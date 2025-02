Auto dostawcze może mieć ciekawy wygląd. Kia zmienia zasady gry

Kia PV5 będzie dostępna w trzech wersjach nadwozia: pasażerskiej, dostawczej i z kabiną podwoziową do zabudowy. Wersja do transportu pasażerów i furgon dostawczy mają 4,70 metra długości i 1,9 metra wysokości wersja z wysokim dachem 2,2 m). Osobowy PV5 ma do trzech rzędów siedzeń. Model PV5 Cargo jest dostępny w wersji standardowej, z długim lub wysokim dachem, a także w wersji z przejściem do przestrzeni ładunkowej. Maksymalna objętość ładunkowa w wersji z wysokim dachem wynosi do 5,1 m3. W przestrzeni ładunkowej mają zmieścić się dwie europalety. Kabinę można skonfigurować jako dwu- lub trzyosobową. Model PV5 Chassis Cab jest dostarczany jako model platformowy bazujący na dwumiejscowej wersji Cargo. Taka wersja Kii PV5 jest przeznaczona do zabudowy jako np. chłodnia. W modelu PV5 wprowadzono system „Kia AddGear”, który umożliwia klientom personalizację wnętrza za pomocą modułowych akcesoriów przypominających rodzaj mebli robionych na zamówienie.

Kia PV5 Foto: mat. prasowe

Kia PV5 – trzy wielkości baterii, jedna moc silnika

Modele PV5, zbudowane na platformie Kia E-GMP.S mają zawsze napęd elektryczny, przednią oś napędową. W zależności od wersji akumulator ma pojemność 51,5 kWh lub 71,2 kWh i moc 163 KM. Dla modelu PV5 Cargo dostępny jest również mniejszy akumulator o pojemności 43,3 kWh. Zasięg przy największym akumulatorze ma wynosić do 400 km. Ładowanie akumulatora w optymalnych warunkach od dziesięciu do 80 procent ma potrwać ok. 30 minut. Kia wykorzystuje architekturę 400-woltową i ma być dostępna w Korei i Europie od połowy 2025 roku w cenie około 32 000 euro (133 tys. zł). Wprowadzenie modelu na pozostałe rynki ma nastąpić w 2026 roku. Produkowana w Korei Kia PV5 będzie musiała sie zmierzyć z takimi konkurentami jak Ford E-Transit, Mercedes-Benz E-Vito i czy Volkswagen ID.Buzz Cargo.