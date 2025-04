Skoda obchodzi swoje 130-lecie. Firma została założona w 1895 roku w Mladej Boleslavi, początkowo jako Laurin&Klement. Dwóch panów – Vaclav Laurin (mechanik) i Vaclav Klement (księgowy) - założyli wspólną działalność, która początkowo zajmowała się naprawą, a następnie produkcją rowerów pod nazwą Slavia. W 1898 roku fabrykę opuścił pierwszy motocykl, a w 1901 roku zbudowany został prototyp auta, który był gotowy do produkcji seryjnej cztery lata później. Nosił nazwę Voiturette i zbudowany został w liczbie 44 egzemplarzy. W 1924 roku zakłady Laurin&Klement zniszczył pożar i ten fakt zmusił markę do fuzji z firmą Skodą z Pilzna, do której doszło w 1925 r. Rok później podczas międzynarodowej wystawy samochodowej w Pradze zaprezentowano pierwsze auto z Mladej Boleslav ze znaczkiem Skody. Był to model 150. I tak rozpoczęła się era nowoczesnych i przystępnych cenowo aut.

Rabaty Skody na 130-lecie marki

Teraz portfolio Skody obejmuje dziewięć modeli. Z racji jubileuszu czeski producent przygotował ofertę, która obejmuje znaczącą część modeli marki - od miejskiej Fabii (korzyść do 8200 zł), przez popularne modele Scala i Kamiq (korzyść do 8100 zł), czy SUV-y Karoq (korzyść do 10 000 zł) i Kodiaq (korzyść do 13 450 zł). To nie koniec, bo również rabaty przygotowano dla modeli Octavia Edition 130 Essence (korzyść do 14 900 zł), a dla Octavi Edition 130 Selection oraz Superb korzyść wynosi do 14 550 zł. Dodatkowy rabat otrzymują również modele hybrydowe plug-in (PHEV) – Superb i Kodiaq – które w wariancie Edition 130 oferują sumę korzyści do 25 550 zł i 27 450 zł. Wersje Edition 130 proponują więcej wyposażenia przy niższej cenie niż odpowiadające im wersje Selection.

Laurin&Klement Voiturette z 1902 roku Foto: mat. prasowe