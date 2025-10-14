Aktualizacja: 14.10.2025 08:10 Publikacja: 14.10.2025 07:45
Audi planuje wejście w segment terenowych SUV-ów klasy premium
Foto: mat. prasowe
Pierwsze doniesienia o pomyśle wejścia w segment terenowych SUV-ów klasy premium pojawiły się już w 2023 r.. W rozmowie z brytyjskim Autocar, Gernot Döllner, szef Audi, sugeruje, że projekt może być bliski realizacji. Wtedy temat przycichł, dziś wraca z nową energią. Co więcej, tym razem szanse na realizację projektu są znacznie większe. Szef Audi Gernot Döllner potwierdził w rozmowie z brytyjskim Autocar, że wciąż widzi miejsce w gamie na taki model. – Nie porzucajcie tego marzenia – powiedział enigmatycznie, dając jasno do zrozumienia, że projekt nie został odłożony na półkę.
Choć Audi zapowiada uproszczenie gamy modelowej, Döllner podkreśla, że jest przestrzeń na projekty niszowe, budzące emocje i skierowane do zamożnych klientów. Nowy SUV miałby być flagowym modelem marki – autem luksusowym, ekskluzywnym i zarazem technologicznym pokazem siły Ingolstadt. Ale nie będzie to klasyczna terenówka. Audi chce stworzyć coś nowego: elektrycznego off-roadera, łączącego solidną konstrukcję z nowoczesnym napędem. Konkurencja w tym segmencie jest niewielka i furory nie robi – Land Rover nie ma elektrycznej wersji Defendera, a Mercedes EQG ma problem z komercyjnym sukcesem.
Mercedes EQG
Foto: mat. prasowe
Żeby nie przeinwestować w niszowy projekt, Audi planuje wykorzystać zasoby koncernu Volkswagena. Bazą dla nowego modelu mogłaby być platforma Scout Harvester – elektrycznego, amerykańskiego SUV-a zbudowanego przez reaktywowaną przez Volkswagena markę Scout Motors. Nowy model zbudowany jest na ramie, która zapewnia dużą wytrzymałość i możliwości terenowe, których dotąd żaden model Audi nie miał. Wykorzystanie gotowej technologii i wspólnych komponentów pozwoliłoby znacząco ograniczyć koszty rozwoju. Wspólna mogłaby być też produkcja – Scout buduje w Karolinie Południowej fabrykę o zdolności 200 tys. aut rocznie. Döllner przyznał, że lokalna produkcja w USA byłaby dla Audi atrakcyjnym rozwiązaniem – pomogłaby uniknąć wysokich ceł importowych i ułatwiła sprzedaż na amerykańskim rynku.
Nowy model Audi mógłby zadebiutować za około trzy lata (2028 r.), rok po premierze elektrycznych modeli Scout. Celem nie byłaby sprzedaż dużego wolumenu, lecz stworzenie ikony – auta, które podniesie prestiż i rozszerzy ofertę o nowy typ klienta. Nowa terenówka miałaby duże szanse także w Chinach, gdzie Audi od kilku lat traci udziały na rzecz lokalnych marek premium. W Państwie Środka królują elektryczne SUV-y, a luksusowy, technicznie zaawansowany 4×4 mógłby pomóc odzyskać część rynku – zwłaszcza, gdyby oferował także wersję EREV (z silnikiem spalinowym pełniącym funkcję generatora). Bo to Chiny stały się światowym centrum luksusowych, terenowych elektryków, a marki takie jak BYD, Hongqi czy Yangwang coraz śmielej wchodzą w segment, który dotąd należał do Zachodu. Model BYD Yangwang U8, hybrydowy super-SUV z czterema silnikami elektrycznymi i systemem tank-turn (obrót w miejscu), oferuje ponad 1000 KM mocy i zasięg ponad 1000 km. W Chinach sprzedaje się znakomicie – jako połączenie luksusu, technologii i off-roadowej funkcjonalności. Dla Audi to jasny sygnał: jeśli nie wejdzie w ten segment, rynek premium przejmą Chińczycy. Nowa terenówka z Ingolstadt mogłaby więc nie tylko rywalizować z klasą G, lecz także stanowić europejską odpowiedź na rosnącą chińską dominację w tym segmencie.
BYD Yangwang U8
Foto: mat. prasowe
Audi ma już odpowiedni kapitał wizerunkowy – luksus, technologia, design – ale nigdy nie miało ofert w segmencie prawdziwych terenówek. Teraz może to się zmienić. Jeśli projekt dojdzie do skutku, powstanie pierwszy w historii elektryczny off-roader klasy premium z czterema pierścieniami na masce – konkurent m.in. dla Mercedesa klasy G, ale i dla nowej fali chińskich gigantów.
Czy wiesz, że…
- Reaktywowany Scout Motors to amerykańska marka należąca do Volkswagena; produkcję swoich modeli EV rozpocznie w 2027 r.
- Według niemieckich źródeł roboczy kryptonim projektu Audi brzmi „Q10 e-terrain”.
- Audi zatrudniło w Ingolstadt Massimo Frascellę, byłego projektanta Land Rovera i współtwórcę Defendera – to on ma odpowiadać za stylistykę nowego 4×4.
