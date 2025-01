Grupa Volkswagen boryka się z problemami. Szczególnie Volkswagen i Audi jest dotknięte restrukturyzacjami włącznie z zamknięciem fabryk i redukcją zatrudnienia. Teraz ten sam los może czekać producenta sportowych samochodów – Porsche. Są to konsekwencje nieudanej strategii elektrycznych modeli aut i znacznego spadku sprzedaży w Chinach, co prawdopodobnie doprowadzi do konieczności wprowadzenia drastycznych zmian.

Reklama

Czytaj więcej Premiery Nowe Porsche 911 GT3: Ostatnie z wolnossącym silnikiem Porsche 911 po liftingu doczekało się pierwszej odmiany z rodu „GT”. GT3 debiutuje jednocześnie w wersji standardowej i Touring. Wciąż napędza je wolnossący bokser o wielkiej mocy.

Ostatni kwartał 2024 roku był rozczarowujący, a wyniki w Chinach spadały przez ostatnie dwa lata. Niemiecki magazyn branżowy Automobilwoche wskazał, że w pierwszych dziewięciu miesiącach 2024 r. sprzedaż Porsche w Państwie Środka spadła o prawie 30 procent. Jako powody takiej sytuacji wymienia się rosnącą konkurencję spoza Europy, jak też mniejsze niż oczekiwano zaintetresowanie samochodami elektrycznymi. Wśród innych wymienia się również opóźnienie premiery elektrycznego modelu Macan na skutek problemów z oprogramowaniem.

Porsche zwalnia w Chinach, ale rozważa redukcję zatrudnienia również w Niemczech

„Pojazdy takie jak Porsche Taycan sprzedają się powoli. W przypadku elektrycznego Macana, problemy z oprogramowaniem Grupy VW opóźniły wprowadzenie go na rynek nawet o dwa lata. Samochód trafił do klientów w samym środku elektrycznego zastoju” – komentuje portal Automobilwoche. Elektryfikacja modeli 718 wraz z Boxsterem i Caymanem również nie przebiega gładko, ten projekt ma być również mocno opóźniony. W efekcie tych problemów Porsche rozpoczęło już redukcję pracowników w Chinach. W Niemczech marka zatrudnia ok. 42 tys. pracowników, a zwolnienia mogą objąć nawet 8 tysięcy miejsc pracy, czyli ok. 20 proc. załogi. Dla pracowników niemieckiego koncernu sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ jak na razie nie wiadomo jakie stanowiska potencjalnie zostaną objęte programem zwolnień. W efekcie obecnie pracę może stracić każdy niezależnie od piastowanego stanowiska.