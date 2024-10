Skoda Kodiaq: SUV, który potrafi wszystko

Deska rozdzielcza to połączenie funkcjonalności z nowoczesnością. Jan Guss-Gasiński

W nowym Kodiaqu rewolucji nie ma, to raczej ogólny lifting w najlepszym tego słowa znaczeniu. To właśnie wspomniana ewolucja. Z przodu bardziej okazały grill buduje nowe optyczne wrażenie i umacnia wizerunek auta. Wlot powietrzny ma po środku pas świetlny, który w nocy tworzy jedną linię z światłami LED zabudowanymi w reflektorach. Z innych nowości z boku pojawił się ciekawy akcent – to srebrna listwa zabudowana na słupku C, która w zależności od wersji może mieć również czarny kolor. Dodaje to masywnej sylwetce nieco lekkości. Felgi mogą mieć maksymalnie 20 cali, a klamki pozostały klasyczne, z uchwytem. To dobrze, bo łatwiej i poręczniej otwiera się drzwi niż przy jakiekolwiek chowanych. Najwięcej zmian przynosi wygląd tyłu. Tu tylne światła otrzymały kształt litery C i trochę przypomina to rozwiązanie znane z modeli Renault, ale na pewno nie Skodę. Przechodząca przez całą szerokość listwa w czerwonym kolorze jest w nocy oświetlona tylko po bokach, a nie na jej pełnej szerokości. Trochę dziwnie i niekonsekwętnie to wygląda.

Skoda Kodiaq 2.0 TDI (150 KM, 4x2) Jan Guss-Gasiński

Bardzo obszerne wnętrze nowej Skody Kodiaq

Wnętrze oferuje ogrom przestrzeni, którą możecie dowolnie wykorzystać. Do przeprowadzki, przewiezienia psa czy psów, dużych zakupów czy przewozu nawet siedmiu osób. Kodiaqa można zamówić trzecim rzędem siedzeń. W nowej generacji wygospodarowano więcej miejsca i dzięki czemu dwójka pasażerów w trzecim rzędzie ma teraz o 1,5 cm więcej miejsca nad głowami. Czy ktoś się faktycznie z tyłu zmieści? Próbujemy! Przesuwamy siedzisko i oparcie drugiego rzędu, noga na próg, lekkie podbicie z drugiej, trochę trzeba się schylić, nieco wygiąć i lądujemy w ostatnim rzędzie. Przestrzeń pomiędzy fotelem a dachem jest bardzo dobra i wynosi 92 cm, na kolana też jest miejsce. Trzeci rząd siedzeń w Kodiaqu sprawdzi się, jeśli nie masz więcej niż 175 cm wzrostu, a to oznacza, że ta Skoda jest w pełni siedmioosobowym autem. Za to w drugim rzędzie miejsca jest zawsze pod dostatkiem, za równo przed nogami jak i nad głową, tu nawet w trójkę będzie ok. Z przodu siedzi się również wygodnie. Fotele są duże, z regulowaną długością siedziska, mogą mieć elektryczną regulację, pamięć ustawienia, podgrzewanie, chłodzenie i masaż. Jak bardzo obszernym samochodem jest Skoda Kodiaq widać po wymiarach bagażnika. W pięcioosobowej konfiguracji bagażnik pomieści aż 910 litrów, a po rozłożeniu drugiego rzędu wejdzie tu 1194 litry bagażu.