Tavascan: Wnętrze przyszłości

Kabina Tavascana to jeden z najbardziej futurystycznych kokpitów w klasie. Centralny punkt stanowi 15-calowy ekran multimedialny, największy w historii Cupry, uniesiony ponad deską rozdzielczą i skierowany w stronę kierowcy. Do tego kubełkowe fotele z miedzianymi akcentami i materiały z recyklingu, które łączą sportowy charakter z odpowiedzialnością środowiskową. Wersja bazowa Endurance oferuje 286 KM i napęd na tył, topowa VZ – aż 340 KM i napęd na wszystkie koła. Sprint do setki w 5,6 s, 77-kWh akumulator i do 550 km zasięgu (WLTP) pokazują, że emocje nie kończą się na wyglądzie. Obsługa ładowania prądem stałym do 135 kW pozwala w 30 minut odzyskać energię na 100–150 km jazdy. Dzięki nisko osadzonemu akumulatorowi i adaptacyjnemu zawieszeniu DCC Tavascan prowadzi się lekko i precyzyjnie, a progresywny układ kierowniczy oraz systemy znane z aut sportowych sprawiają, że zakręty stają się jego naturalnym środowiskiem.

Cupra Tavascan Foto: mat. prasowe

Oferty i dopłaty – szansa do połowy 2026

Cupra mocno akcentuje, że Tavascan to nie tylko emocje, ale też rozsądna kalkulacja. Do połowy 2026 roku działa program rządowych dopłat NaszEauto, który pozwala znacząco obniżyć koszt zakupu elektryka. Marka przygotowała oferty, które umożliwiają klientom „zamrożenie” niskiej raty jeszcze przed wygaśnięciem programu. Leasing dla firm: wersja Endurance 286 KM dostępna jest już od 997 zł netto miesięcznie przy umowie na 25 miesięcy i limicie 10 tys. km. Oferta dla klientów indywidualnych: przy maksymalnym wsparciu z programu NaszEauto cena Tavascana spada nawet do 145 568 zł (rabat producenta + dotacja). Wersja VZ 340 KM 4Drive: w leasingu od 1612 zł miesięcznie. Co ważne, dopłaty w programie można rozliczyć tylko do marca 2026 r., dlatego decyzja o zakupie czy leasingu w najbliższym czasie pozwala utrzymać niskie koszty niezależnie od późniejszych zmian cenowych.

Cupra Tavascan Foto: mat. prasowe

Kiedy w 2018 roku Cupra ogłaszała niezależność od Seata, wielu wątpiło w jej sens. Formentor przekonał rynek, że marka ma własny styl. Tavascan idzie dalej – łączy odważny design, sportowe osiągi i nowoczesną technologię z programami finansowania, które czynią elektromobilność bardziej dostępną. To nie jest kolejny SUV w ofercie. To manifest Cupry, pokazujący, że elektryczny samochód może być praktyczny, emocjonujący i – dzięki dopłatom – w zasięgu znacznie większej grupy kierowców.