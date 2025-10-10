Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są nowe cechy budżetowej wersji Modelu Y Tesli?

Jakie zmiany w projekcie i technologii przyjęto w nowym Modelu Y Standard?

Jakie są różnice w specyfikacji między różnymi wersjami Modelu Y?

Po miesiącach spekulacji Elon Musk odsłonił nową, uproszczoną wersję swojego najpopularniejszego SUV-a – Model Y Standard. To auto, które ma uczynić elektryczną motoryzację bardziej dostępną, nie rezygnując z tego, co najważniejsze: technologii, osiągów i charakteru marki. W 2023 r. Model Y przeszedł do historii jako pierwszy elektryk, który stał się najczęściej kupowanym samochodem na świecie, niezależnie od rodzaju napędu. Teraz Tesla chce powtórzyć ten sukces – z niższą ceną i większym zasięgiem na masowy rynek.

Foto: mat. prasowe

Zasięg wynosi 321 mil (517 km) wg normy EPA, czyli o ok. 60 km mniej niż w droższej odmianie. Napęd oparto na tym samym, tylnonapędowym układzie z jednym silnikiem, ale z nieco mniejszym akumulatorem (ok. 69,5 kWh). Moc i prędkość maksymalna (201 km/h) pozostały bez zmian, a sprint 0–100 km/h zajmuje 6,8 s. Maksymalna moc ładowania spadła z 250 kW do 225 kW – oznacza to kilka minut dłuższy postój, ale niższy koszt utrzymania. Tesla stawia na efektywność i prostotę: nowe 18-calowe felgi Aperture, tańsze opony i brak konieczności serwisowania mają uczynić z Modelu Y Standard najtańszy w eksploatacji SUV elektryczny klasy średniej.