Aktualizacja: 10.12.2025 14:04 Publikacja: 10.12.2025 07:14
Citroën C5 Aircross
Foto: Albert Warner
To już druga generacja C5 Aircross i widać, że projektanci odrobili lekcję. Sylwetka wysmuklała, przód ma wyraźny design z nowym logotypem, które wygląda jak z dawnych lat i fajnie kontrastuje z nowoczesnymi liniami auta. Z tyłu znajdziemy „Light Wings”- dwuczęściowe lampy tworzące wrażenie unoszących się skrzydeł. Znakomicie to wygląda i nie chodzi wyłącznie o styl, a także o dopracowanie przepływu powietrza. Nadwozie urosło do 4,65 m, a rozstaw osi 2,78 m. W praktyce to już pełnowymiarowy rodzinny SUV, a nie kompakt z plusem. Na 20-calowych kołach wygląda dojrzale, ale nie traci lekkości.
Citroën C5 Aircross
Foto: Albert Warner
We wnętrzu Citroën gra własną partię. Fotele Advanced Comfort to szerokie, miękkie poduchy z rozbudowaną pianką; w wyższych wersjach dochodzi wentylacja, masaż i regulowane boki oparć. Z tyłu jest naprawdę przestronnie– dodatkowe centymetry na kolana i sporo powietrza nad głową sprawiają, że nawet wysoki dorosły podróżuje swobodnie. Bagażnik oferuje przepastne 651 l, dodatkowo podwójna podłoga i sensowny schowek na kable w wersji elektrycznej. Na desce rozdzielczej i drzwiach są tkaniny, które ocieplają wnętrze, a centralny, poziomy ekran (14 cali) nie dominuje nad wszystkim. System działa szybciej niż w dotychczasowych Citroënach, pasek klimatyzacji jest stale pod ręką, a skrót do wyciszania nadgorliwych asystentów- zaskakująco dobrze pomyślany. Nie wszystko jednak błyszczy: część plastików w górnych partiach drzwi czy wokół klamek jest twardsza niż sugeruje marketingowa opowieść, a dekor z materiału z recyklingu wygląda dobrze, lecz dotykiem nie dorównuje premium. Tylna kanapa oferuje dużo miejsca i regulację oparcia, we wnętrzu znajdziesz schowki o łącznej pojemności około 40 l.
Czytaj więcej
Jeśli na nowy samochód musimy pracować cztery lata, to ludzie po prostu go nie kupią – i dalej bę...
Citroën C5 Aircross
Foto: Albert Warner
Na drodze dostajemy dwa różne światy. Elektryczny ë-C5 startuje z mocą 213 KM, baterią o pojemności 73 kWh, zasięgiem 520 km i mocą ładowania do 160 kW. Najważniejsze jednak jest wrażenie jazdy. Zawieszenie z hydraulicznymi ogranicznikami pracuje tak, jak pamiętamy z najlepszych czasów Citroëna: progi, kostka, łaty na asfalcie- wszystko znika pod kołami. Auto porusza się jak miękka kołyska i właśnie ta miękkość jest tu cechą wiodącą. Przy ostrym hamowaniu potrafi delikatnie zanurkować, a przy gwałtownych ruchach kierownicą rozbujać się odrobinę bardziej niż konkurenci o twardszym zestrojeniu. Jeśli szukasz spokoju- idealnie trafiłeś. Osiągi w codziennym ruchu są w pełni wystarczające: 0-100 km/h w 8,9 s, elektronika ucina prędkość przy 170 km/h, a w mieście reakcja na gaz jest natychmiastowa i płynna. To samochód, który obniża tętno.
Citroën C5 Aircross
Foto: Albert Warner
Wersja plug-in ma napęd 1.6 turbo połączony z silnikiem elektrycznym i daje łącznie 195 KM, a bateria ma pojemność 21 kWh brutto (około 17-18 kWh netto) i pozwala realnie pokonać 70-100 km w mieście. Ładowanie odbywa się wyłącznie przez AC- standardowo 3,7 kW, opcjonalnie 7,4 kW. PHEV prowadzi się harmonijniej od elektryka. Mniejsza masa oznacza mniej kołysania nadwozia i szybsze wyciszanie ruchów po hamowaniu, na krętej drodze auto prowadzi się pewniej, zachowując miękkość wybierania nierówności. Układ kierowniczy w obu wersjach jest lekki i przewidywalny, nastawiony na relaks, nie na sport. Na dobrym asfalcie C5 Aircross płynie, na gorszym – błyszczy.
Citroën C5 Aircross
Foto: Albert Warner
Citroën wraca do roli eksperta od „komfortowej jazdy” w czasach, gdy większość SUV-ów udaje modele ze sportowym zacięciem. Jeśli zaakceptujesz, że na ostrych zakrętach karoseria delikatnie się pokołysa, dostajesz w zamian jedno z najlepiej filtrujących nierówności zawieszeń w klasie, dużo miejsca, ogromny bagażnik.
Citroën C5 Aircross
Foto: Albert Warner
Citroën C5 Aircross
Foto: Albert Warner
Citroën C5 Aircross
Foto: Albert Warner
Citroën C5 Aircross
Foto: Albert Warner
Citroën C5 Aircross
Foto: Albert Warner
Czytaj więcej
Zaledwie 17 minut i 28 sekund trwała internetowa sprzedaż limitowanej edycji malutkiego, elektryc...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nowe Audi Q3 nie rewolucjonizuje segmentu, ale pokazuje, że konsekwencja i stabilne decyzje mogą być kluczem do...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
Taki jest, a raczej dopiero będzie, nowy i w pełni elektryczny Porsche Cayenne Electric. Zapiera dech w piersiac...
ES90 to pierwsza limuzyna marki z napędem 800 V – czyli z technologią, która pozwala szwedzkiemu producentowi st...
Yangwang U9 to elektryczny supersamochód, który można nazwać zapowiedzią zmiany w światowej motoryzacji. Siadamy...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Przez ostatnie lata o Seacie mówiło się więcej w kontekście jego końca niż przyszłości. Po wydzieleniu Cupry mar...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas