto: mat. prasowe

Wnętrze to nowa jakość: miękkie materiały, 13-calowy ekran multimedialny z szybkim systemem MIB4, cyfrowe zegary 10 cali i opcjonalny wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością. Seryjnie znajdziemy adaptacyjny tempomat, kamerę cofania, podgrzewane fotele i kierownicę, a także zestaw asystentów bezpieczeństwa. Przy długości 4,5 m Elroq oferuje przestronność porównywalną z Octavią. Bagażnik mieści od 470 do 1580 litrów, co czyni go największym w segmencie. Do tego Škoda dorzuca „Simply Clever” patenty, jak schowki na 48 litrów, haczyki na torby czy siatkę na przewód ładowania.

Foto: mat. prasowe

Elroq to obecnie najchętniej kupowany elektryk w Europie

Zawieszenie adaptacyjne DCC pozwala wybierać między komfortem a sportem, a promień zawracania poniżej 10 m zaskakuje zwrotnością – lepszą niż w Fabii. Elroq już teraz zbiera rekordowe zainteresowanie. W całej Europie zamówiono ponad 55 000 sztuk, z czego większość jeszcze przed premierą wersji 4x4. Fabryka w Mladá Boleslav zwiększyła tempo produkcji do 600 aut dziennie. Cennik nowego Elroqa startuje od 204 950 zł brutto. Dzięki programowi „NaszEauto” realna cena spada do 164 950 zł. Firmy i osoby prowadzące JDG mogą liczyć na dopłatę 30 000 zł, a klienci prywatni – na 18 750 zł. W ten sposób Elroq 85x plasuje się znacznie poniżej konkurencji: Kia EV3 kosztuje od 166 900 zł, Volvo EX30 od 176 990 zł, a Volkswagen ID.3 w odmianie Pro od 180 290 zł.

Foto: mat. prasowe

Czy wiesz, że…
– W lipcu 2025 roku Elroq był najchętniej kupowanym elektrykiem w Europie, wyprzedzając Teslę i Volkswagena.
– Bateria Elroqa powstaje na platformie MEB, współdzielonej z VW ID.4 i Audi Q4 e-tron.
– Dzięki promieniowi zawracania poniżej 10 metrów Elroq jest bardziej zwrotny niż spalinowa Škoda Fabia.

Czytaj więcej

Jaroslav Hercog, nowy szef Skody w Polsce
Tu i Teraz
Jaroslav Hercog nowym szefem marki Škoda w Polsce

Źródło: rp.pl

Motoryzacja Samochody elektryczne Skoda Marki Skoda Erloq

