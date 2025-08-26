Reklama

Cupra Formentor: Nie przeprasza za to, kim jest

Formentor to nie tylko najczęściej wyszukiwane auto na portalu Otomoto w ostatnich dwóch latach. To samochód, który wywrócił stolik w świecie motoryzacji. W czasach, gdy większość producentów stawia na bezpieczne projekty i przewidywalne SUV-y, Cupra postawiła na emocje, odwagę i unikalny design.

Publikacja: 26.08.2025 13:09

To Formentor sprawił, że Cupra zyskała tożsamość, styl i własny głos

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Efekt? Model, który stworzył markę od zera, a przy tym stał się jednym z najbardziej pożądanych samochodów w Polsce. Jeszcze kilka lat temu niewielu kierowców traktowało Cuprę jako coś więcej niż sportową wersję Seata. Dziś jest dokładnie odwrotnie. To Formentor sprawił, że marka zyskała tożsamość, styl i własny głos. Pierwszy model zaprojektowany od podstaw – nie jako usportowiona wariacja na temat istniejącego auta, ale jako niezależny projekt – szybko zdobył serca kierowców. SUV-coupé o wyrazistej sylwetce, świetnych proporcjach i niebanalnych detalach stał się wyborem tych, którzy chcą czegoś więcej niż tylko praktycznego środka transportu.

Cupra Formentor

Cupra Formentor

Foto: mat. prasowe

Styl Cupry: design, który wzbudza emocje

Formentor nie wygląda jak kolejne „auto do wożenia dzieci”. To projekt, który od razu zdradza ambicje hiszpańskiej marki. Nisko opadająca linia dachu, muskularne przetłoczenia, charakterystyczne detale w miedzianym kolorze i 19-calowe felgi – to samochód, który przyciąga wzrok i nie pozwala przejść obok siebie obojętnie. Z przodu uwagę przyciągają ostro zarysowane reflektory i brak klasycznego grilla, z tyłu zaś świetlna listwa biegnąca przez całą szerokość auta. Nie da się go pomylić z żadnym innym SUV-em. To samochód, który nawet stojąc w miejscu, wygląda tak, jakby miał za chwilę wystartować.

Cupra Formentor

Cupra Formentor

Foto: mat. prasowe

Moc, która daje wybór

Cupra Formentor to samochód, który daje wolność konfiguracji pod własne potrzeby. Kierowcy mogą wybierać spośród szerokiej gamy napędów – od jednostek benzynowych, przez hybrydy plug-in, które pozwalają pokonać 60 km w trybie całkowicie elektrycznym, aż po sportowe wersje VZ. To właśnie te topowe odmiany stworzyły legendę Formentora. Wersja VZ 310 z napędem 4Drive i 310-konnym silnikiem 2.0 TSI przyspiesza do 100 km/h w 4,9 sekundy, oferując osiągi zarezerwowane dla samochodów sportowych. A dla tych, którzy chcą jeszcze więcej, Cupra przygotowała limitowaną wersję VZ5 – 390 koni mechanicznych, pięciocylindrowy silnik inspirowany kultowymi modelami Audi RS i czas 0–100 km/h w 4,2 sekundy. I to nie jest zwykły SUV, to kawał sportowego GTI w najlepszym wydaniu.

Cupra Formentor

Cupra Formentor

Foto: mat. prasowe

Wnętrze Formentora to połączenie sportowego charakteru i nowoczesności. Kabina została zaprojektowana tak, aby kierowca czuł się jak w modelu premium: sportowe kubełkowe fotele, wysokiej jakości materiały i te miedziane akcenty, które przewijają się przez cały samochód. Centralny ekran ma przekątną 12,9 cala, fotele są wygodne. Adaptacyjne zawieszenie i precyzyjny układ kierowniczy sprawiają, że za kierownicą masz poczuć to, co obiecuje ten samochód z zewnątrz – sportowe zacięcie.

Cupra Formentor

Cupra Formentor

Foto: mat. prasowe

Dla Cupry Formentor to coś więcej niż samochód. To symbol sukcesu, projekt, który odważył się być inny. To auto, które podbiło listy wyszukiwań i serca kierowców, bo daje coś, czego brakuje wielu konkurentom: charakter. To właśnie dlatego Cupra wciąż rośnie, a Formentor pozostaje jej najważniejszym modelem. Sprzedaż Cupry w Polsce w 2024 roku zaliczyła 31,6 proc. wzrostu rok do roku (11 500 egzemplarzy). W pierwszym kwartale 2025 r. hiszpańska marka globalnie dostarczyła 78 300 aut i odnotowała rekordowy wzrost o 38,3 proc., a marzec 2025 był najlepszym miesiącem w historii marki – 34 900 egz. W świecie, gdzie samochody coraz bardziej przypominają siebie nawzajem, Formentor daje kierowcom coś unikalnego – poczucie wyjątkowości.

Cupra Formentor

Cupra Formentor

Foto: mat. prasowe

Czy wiesz, że…
- Nazwa Formentor pochodzi od malowniczego przylądka Cap de Formentor na Majorce – miejsca, które od lat inspiruje hiszpańskich artystów i architektów.
- Cupra Formentor był pierwszym modelem w historii marki zaprojektowanym całkowicie od zera, a nie jako wariacja na temat Seata.
- Wersja Formentor VZ5 z pięciocylindrowym silnikiem 2.5 TSI powstała w liczbie zaledwie 7000 sztuk – to jeden z najbardziej limitowanych SUV-ów w Europie.

Cupra Formentor

Cupra Formentor

Foto: mat. prasowe

Cupra Formentor

Cupra Formentor

Foto: mat. prasowe

