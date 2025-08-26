Moc, która daje wybór

Cupra Formentor to samochód, który daje wolność konfiguracji pod własne potrzeby. Kierowcy mogą wybierać spośród szerokiej gamy napędów – od jednostek benzynowych, przez hybrydy plug-in, które pozwalają pokonać 60 km w trybie całkowicie elektrycznym, aż po sportowe wersje VZ. To właśnie te topowe odmiany stworzyły legendę Formentora. Wersja VZ 310 z napędem 4Drive i 310-konnym silnikiem 2.0 TSI przyspiesza do 100 km/h w 4,9 sekundy, oferując osiągi zarezerwowane dla samochodów sportowych. A dla tych, którzy chcą jeszcze więcej, Cupra przygotowała limitowaną wersję VZ5 – 390 koni mechanicznych, pięciocylindrowy silnik inspirowany kultowymi modelami Audi RS i czas 0–100 km/h w 4,2 sekundy. I to nie jest zwykły SUV, to kawał sportowego GTI w najlepszym wydaniu.

Cupra Formentor Foto: mat. prasowe

Wnętrze Formentora to połączenie sportowego charakteru i nowoczesności. Kabina została zaprojektowana tak, aby kierowca czuł się jak w modelu premium: sportowe kubełkowe fotele, wysokiej jakości materiały i te miedziane akcenty, które przewijają się przez cały samochód. Centralny ekran ma przekątną 12,9 cala, fotele są wygodne. Adaptacyjne zawieszenie i precyzyjny układ kierowniczy sprawiają, że za kierownicą masz poczuć to, co obiecuje ten samochód z zewnątrz – sportowe zacięcie.

Cupra Formentor Foto: mat. prasowe

Dla Cupry Formentor to coś więcej niż samochód. To symbol sukcesu, projekt, który odważył się być inny. To auto, które podbiło listy wyszukiwań i serca kierowców, bo daje coś, czego brakuje wielu konkurentom: charakter. To właśnie dlatego Cupra wciąż rośnie, a Formentor pozostaje jej najważniejszym modelem. Sprzedaż Cupry w Polsce w 2024 roku zaliczyła 31,6 proc. wzrostu rok do roku (11 500 egzemplarzy). W pierwszym kwartale 2025 r. hiszpańska marka globalnie dostarczyła 78 300 aut i odnotowała rekordowy wzrost o 38,3 proc., a marzec 2025 był najlepszym miesiącem w historii marki – 34 900 egz. W świecie, gdzie samochody coraz bardziej przypominają siebie nawzajem, Formentor daje kierowcom coś unikalnego – poczucie wyjątkowości.