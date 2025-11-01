Alpine A290 GTS: Auto dla każdego Polaka

Alpine A290 GTS Foto: Filip Olczak

„Pod maską” A290 GTS kryje się silnik elektryczny generujący 220 KM mocy oraz 300 Nm momentu obrotowego. To pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 6,4 sekundy. Prędkość maksymalna została ograniczona elektronicznie do 230 km/h. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 52 kWh, co według cyklu WLTP przekłada się na zasięg około 380 kilometrów. W kwestii ładowania A290 GTS obsługuje szybkie ładowanie DC z mocą do 100 kW, co pozwala na uzupełnienie energii od 15 proc. do 80 proc. w około 30 minut.

Alpine A290 GTS Foto: Filip Olczak

Kluczem do sukcesu jest tutaj innowacyjny system torque vectoring by braking, który skutecznie eliminuje potrzebę mechanicznej blokady mechanizmu różnicowego. Dzięki temu A290 GTS wprost wystrzeliwuje z zakrętów, nawet gdy jedno z kół na chwilę traci kontakt z podłożem. Rozwiązanie jest inżynierskim geniuszem i znacząco wpływa na przyjemność z jazdy. Dodatkowo, specjalnie dostrojone opony Michelin Pilot Sport EV (standardowo o rozmiarze 225/40 R19) gwarantują maksymalną przyczepność.

Elektryczny następca hot hatcha

Alpine A290 GTS to bez wątpienia samochód, który z powodzeniem łączy cechy miejskiego hatchbacka z duchem prawdziwego hot hatcha. Choć może nie jest to auto do długich podróży z całą rodziną, to dla każdego, kto ceni sobie niezapomniane wrażenia z jazdy, wyjątkowy design i zaawansowaną technologię, A290 GTS będzie strzałem w dziesiątkę. Według mnie, to fura dla indywidualistów, poszukujących samochodu z charakterem, którzy potrafią doceniać mnóstwo radości podczas podróży. Francuski elektryczny hot hatch dostępny jest z dwoma napędami o mocy 177 KM i 218 KM. Każda wersja ma do wyboru dwa pakiety wyposażenia. Bazowy model startuje z ceną od 168 300 zł, a mocniejsza wersja o mocy 218 KM to koszt minimum 181 400 zł.