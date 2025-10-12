Z tego artykułu dowiesz się: Kto objął stanowisko prezesa Ford of Europe w 2025 roku i jakie zmiany to oznacza dla firmy?

Kim jest nowy prezes Seata i Cupry oraz jakie ma zadania w kontekście elektryfikacji?

Jakie są kluczowe cele dla Forda i Seata/Cupry w obliczu transformacji rynku motoryzacyjnego?

Od 1 listopada 2025 r. stanowisko prezesa Ford of Europe obejmie Jim Baumbick – menedżer z ponad 30-letnim stażem w koncernie z Detroit. To powrót do bardziej klasycznej struktury zarządzania: po kilku latach z wieloosobowym kierownictwem europejski oddział Forda znów ma jednego szefa. Baumbick przenosi się do Kolonii, co samo w sobie ma być sygnałem, że amerykański gigant nie zamierza marginalizować swojej obecności na Starym Kontynencie. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że nowy prezes ma przyspieszyć proces decyzyjny, uprościć strukturę i dostosować ofertę do „europejskiego klienta”. Mówiąc wprost – Baumbick ma tchnąć życie w markę, która w ostatnich latach traciła udział w rynku, a jej strategia elektryfikacji wyraźnie się rozmyła. Z fabryki w Kolonii dopiero co wyjechał elektryczny Ford Explorer EV, ale inwestorzy i dealerzy oczekują więcej: nie tylko aut, lecz i wizji.

Baumbick uchodzi za człowieka pragmatycznego i technicznie świetnie przygotowanego. Do tej pory odpowiadał za globalny rozwój produktów Forda z napędem spalinowym (projekt Ford Blue), planowanie cykli modelowych i kontrolę jakości. W branży znany jest z umiejętności balansowania między innowacją a opłacalnością. Jego nominacja to sygnał, że Ford nie chce całkowicie porzucać segmentu spalinowego, ale szuka bardziej zrównoważonego modelu działania w Europie – tam, gdzie elektryfikacja postępuje wolniej niż oczekiwano.

Markus Haupt nowym prezesem Seata i Cupry

Zaledwie kilka dni wcześniej Grupa Volkswagen ogłosiła, że Markus Haupt obejmuje stanowisko prezesa Seata i Cupry. Dotychczas pełnił tę funkcję tymczasowo, ale teraz jego nominacja została potwierdzona przez radę nadzorczą z Thomasem Schäferem (szefem marki Volkswagen) na czele. To bardzo istotna zmiana dla hiszpańskiego koncernu, który stoi u progu kluczowego etapu – elektryfikacji fabryki w Martorell i uruchomienia produkcji małych samochodów elektrycznych dla kilku marek Grupy VW. Haupt zna ten teren doskonale: zaczynał karierę właśnie w Seacie, później kierował fabryką Volkswagena w Pampelunie, a w ostatnich latach odpowiadał za produkcję i logistykę Seat S.A., nadzorując inwestycje o wartości 3 miliardów euro w przystosowanie zakładu do ery elektryków.