Ibiza i Arona to raczej przykład konserwatywnego liftingu w najlepszym wydaniu
Foto: Albert Warner
Na początek: odświeżone Ibiza i Arona. Dwa modele, które nie tylko bronią marki, ale też udowadniają, że klasyczna motoryzacja ma się całkiem dobrze. Zanim jednak ktoś zacznie pytać o rewolucję, uspokajam: nie ma tu niczego, co wywracałoby świat do góry nogami. Ibiza i Arona to rather przykład konserwatywnego liftingu w najlepszym wydaniu: bez udziwnień, bez ekranów, bez elektryfikacyjnego terroru. Oba auta mają nadal klasyczne silniki benzynowe, manualną dźwignię hamulca ręcznego i deski rozdzielcze, które obsługuje się intuicyjnie z klawiszami i pokrętłami. Brzmi staroświecko? Może. Ale właśnie to czyni z nich rzadko dziś spotkany gatunek – aut po prostu normalnych i fajnych.
Seat Ibiza
Foto: Albert Warner
Na żywo nowa Ibiza wygląda świeżo, mimo że jej karoseria ma już osiem lat. Kilka subtelnych retuszy – smuklejsze reflektory LED, nowa sygnatura świateł dziennych, większy grill i bardziej wyrazisty zderzak – wystarczyło, by auto znów przyciągało wzrok. Nowe lakiery, takie jak Oniric (szary) czy Liminal Red (czerwony), dobrze oddają śródziemnomorski klimat, a w wersji FR maluch Seata potrafi wyglądać niemal sportowo.
Seat Ibiza
Foto: Albert Warner
Wnętrze to klasyczna szkoła Volkswagena sprzed epoki dotykowych ekranów – ergonomia wzorowa, fotele wygodne, przyciski tam, gdzie trzeba i takie jak trzeba. Nowe tkaniny, miękkie tworzywa i ambientowe podświetlenie dodają jakości, choć widać, że to konstrukcja, która swoje już zarobiła, a mimo to w zupełnie niczym to nie przeszkadza. Multimedia reagują szybciej niż dawniej, a opcjonalny zestaw audio Seat Premium Sound z sześcioma głośnikami i subwooferem naprawdę robi wrażenie.
Seat Ibiza
Foto: Albert Warner
Pod maską – żadnych zaskoczeń. Do wyboru wciąż jednostki benzynowe 1.0 MPI o mocy 80 KM, 1.0 TSI o mocy 95 lub 115 KM oraz topowa wersja 1.5 TSI, która ma 150 KM. Testowana wersja 1.5 TSI 150 KM z automatem DSG to prawdziwe małe GTI. W mieście żwawe, ze skrzynią, która reaguje szybko, a dźwięk silnika zachęca do wciskania gazu. Zawieszenie – klasyczne dla Seata - lekko sztywne, ale bardzo pewne. Ibiza FR potrafi bawić w zakrętach, nie tracąc przy tym komfortu na nierównościach. Mała, lekka i zwinna – właśnie taka, jaka powinna być Ibiza.
Seat Ibiza
Foto: Albert Warner
Arona, czyli crossoverowa siostra Ibizy, dostała lifting, który wizualnie dodał jej powagi. Nowy, sześciokątny grill, ostrzejsze reflektory i solidniejszy zderzak sprawiają, że wygląda bardziej „premium” niż kiedykolwiek. Do wyboru – nowe kolory i możliwość kontrastowego dachu w odcieniach Midnight Black lub Manhattan Grey. Całość wygląda dojrzalej, ale wciąż z młodzieńczą nutą. We wnętrzu – podobnie jak w Ibizie – pojawiły się nowe materiały, sportowe fotele w wersji FR i świeża oprawa oświetlenia. Arona wciąż pozostaje autem, w którym czujesz się swobodnie już od pierwszej minuty. Wysoka pozycja za kierownicą, dobra widoczność i nieskomplikowana obsługa – oto jej mocne strony.
Seat Arona
Foto: Albert Warner
Podczas jazd testowych wersja z silnikiem 1.5 TSI o mocy 150 KM pokazała, że czterocylindrowa jednostka w tym segmencie to dziś prawdziwy rarytas. Auto rusza płynnie, a po przełączeniu w tryb „sport” Arona pokazuje, że potrafi być dynamiczna. W zakrętach pozostaje stabilna, a jej zawieszenie – nieco twardsze niż w Ibizie – zapewnia bardzo dobrą kontrolę na nitce asfaltu. Mimo że to SUV, wciąż czuć w nim ducha klasycznych, kompaktowych Seatów. Poza tym topowym napędem dostępne są dwa silniki – 1,0 TSI, 95 KM i 1,0 TSI o mocy 116 KM. Pierwszy dostępny jest wyłącznie z manualną skrzynią biegów, drugi można sparować również z automatem. Wnętrze dopracowane, wykończone dobrymi materiałami i obszerne. Miejsca jest sporo z przodu i z tyłu. Bagażnik pomieści 400 litrów, a po rozłożeniu foteli przestrzeń bagażowa powiększa się do 1280 l.
Seat Arona
Foto: Albert Warner
Nowe Ibiza i Arona to dwa dowody na to, że Seat się nie poddał. Nie są to samochody, które mają błyszczeć w rankingach innowacji, ale auta, które po prostu dobrze jeżdżą, dobrze wyglądają i są uczciwie wycenione. Ibiza rozpoczyna się od kwoty 77 300 zł. Topowa 150-konna wersja, która dostępna jest wyłącznie w wersji FR, startuje od 118 900 zł. W przypadku Arony cennik otwiera wersja 1,0 TSI, 95 KM Style od 95 300 zł. Model 1,5 TSI, 150 KM wyceniony został na kwotę od 131 100 zł.
Seat Arona
Foto: Albert Warner
Ibiza jest dla tych, którzy lubią kompaktowe, zwinne hatchbacki z charakterem. Arona dla tych, którzy chcą podobnych wrażeń, ale w bardziej praktycznym, podniesionym nadwoziu. W czasach, gdy nawet miejskie samochody próbują udawać statki kosmiczne, te dwa Seaty dają coś cennego: normalność. Proste w obsłudze, mechanicznie dopracowane i z wystarczającą dawką emocji. Dla marki, której jeszcze niedawno wróżono zniknięcie – to bardzo dobry znak.
CZY WIESZ, ŻE…
- Ibiza to najdłużej produkowany model w historii Seata – na rynku jest nieprzerwanie od 1984 r. i sprzedano już ponad 6 milionów egzemplarzy.
- Popularność Ibizy była tak duża, że przez lata stanowiła aż jedną trzecią całej sprzedaży marki Seat.
- Arona to najchętniej kupowany model Seata w ostatnich czterech latach – to ona faktycznie utrzymała markę przy życiu, gdy zabrakło premier nowych modeli.
- Silnik 1.5 TSI montowany w Ibizie FR i Aronie jest dziś jednym z ostatnich czterocylindrowych benzynowych motorów w segmencie B i B-SUV – większość konkurentów przeszła na 3-cylindry.
- Manualny hamulec ręczny, który zostawiono w obu modelach, znika z rynku szybciej niż silniki spalinowe – Ibiza i Arona są w swojej klasie jednymi z ostatnich aut z klasyczną dźwignią.
- Kolor Oniric w gamie Seata to odcień szarego z lekkim niebieskawym połyskiem, inspirowany śródziemnomorskim światłem i metaliczną patyną architektury Barcelony.
- Pierwsza generacja Ibizy była współtworzona przez Porsche – silniki nosiły nazwę System Porsche, a auto zaprojektował Giorgio Giugiaro.
Seat Arona
Foto: Albert Warner
Seat Arona
Foto: Albert Warner
Seat Arona
Foto: Albert Warner
Seat Arona
Foto: Albert Warner
