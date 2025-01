To czwarty najchętniej kupowany elektryk w Europie. Teraz został zmodernizowany

We wnętrzu zmian jest mniej i ograniczają się raczej do kwestii wizualnych. Klienci będą mogli zamówić jeden z dwóch nowych rodzajów wykończenia – Design Selection Lodge, z tapicerką z materiału pozyskiwanego z sieci rybackich i pomarańczowymi akcentami, lub Design Selection Lounge, z ekoskórą, zamszem i przeszyciami w kolorze zielonym. Pod względem technicznym, Enyaq nie ma więcej mocy ani też większych akumulatorów. Klienci mają do wyboru trzy wersje silnikowe i dwa warianty wielkości akumulatorów. Bazowy Enyaq 60 ma baterię o wielkości 63 kWh brutto. Moc 204 KM trafia w nim na tylne koła. Moment obrotowy to 310 Nm. Od 0 do 100 km/h rozpędza się w 8,1 s.

Nowa Skoda Enyaq Foto: mat. prasowe

Kolejna wersja w „hierarchii” to Enyaq 86. Ma 285 KM, 545 Nm i akumulator 82 kWh brutto. Napęd: na tył. Od 0 do 100 km/h: 7,1 s. Enyaq 85x też ma akumulator 82 kWh brutto i osiąga 285 KM/545 Nm, napęd trafia tu jednak na obie osie. Od 0 do 100 km/h: 6,7 s. Mimo że Skoda nie zdecydowała się na zastosowanie w Enyaqu większych akumulatorów, wzrósł zasięg auta. Stało się tak dzięki poprawie właściwości aerodynamicznych SUV-a. Nowy przód ogranicza opór powietrza dzięki płynniejszemu łączeniu z maską. Zoptymalizowano kurtyny powietrzne i felgi oraz uszczelniono przestrzeń między grillem a chłodnicą. W efekcie, współczynnik oporu powietrza (Cx) spadł z 0,256 do 0,245 w wersji „klasycznej” i z 0,234 do 0,225 w Coupe. Enyaq jest najbardziej aerodynamicznym modelem marki.

Nowa Skoda Enyaq Foto: mat. prasowe

Skoda dopasowała Enyaqa do swojego nowego stylu

Zasięg wynosi teraz, w zależności od wersji, od 431 do 587 km. Wcześniej mówiliśmy o wynikach na poziomie 340-565 km. Nowa Skoda Enyaq 60 może ładować się z maksymalną mocą165 kW. W przypadku wersji 85 i 85x to 175 kW (od 10 do 80 proc. w 24 minuty). Moc ładowania AC w obydwu przypadkach wynosi 11 kW. Co jeszcze zmieniono? Skoda Enyaq po liftingu zyskała nowe rozwiązania z dziedziny Simply Clever – czyli „sprytne” i praktyczne. To np. porty USB-C z przodu i z tyłu auta, a także funkcja automatycznego włączania nawet czterech elementów grzewczych. Dodano nowe funkcje do systemu multimedialnego – Lock & Unlock pozwala na zdalne zabezpieczenie lub otwarcie pojazdu za pomocą aplikacji, zaś Predictive Maintenance wykorzystuje dane z jazdy oraz raport o stanie pojazdu do wykrywania potencjalnych usterek (zanim wystąpią). System na bieżąco sprawdza stan akumulatorów (trakcyjnego i 12V), zużycie klocków hamulcowych oraz klimatyzację. Teraz pozostaje nam czekać na szczegóły dotyczące topowej, najmocniejszej wersji RS. Podobno ma mocniej niż wcześniej odróżniać się od odmiany Sportline i zyskać jeszcze więcej charakteru. Tajemnicą pozostają również ceny odświeżonego Enyaqa. Jeśli Skoda zamierza co najmniej pozostawić sprzedaż modelu na zbliżonym poziomie, nie powinna ich podnosić.