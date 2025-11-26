Podczas jazd testowych wersja z silnikiem 1.5 TSI o mocy 150 KM pokazała, że czterocylindrowa jednostka w tym segmencie to dziś prawdziwy rarytas. Auto rusza płynnie, a po przełączeniu w tryb „sport” Arona pokazuje, że potrafi być dynamiczna. W zakrętach pozostaje stabilna, a jej zawieszenie – nieco twardsze niż w Ibizie – zapewnia bardzo dobrą kontrolę na nitce asfaltu. Mimo że to SUV, wciąż czuć w nim ducha klasycznych, kompaktowych Seatów. Poza tym topowym napędem dostępne są dwa silniki – 1,0 TSI, 95 KM i 1,0 TSI o mocy 116 KM. Pierwszy dostępny jest wyłącznie z manualną skrzynią biegów, drugi można sparować również z automatem. Wnętrze dopracowane, wykończone dobrymi materiałami i obszerne. Miejsca jest sporo z przodu i z tyłu. Bagażnik pomieści 400 litrów, a po rozłożeniu foteli przestrzeń bagażowa powiększa się do 1280 l.

Seat Arona Foto: Albert Warner

Nowe Ibiza i Arona to dwa dowody na to, że Seat się nie poddał. Nie są to samochody, które mają błyszczeć w rankingach innowacji, ale auta, które po prostu dobrze jeżdżą, dobrze wyglądają i są uczciwie wycenione. Ibiza rozpoczyna się od kwoty 77 300 zł. Topowa 150-konna wersja, która dostępna jest wyłącznie w wersji FR, startuje od 118 900 zł. W przypadku Arony cennik otwiera wersja 1,0 TSI, 95 KM Style od 95 300 zł. Model 1,5 TSI, 150 KM wyceniony został na kwotę od 131 100 zł.

Seat Arona Foto: Albert Warner

Ibiza jest dla tych, którzy lubią kompaktowe, zwinne hatchbacki z charakterem. Arona dla tych, którzy chcą podobnych wrażeń, ale w bardziej praktycznym, podniesionym nadwoziu. W czasach, gdy nawet miejskie samochody próbują udawać statki kosmiczne, te dwa Seaty dają coś cennego: normalność. Proste w obsłudze, mechanicznie dopracowane i z wystarczającą dawką emocji. Dla marki, której jeszcze niedawno wróżono zniknięcie – to bardzo dobry znak.

CZY WIESZ, ŻE…

- Ibiza to najdłużej produkowany model w historii Seata – na rynku jest nieprzerwanie od 1984 r. i sprzedano już ponad 6 milionów egzemplarzy.

- Popularność Ibizy była tak duża, że przez lata stanowiła aż jedną trzecią całej sprzedaży marki Seat.

- Arona to najchętniej kupowany model Seata w ostatnich czterech latach – to ona faktycznie utrzymała markę przy życiu, gdy zabrakło premier nowych modeli.

- Silnik 1.5 TSI montowany w Ibizie FR i Aronie jest dziś jednym z ostatnich czterocylindrowych benzynowych motorów w segmencie B i B-SUV – większość konkurentów przeszła na 3-cylindry.

- Manualny hamulec ręczny, który zostawiono w obu modelach, znika z rynku szybciej niż silniki spalinowe – Ibiza i Arona są w swojej klasie jednymi z ostatnich aut z klasyczną dźwignią.

- Kolor Oniric w gamie Seata to odcień szarego z lekkim niebieskawym połyskiem, inspirowany śródziemnomorskim światłem i metaliczną patyną architektury Barcelony.

- Pierwsza generacja Ibizy była współtworzona przez Porsche – silniki nosiły nazwę System Porsche, a auto zaprojektował Giorgio Giugiaro.