Aktualizacja: 27.08.2025 00:06 Publikacja: 26.08.2025 13:09
To Formentor sprawił, że Cupra zyskała tożsamość, styl i własny głos
Foto: mat. prasowe
Efekt? Model, który stworzył markę od zera, a przy tym stał się jednym z najbardziej pożądanych samochodów w Polsce. Jeszcze kilka lat temu niewielu kierowców traktowało Cuprę jako coś więcej niż sportową wersję Seata. Dziś jest dokładnie odwrotnie. To Formentor sprawił, że marka zyskała tożsamość, styl i własny głos. Pierwszy model zaprojektowany od podstaw – nie jako usportowiona wariacja na temat istniejącego auta, ale jako niezależny projekt – szybko zdobył serca kierowców. SUV-coupé o wyrazistej sylwetce, świetnych proporcjach i niebanalnych detalach stał się wyborem tych, którzy chcą czegoś więcej niż tylko praktycznego środka transportu.
Cupra Formentor
Foto: mat. prasowe
Formentor nie wygląda jak kolejne „auto do wożenia dzieci”. To projekt, który od razu zdradza ambicje hiszpańskiej marki. Nisko opadająca linia dachu, muskularne przetłoczenia, charakterystyczne detale w miedzianym kolorze i 19-calowe felgi – to samochód, który przyciąga wzrok i nie pozwala przejść obok siebie obojętnie. Z przodu uwagę przyciągają ostro zarysowane reflektory i brak klasycznego grilla, z tyłu zaś świetlna listwa biegnąca przez całą szerokość auta. Nie da się go pomylić z żadnym innym SUV-em. To samochód, który nawet stojąc w miejscu, wygląda tak, jakby miał za chwilę wystartować.
Czytaj więcej
Seat S.A. zaliczył w pierwszym kwartale 2025 roku wzrost przychodów 2,4 proc., osiągając wynik 3,...
Cupra Formentor
Foto: mat. prasowe
Cupra Formentor to samochód, który daje wolność konfiguracji pod własne potrzeby. Kierowcy mogą wybierać spośród szerokiej gamy napędów – od jednostek benzynowych, przez hybrydy plug-in, które pozwalają pokonać 60 km w trybie całkowicie elektrycznym, aż po sportowe wersje VZ. To właśnie te topowe odmiany stworzyły legendę Formentora. Wersja VZ 310 z napędem 4Drive i 310-konnym silnikiem 2.0 TSI przyspiesza do 100 km/h w 4,9 sekundy, oferując osiągi zarezerwowane dla samochodów sportowych. A dla tych, którzy chcą jeszcze więcej, Cupra przygotowała limitowaną wersję VZ5 – 390 koni mechanicznych, pięciocylindrowy silnik inspirowany kultowymi modelami Audi RS i czas 0–100 km/h w 4,2 sekundy. I to nie jest zwykły SUV, to kawał sportowego GTI w najlepszym wydaniu.
Cupra Formentor
Foto: mat. prasowe
Wnętrze Formentora to połączenie sportowego charakteru i nowoczesności. Kabina została zaprojektowana tak, aby kierowca czuł się jak w modelu premium: sportowe kubełkowe fotele, wysokiej jakości materiały i te miedziane akcenty, które przewijają się przez cały samochód. Centralny ekran ma przekątną 12,9 cala, fotele są wygodne. Adaptacyjne zawieszenie i precyzyjny układ kierowniczy sprawiają, że za kierownicą masz poczuć to, co obiecuje ten samochód z zewnątrz – sportowe zacięcie.
Cupra Formentor
Foto: mat. prasowe
Dla Cupry Formentor to coś więcej niż samochód. To symbol sukcesu, projekt, który odważył się być inny. To auto, które podbiło listy wyszukiwań i serca kierowców, bo daje coś, czego brakuje wielu konkurentom: charakter. To właśnie dlatego Cupra wciąż rośnie, a Formentor pozostaje jej najważniejszym modelem. Sprzedaż Cupry w Polsce w 2024 roku zaliczyła 31,6 proc. wzrostu rok do roku (11 500 egzemplarzy). W pierwszym kwartale 2025 r. hiszpańska marka globalnie dostarczyła 78 300 aut i odnotowała rekordowy wzrost o 38,3 proc., a marzec 2025 był najlepszym miesiącem w historii marki – 34 900 egz. W świecie, gdzie samochody coraz bardziej przypominają siebie nawzajem, Formentor daje kierowcom coś unikalnego – poczucie wyjątkowości.
Cupra Formentor
Foto: mat. prasowe
Czy wiesz, że…
- Nazwa Formentor pochodzi od malowniczego przylądka Cap de Formentor na Majorce – miejsca, które od lat inspiruje hiszpańskich artystów i architektów.
- Cupra Formentor był pierwszym modelem w historii marki zaprojektowanym całkowicie od zera, a nie jako wariacja na temat Seata.
- Wersja Formentor VZ5 z pięciocylindrowym silnikiem 2.5 TSI powstała w liczbie zaledwie 7000 sztuk – to jeden z najbardziej limitowanych SUV-ów w Europie.
Cupra Formentor
Foto: mat. prasowe
Cupra Formentor
Foto: mat. prasowe
Czytaj więcej
Mamy dobrze skonstruowaną ofertę dla klienta Seata. Widzę tu dobrą perspektywę na przyszły rok. C...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Efekt? Model, który stworzył markę od zera, a przy tym stał się jednym z najbardziej pożądanych samochodów w Polsce. Jeszcze kilka lat temu niewielu kierowców traktowało Cuprę jako coś więcej niż sportową wersję Seata. Dziś jest dokładnie odwrotnie. To Formentor sprawił, że marka zyskała tożsamość, styl i własny głos. Pierwszy model zaprojektowany od podstaw – nie jako usportowiona wariacja na temat istniejącego auta, ale jako niezależny projekt – szybko zdobył serca kierowców. SUV-coupé o wyrazistej sylwetce, świetnych proporcjach i niebanalnych detalach stał się wyborem tych, którzy chcą czegoś więcej niż tylko praktycznego środka transportu.
Kia zaprezentowała nowy, w pełni elektryczny model EV4 – propozycję dla kierowców, którzy nie przepadają za SUV-...
Do końca czerwca Suzuki obniża ceny modelu S-Cross Hybrid. Teraz japońskiego SUV-a można kupić nawet o 27 tysięc...
Mazda wchodzi na rynek z nowym elektrycznym modelem 6e w momencie kiedy sprzedaż Tesli runęła. Nowa elektryczna...
Toyota kończy sprzedaż swojego flotowego hitu - Corolli Sedan z benzynowym silnikiem o mocy 125 KM. Na pożegnani...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Skoda przygotowała nową ofertę, która może wstrząsnąć rynek motoryzacyjnym. Modele z napędem hybrydowym plug-in...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas