Tesla burzy porządek w świecie elektromobilności. Nowy tani model z polskim cennikiem

Tesla zaprezentowała w USA swój długo oczekiwany model budżetowy. Zgodnie z oczekiwaniami, jest to Model Y ze znacznie ograniczoną liczbą funkcji i mniejszym zasięgiem.

Publikacja: 10.10.2025 12:00

Tesla Model Y Standard to uproszczona wersja najpopularniejszego modelu

Foto: mat. prasowe

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są nowe cechy budżetowej wersji Modelu Y Tesli?
  • Jakie zmiany w projekcie i technologii przyjęto w nowym Modelu Y Standard?
  • Jakie są różnice w specyfikacji między różnymi wersjami Modelu Y?

Po miesiącach spekulacji Elon Musk odsłonił nową, uproszczoną wersję swojego najpopularniejszego SUV-a – Model Y Standard. To auto, które ma uczynić elektryczną motoryzację bardziej dostępną, nie rezygnując z tego, co najważniejsze: technologii, osiągów i charakteru marki. W 2023 r. Model Y przeszedł do historii jako pierwszy elektryk, który stał się najczęściej kupowanym samochodem na świecie, niezależnie od rodzaju napędu. Teraz Tesla chce powtórzyć ten sukces – z niższą ceną i większym zasięgiem na masowy rynek.

Foto: mat. prasowe

Zasięg wynosi 321 mil (517 km) wg normy EPA, czyli o ok. 60 km mniej niż w droższej odmianie. Napęd oparto na tym samym, tylnonapędowym układzie z jednym silnikiem, ale z nieco mniejszym akumulatorem (ok. 69,5 kWh). Moc i prędkość maksymalna (201 km/h) pozostały bez zmian, a sprint 0–100 km/h zajmuje 6,8 s. Maksymalna moc ładowania spadła z 250 kW do 225 kW – oznacza to kilka minut dłuższy postój, ale niższy koszt utrzymania. Tesla stawia na efektywność i prostotę: nowe 18-calowe felgi Aperture, tańsze opony i brak konieczności serwisowania mają uczynić z Modelu Y Standard najtańszy w eksploatacji SUV elektryczny klasy średniej.

Czytaj więcej

Tesla zlikwidowała klasyczną manetkę kierunkowskazu, zastępując ją przyciskami na kierownicy
Innowacje
Tesla wraca do klasycznych kierunkowskazów. Klienci wygrali z filozofią Muska
Mniej gadżetów, ta sama technologia

By obniżyć cenę, Tesla uprościła wyposażenie. Wersja Standard nie ma adaptacyjnych reflektorów, podgrzewanych tylnych siedzeń, radia czy elektrycznej regulacji kierownicy. Zamiast skóry – nowe, trwałe tkaniny, inspirowane Cybertruckiem. Nie zabrakło jednak tego, co czyni Teslę wyjątkową: Autopilota, zdalnych aktualizacji OTA, Sentry Mode (tryb czuwania), Dog Mode (utrzymujący temperaturę dla zwierzaka) i planowania podróży z uwzględnieniem Superchargerów. Auto jest także przygotowane do pełnej jazdy autonomicznej (Full Self-Driving Supervised), którą aktywują regulatorzy. Subtelne zmiany objęły też design – nowe reflektory, ciemniejsze lampy tylne i uproszczony zderzak. Bagażnik oferuje aż 2118 litrów przy złożonych siedzeniach, co czyni Model Y jednym z najbardziej praktycznych SUV-ów elektrycznych w segmencie.

Foto: mat. prasowe

Produkcja w Europie, niższe ceny w Polsce

Model Y Standard będzie montowany nie tylko w USA, ale też w Gigafactory Berlin-Brandenburg, która zaopatruje europejski rynek. To oznacza, że wersja Standard trafi do polskich salonów w lokalnej specyfikacji, bez dodatkowych kosztów transportu i ceł. Nowy cennik Modelu Y w Polsce przedstawia się następująco:
Model Y Standard – 184 990 zł
Model Y Long Range RWD – 219 990 zł
Model Y Long Range AWD – 229 990 zł
Model Y Performance – 269 990 zł

Czy wiesz, że:
- Tesla Model Y była najczęściej kupowanym autem na świecie w 2023 roku.
- Tryb Dog Mode utrzymuje temperaturę kabiny, by właściciel mógł spokojnie zostawić pupila w aucie.
- Tesla planuje, żeby do 2026 r. produkcja w Berlinie pokrywała ponad 80 proc. europejskiego zapotrzebowania na Model Y.

Foto: mat. prasowe

Czytaj więcej

Tesla Model XPlaid
Za Kierownicą
Tesla Model X: Nie dogoni nas już nikt

Firmy tesla Tesla Model Y

Po miesiącach spekulacji Elon Musk odsłonił nową, uproszczoną wersję swojego najpopularniejszego SUV-a – Model Y Standard. To auto, które ma uczynić elektryczną motoryzację bardziej dostępną, nie rezygnując z tego, co najważniejsze: technologii, osiągów i charakteru marki. W 2023 r. Model Y przeszedł do historii jako pierwszy elektryk, który stał się najczęściej kupowanym samochodem na świecie, niezależnie od rodzaju napędu. Teraz Tesla chce powtórzyć ten sukces – z niższą ceną i większym zasięgiem na masowy rynek.

