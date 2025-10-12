Aktualizacja: 12.10.2025 09:48 Publikacja: 12.10.2025 09:38
Od lewej: Markus Haupt nowy prezes Seata i Cupry i Jim Baumbick nowy prezes Ford of Europe
Foto: mat. prasowe
Od 1 listopada 2025 r. stanowisko prezesa Ford of Europe obejmie Jim Baumbick – menedżer z ponad 30-letnim stażem w koncernie z Detroit. To powrót do bardziej klasycznej struktury zarządzania: po kilku latach z wieloosobowym kierownictwem europejski oddział Forda znów ma jednego szefa. Baumbick przenosi się do Kolonii, co samo w sobie ma być sygnałem, że amerykański gigant nie zamierza marginalizować swojej obecności na Starym Kontynencie. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że nowy prezes ma przyspieszyć proces decyzyjny, uprościć strukturę i dostosować ofertę do „europejskiego klienta”. Mówiąc wprost – Baumbick ma tchnąć życie w markę, która w ostatnich latach traciła udział w rynku, a jej strategia elektryfikacji wyraźnie się rozmyła. Z fabryki w Kolonii dopiero co wyjechał elektryczny Ford Explorer EV, ale inwestorzy i dealerzy oczekują więcej: nie tylko aut, lecz i wizji.
Baumbick uchodzi za człowieka pragmatycznego i technicznie świetnie przygotowanego. Do tej pory odpowiadał za globalny rozwój produktów Forda z napędem spalinowym (projekt Ford Blue), planowanie cykli modelowych i kontrolę jakości. W branży znany jest z umiejętności balansowania między innowacją a opłacalnością. Jego nominacja to sygnał, że Ford nie chce całkowicie porzucać segmentu spalinowego, ale szuka bardziej zrównoważonego modelu działania w Europie – tam, gdzie elektryfikacja postępuje wolniej niż oczekiwano.
Zaledwie kilka dni wcześniej Grupa Volkswagen ogłosiła, że Markus Haupt obejmuje stanowisko prezesa Seata i Cupry. Dotychczas pełnił tę funkcję tymczasowo, ale teraz jego nominacja została potwierdzona przez radę nadzorczą z Thomasem Schäferem (szefem marki Volkswagen) na czele. To bardzo istotna zmiana dla hiszpańskiego koncernu, który stoi u progu kluczowego etapu – elektryfikacji fabryki w Martorell i uruchomienia produkcji małych samochodów elektrycznych dla kilku marek Grupy VW. Haupt zna ten teren doskonale: zaczynał karierę właśnie w Seacie, później kierował fabryką Volkswagena w Pampelunie, a w ostatnich latach odpowiadał za produkcję i logistykę Seat S.A., nadzorując inwestycje o wartości 3 miliardów euro w przystosowanie zakładu do ery elektryków.
W jego rękach jest przyszłość zarówno klasycznej marki Seat, jak i jej młodszej, dynamicznej siostry Cupry, która stała się jednym z największych sukcesów Grupy Volkswagen ostatnich lat. W 2025 roku sprzedaż Cupry przekroczyła 950 tysięcy aut, a łączny wynik Seat S.A. wzrósł o 36 proc. rok do roku. Haupt ma teraz utrzymać ten impet, wprowadzić na rynek nowe generacje modeli Ibiza i Arona oraz przygotować premierę elektrycznej Cupry Raval, która zadebiutuje w 2026 r..
Choć Ford i Seat należą do odmiennych obozów – amerykańskiego i niemieckiego – obie nominacje mają wspólny mianownik: konieczność przedefiniowania roli europejskich marek w globalnej układance koncernów. Ford musi udowodnić, że nie zamierza oddać Europy bez walki. Po kilku latach reorganizacji i cięć – w tym zamknięciu fabryki w Saarlouis – przyszłość jego europejskiego oddziału zależy od zdolności przywrócenia rentowności i znalezienia własnej tożsamości między amerykańskim DNA a europejskimi realiami. Seat i Cupra z kolei stoją na progu transformacji, której sukces może przesądzić o przyszłości całej hiszpańskiej motoryzacji. Cupra rośnie dynamicznie, ale jej tempo inwestycji musi zostać utrzymane mimo presji kosztowej i konkurencji ze strony chińskich producentów. Dla Haupta kluczowe będzie zbudowanie równowagi między emocjonalną marką a chłodną kalkulacją biznesową.
Obaj menedżerowie symbolizują nowe pokolenie liderów: technokratów z doświadczeniem produkcyjnym, którzy rozumieją, że o przyszłości marek nie zadecyduje marketing, lecz efektywność operacyjna, elastyczność łańcucha dostaw i tempo wdrażania nowych modeli. W świecie, gdzie każde auto elektryczne to ryzyko finansowe, rola prezesa przypomina balansowanie na linie nad przepaścią.
To, że w jednym tygodniu dwóch producentów zdecydowało się wymienić swoich liderów w Europie, nie jest przypadkiem. Branża przechodzi okres turbulencji – spadające marże, niepewność wokół przepisów Euro 7, rosnące koszty surowców i coraz silniejsza presja Chin wymuszają odświeżenie kadr. Koncerny coraz bardziej zdają sobie sprawę, że „stare” modele zarządzania nie nadążają za nową rzeczywistością. Dla Kolonii, gdzie Ford ma swoje europejskie centrum, nominacja Baumbicka to światełko nadziei, że amerykański koncern nie porzuci Europy na rzecz USA. Dla Martorell – potwierdzenie, że inwestycje w hiszpańskie fabryki będą kontynuowane. Ale w obu przypadkach to dopiero początek nowego rozdziału. Teraz liczy się jedno: jak szybko i czy w ogóle ci menedżerowie przekształcą słowa w wyniki.
Czy wiesz, że…
- Ford zatrudnia w Europie ponad 35 tysięcy pracowników, z czego prawie połowa pracuje w Niemczech.
- Hiszpański zakład w Martorell to największy ośrodek produkcyjny Grupy Volkswagen poza Niemcami – powstało tam już ponad 12 milionów aut.
- W 2023 roku Cupra sprzedała więcej samochodów niż Alfa Romeo, DS, Lexus i Infiniti razem wzięte.
- Kolonia to nie tylko siedziba Forda w Europie, ale też jedno z głównych centrów rozwoju oprogramowania dla pojazdów elektrycznych koncernu.
- Seat powstał w 1950 roku jako partner Fiata, dopiero później trafił pod skrzydła Volkswagena – dziś to filar hiszpańskiego eksportu.
