Cupra Tindaya: Tak będą wyglądać przyszłe modele hiszpańskiej marki

Tindaya: oto nazwa, która brzmi trochę jak imię aktorki z egzotycznego kraju. Tak naprawdę zaczerpnięto ją, tak jak wiele pozostałych nazw marki Cupra, z atlasu geograficznego. Na Fuerteventurze znajduje się wulkan Tindaya. Projektanci podkreślają, że auto „ma symbolizować dramaturgię natury oraz buntowniczego ducha marki”. Świadczą o tym surowe formy pełne dynamicznych przetłoczeń. Wysoki prześwit, wyraziste nadkola i klinowe linie nadają projektowi ostrzejszego wyglądu. Trójkątne reflektory i charakterystyczna maska z aerodynamicznymi wlotami mają tworzyć nowy język stylistyczny marki. Tył podkreślają podwójny spojler, świetlna listwa optycznie unosząca lampy oraz masywny dyfuzor. Całość to coś między kształtem fastbacka i shooting brake’a. Czy podobny samochód trafi do produkcji? „Model koncepcyjny Cupra Tindaya nie jest marzeniem ani ambicją. To deklaracja, która stanie się rzeczywistością” – mówi Markus Haupt, tymczasowy dyrektor generalny firmy, rozwiewając wątpliwości.

Cupra Tindaya Concept Foto: mat. prasowe

Jedno jest pewne: jeśli design „wulkanicznego” modelu kompletnie do kogoś nie trafia, przyszłe Cupry raczej nie przypadną mu do gustu. Prototyp Tindaya ma 4,72 m długości i stoi na 23-calowych felgach. Projektanci postawili na układ drzwi 2+2 – przednie otwierają się klasycznie, tylne „pod wiatr”, co podkreśla futurystyczny charakter. Dach otrzymał centralne wzmocnienie w kształcie litery „Y” oraz zdejmowane panele. Takich elementów w wersji produkcyjnej spodziewać się raczej nie należy. Środek Tindayi jest skoncentrowany na kierowcy. Centralnym punktem jest 24-calowy wyświetlacz osadzony w „osi kierowcy”, czyli w rzeźbionej desce rozdzielczej. Obok znalazł się system Cupra Monitor+, który rozszerza obraz i prezentuje dane w 3D, m.in. treści multimedialne i funkcje ADAS. Kabina korzysta też z nowych materiałów: ekoskór, mikrofibry w kolorze woskowanego brązu czy aluminiowych elementów drukowanych w 3D.