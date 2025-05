Liczby to w motoryzacji ważny temat. W tym punkcie Seat S.A. ma się czym pochwalić. Wzrost sprzedaży o 5,9 proc. (146 700 samochodów), a do tego rekordowy wzrost liczby elektryków, bo aż o 95,3 proc., do 37 700 sztuk. Cupra osiągnęła swój najlepszy wynik w pierwszym kwartale w całej swojej historii, dostarczając 78 300 auta w okresie od stycznia do marca 2025 r. Przychody Seat S.A. w I kwartale 2025 r. osiągnęły poziom 3,895 miliarda euro, co oznacza wzrost o 2,4 proc. w porównaniu z I kwartałem 2024 roku (3,803 miliarda euro). Firma odnotowała zysk operacyjny w wysokości 5 milionów euro w pierwszym kwartale 2025 roku, co oznacza spadek o 221 milionów euro w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (I kw. 2024: 226 milionów euro). Spadek można przypisać kilku czynnikom, w tym większemu udziałowi pojazdów elektrycznych (BEV) w strukturze sprzedaży oraz cłom importowym Unii Europejskiej na model Cupra Tavascan, który produkowany jest w Chinach. Dodatkową presję wywierało złożone otoczenie globalne i nasilająca się konkurencja, szczególnie na kluczowych rynkach pojazdów elektrycznych. W rezultacie rentowność operacyjna sprzedaży spadła do poziomu 0,1 proc., co oznacza spadek o 5,8 punktu procentowego w porównaniu z I kwartałem 2024 roku.

Cupra Formentor Foto: mat. prasowe

Cupra z historycznym wynikiem sprzedaży

Cupra ma swój najlepszy pierwszy kwartał w swojej historii. Dodatkowo marzec przyniósł nowy rekord jako najlepszy miesiąc sprzedaży w historii hiszpańskiej marki - z 34 900 dostarczonymi egzemplarzami aut. Najlepiej sprzedającym się modelem pozostaje Cupra Formentor z wynikiem 26 500 sztuk, a na drugim miejscu uplasował się nowy SUV – Cupra Terramar – z 17 800 dostawami. Samochody elektryczne stanowiły 23,7 proc. wszystkich dostaw Cupry, co oznacza dwukrotny wzrost udziału względem tego samego okresu w 2024 roku. Modele Born oraz Tavascan sprawił, że dostawy aut zelektryfikowanych wzrosły o 95,3 proc., do 37 700 samochodów (I kw. 2024: 19 300). W tym roku Seat świętuje swoje 75-lecie. Najlepiej sprzedającym się modelem pozostaje Ibiza z wynikiem 24 000 dostaw, a zaraz za nim plasuje się Arona z 20 000 sprzedanych egzemplarzy. W planach jest modernizacja tych modeli jeszcze w tym roku.