Daria Zielaskiewicz, dyrektorka Seat&Cupra: Cupra przyciąga młodszych klientów

Zdecydowanie tak. Widzimy to szczególnie w drugiej połowie tego roku, kiedy zdecydowaliśmy się przypomnieć klientom korzyści jakie płyną z wybrania SEAT-a, Dla polskiego klienta, jak zawsze ważna jest racjonalność wyboru plus świadomość zrobienia dobrego dealu. Dodatkowo oferujemy inne wartości - wydłużona gwarancja, pewna sieć serwisowa i niemiecka technologia stojącą za tym wszystkim, no i ładne opakowanie w lekko szalonym hiszpańskim designie zyskuje swoich zwolenników.

- Jakiś czas temu były pogłoski o tym, że Seat się zamyka, czy też bardziej zmienia swój profil. Rozumiem, że ten temat to już przeszłość i pomysł poszedł w inną stronę? Czy definitywnie możemy zamknąć pogłoski na ten temat?

Na podstawie wiedzy, którą posiadam dzisiaj to definitywnie tak. Mało tego, w koncernie myśli się o nadaniu Seatowi znaczącej roli. Planowane są modernizacje kolejnych modeli i mówi się o przyszłości tej marki po 2030 roku, a nawet po 2035. Potencjał tej marki jest bardzo duży. Nawet jeżeli regulacje dotyczące ograniczania możliwości rejestracji silników spalinowych będą nadal utrzymywane przez Komisję Europejską.

- Jak rozpoznać klienta Cupry, a kim jest klient Seata?

Najlepszym źródłem, które to opisuje są nasze koncernowe badania klienta, dotyczące wszystkich marek grupy Volkswagena, które odbywają się cyklicznie, co rok, we wszystkich krajach europejskich, również na rynku polskim. I zawsze wychodziło, że klient Seata to jest ten najmłodszy w grupie Volkswagen. Tak było do momentu pojawienia się w naszym portfolio Cupry, która zmieniła ten stan rzeczy. I teraz to właśnie Cupra przyciąga do Grupy Volkswagen młodszych klientów, ze średnim wiekiem 44 lat, to jest o 10 lat mniej niż średni wiek klienta Seata. Z kolei SEAT to marka bliższa aktualnym potrzebom klientów flotowych, bo zarówno Leon, jak i Arona dobrze wpisują się w politykę flotową wielu firm. Dodatkowo wygrywa bardzo dobrymi wartościami rezydualnymi, przy rozsądnych kosztach serwisowania i przy 5-letniej gwarancji. W przypadku klienta detalicznego SEAT-a wybierają osoby bardziej konserwatywne. Które lubią sprawdzone rozwiązania i niekoniecznie poszukują nowości.