Do 30 czerwca obowiązuje ogłoszona wyprzedażowa oferta na Suzuki S-Cross Hybrid (AGS). To fabrycznie nowe auta (bez przebiegu), które po obniżce cen są dostępne od 103 900 zł. Rabaty sięgają 27 tysięcy złotych. Obniżka ceny obejmuje samochody, którymi już dysponują dilerzy z sieci handlowej spółki Suzuki Motor Poland. Jak informuje polski importer Suzuki przeceniono modele sprzed wprowadzenia zmian związanych z tzw. dyrektywą GSR2, z rocznika 2024. Liczba egzemplarzy z obniżoną ceną jest ograniczona, a sama oferta obowiązuje do 30 czerwca 2025 r. Samochody można nabyć za gotówkę lub ze wsparciem narzędzi finansowych Suzuki Finance (Leasing 103 proc. - 24-60 miesięcy, autopożyczka z miesięczną ratą lub najem auta. Rabat przysługuje zarówno klientom indywidualnym, jak i w przypadku zakupu na firmę.

Reklama

Suzuki S-Cross 1.5 DualJet Hybrid Foto: mat. prasowe

Suzuki S-Cross z oszczędną miękką hybrydą

Suzuki S-Cross Hybrid to kompaktowy SUV z silnikiem 1.4 BoosterJet o mocy 129 KM, wspomagany 48-woltowym układem SHVS - skrót od Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Jest to technologia miękkiej hybrydy, którą Suzuki stosuje w swoich samochodach w celu zmniejszeniu zużycie paliwa i emisji spalin. S-Cross w tej wersji silnikowej dostępny jest zarówno z napędem na przednie koła, jak i z systemem AllGrip 4WD. SUV Suzuki to obszerny samochód. Bagażnik ma pojemność 430 litrów, a wnętrze pomieści czterech dorosłych pasażerów. Model oferuje nowoczesne systemy bezpieczeństwa np. Dual Sensor Brake Support (system, który wykorzystuje kamerę i czujnik do wykrywania potencjalnych kolizji z pojazdami, rowerami lub pieszymi). Z innych ciekawych opcji w S-Crossie znajdziemy panoramiczny dach, podgrzewane fotele i system multimedialny z 9-calowym ekranem dotykowym.

Ceny modeli objętych promocją:

Suzuki S-Cross 1.5 DualJet Hybrid 2WD 6-biegowa skrzynia zautomatyzowana – cena promocyjna 103 900 zł

Suzuki S-Cross 1.5 DualJet Hybrid 2WD 6-biegowa skrzynia zautomatyzowana Elegance – cena promocyjna1 113 900 zł