Kia EV3: Czy tak wygląda przyszły lider segmentu?

Na początku, w 2012 roku było sześć, dwa lata później pojawił się numer dziewięć, a teraz przychodzi trójka. Tak wygląda krótka historia portfolio najnowszych modeli elektrycznych Kii. EV6, EV9 i EV3 to trzy niecodziennie prezentujące się samochody, przy czym ostatnie dwa mają odrębny, bardzo indywidualny design. Trochę kwadratowy, uciosany i udany, bo te Kie nie tylko wyróżniają się, ale wyglądają bardzo nowocześnie. Kompaktowy EV3 (4,3 metra długości) to nowość w tym zestawieniu. W świecie, w którym nie byłoby elektromobilności, mógłbym śmiało postawić tezę, że ten model stanie się rynkowym hitem. Ma do tego wszystko, co potrzeba. Dobrze wygląda, dobrze jeździ, jest wykończony dobrymi materiałami, ma dużo miejsca i mógłby mieć całkiem dobrą cenę. Tak, słowo dobry dominuje w opisie EV3. Tyle, że dobry oznacza naprawdę dobry, coś jak zacny, porządny, kompetentny. Tyle że nowa Kia rynkowym hitem nie będzie, bo ma napęd wyłącznie elektryczny, i to oczywiście nic jej nie umniejsza, bo to nadal bardzo dobry samochód, który jednak ma szanse na zdobycie co najwyżej tytułu bestsellera w znacznie mniejszej kategorii e-samochodów. Zawsze coś…

Kia EV3 Foto: Albert Warner

Kia EV3 – dwie baterie w tym jedna duża

EV3 występuje tylko z jedną mocą silnika – 204 KM. To wystarczy, aby ważący około 1,9 tony samochód z napędem na przednie koła mógł swobodnie się poruszać i to nie tylko w mieście. Przyspieszenie i szybkość reakcji na dodanie gazu wahają się od łagodnego do dynamicznego, w zależności od wybranego programu jazdy. Różne tryby łączą różne charakterystyki pedału przyspieszenia i poziomu rekuperacji. Można również zapisać sobie konfigurację osobistą, ale dopasować preferencje do aktualnego humoru czy warunków panujących na drodze. Układ kierowniczy i zawieszenie spisują się bardzo dobrze. Również komfort jazdy jest na dobrym poziomie. Nic dziwnego, Koreańczycy nie oszczędzają na układzie jezdnym. Nie wszyscy w tym segmencie mają zawieszenie wielowahaczowe z tyłu i hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi, a w EV3 to wszystko jest.

