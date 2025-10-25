Pierwsze kilometry pokazują, że Starray to samochód zaskakująco dojrzale zestrojony. W trybie elektrycznym rusza niemal bezgłośnie – cisza, płynność, zero szarpnięć. Nawet gdy włącza się silnik spalinowy, trudno to wychwycić bez patrzenia na wskaźniki. Układ kierowniczy jest lekki, ale wystarczająco precyzyjny, a zawieszenie dobrze tłumi nierówności. Przy mocniejszym wciśnięciu gazu, oba źródła napędu współpracują płynnie – 8 s do 100 km/h to wynik, który w rodzinnym SUV-ie absolutnie wystarcza.

W środku czuć inspiracje rodem ze szwedzkich modeli

Jeśli chodzi o wnętrze, to Geely gra w lidze premium. Kabina Starray EM-i wygląda świetnie: duży ekran 15,4 cala, minimalistyczny kokpit, solidne materiały, miękkie tworzywa i fajne detale. W środku panuje skandynawska prostota – nieprzypadkowo, skoro Geely korzysta z doświadczeń Volvo. Z przodu świetne, szerokie fotele, z tyłu mnóstwo miejsca na nogi i płaska podłoga. Bagażnik ma 528 l i można powiększyć go do ponad 1400 l po złożeniu siedzeń.

Geely Starray EM-i Foto: mat. prasowe

Wersja Pro (149 900 zł) oferuje w standardzie m.in. fotele elektryczne i podgrzewane, 18-calowe felgi, reflektory LED, kamerę 360°, tempomat adaptacyjny, pompę ciepła i ekrany 10,2” + 15,4”. Topowa odmiana Max (166 900 zł) dodaje m.in. panoramiczny dach, head-up display, 16-głośnikowy system audio 1000 W, wentylowane fotele, oświetlenie ambientowe i klapę bagażnika z napędem. Za te pieniądze trudno o lepszy pakiet.

Geely Starray EM-i Foto: mat. prasowe

Bateria 18,4 kWh obsługuje ładowanie prądem stałym (DC) z mocą do 30 kW – ładowanie od 30 do 80 proc. w ok. 20 minut. W domu, z gniazda AC 6,6 kW, od 25 do 100 proc. zajmuje ok. 3 godziny. Do tego funkcje V2L i V2V – można zasilić inne urządzenia. Układ napędowy NordThor 2.0 to hybryda szeregowo-równoległa – silnik spalinowy przez większość czasu działa jako generator, ale w razie potrzeby dołącza się do napędu kół. Całość działa płynnie i cicho, a Geely chwali się, że algorytmy sterujące mają „uczyć się stylu kierowcy”.