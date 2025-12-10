Reklama

Francuska szkoła komfortu wraca. C5 Aircross jest bardziej Citroënem niż kiedykolwiek

Citroën od lat powtarza, że komfort to DNA marki. Nowy C5 Aircross ma to udowodnić w najtrudniejszym dziś segmencie – rodzinnych SUV-ów klasy średniej.

Publikacja: 10.12.2025 07:14

Citroën C5 Aircross

Citroën C5 Aircross

Foto: Albert Warner

Martin Śliwa

To już druga generacja C5 Aircross i widać, że projektanci odrobili lekcję. Sylwetka wysmuklała, przód ma wyraźny design z nowym logotypem, które wygląda jak z dawnych lat i fajnie kontrastuje z nowoczesnymi liniami auta. Z tyłu znajdziemy „Light Wings”- dwuczęściowe lampy tworzące wrażenie unoszących się skrzydeł. Znakomicie to wygląda i nie chodzi wyłącznie o styl, a także o dopracowanie przepływu powietrza. Nadwozie urosło do 4,65 m, a rozstaw osi 2,78 m. W praktyce to już pełnowymiarowy rodzinny SUV, a nie kompakt z plusem. Na 20-calowych kołach wygląda dojrzale, ale nie traci lekkości.

Citroën C5 Aircross

Citroën C5 Aircross

Foto: Albert Warner

We wnętrzu Citroën gra własną partię. Fotele Advanced Comfort to szerokie, miękkie poduchy z rozbudowaną pianką; w wyższych wersjach dochodzi wentylacja, masaż i regulowane boki oparć. Z tyłu jest naprawdę przestronnie– dodatkowe centymetry na kolana i sporo powietrza nad głową sprawiają, że nawet wysoki dorosły podróżuje swobodnie. Bagażnik oferuje przepastne 651 l, dodatkowo podwójna podłoga i sensowny schowek na kable w wersji elektrycznej. Na desce rozdzielczej i drzwiach są tkaniny, które ocieplają wnętrze, a centralny, poziomy ekran (14 cali) nie dominuje nad wszystkim. System działa szybciej niż w dotychczasowych Citroënach, pasek klimatyzacji jest stale pod ręką, a skrót do wyciszania nadgorliwych asystentów- zaskakująco dobrze pomyślany. Nie wszystko jednak błyszczy: część plastików w górnych partiach drzwi czy wokół klamek jest twardsza niż sugeruje marketingowa opowieść, a dekor z materiału z recyklingu wygląda dobrze, lecz dotykiem nie dorównuje premium. Tylna kanapa oferuje dużo miejsca i regulację oparcia, we wnętrzu znajdziesz schowki o łącznej pojemności około 40 l.

Czytaj więcej

Xavier Chardon, CEO Citroëna
Rozmowa MOTO.RP.PL
Xavier Chardon, CEO Citroëna: Motoryzacja potrzebuje nowego początku
Citroën C5 Aircross

Citroën C5 Aircross

Foto: Albert Warner

Na drodze dostajemy dwa różne światy. Elektryczny ë-C5 startuje z mocą 213 KM, baterią o pojemności 73 kWh, zasięgiem 520 km i mocą ładowania do 160 kW. Najważniejsze jednak jest wrażenie jazdy. Zawieszenie z hydraulicznymi ogranicznikami pracuje tak, jak pamiętamy z najlepszych czasów Citroëna: progi, kostka, łaty na asfalcie- wszystko znika pod kołami. Auto porusza się jak miękka kołyska i właśnie ta miękkość jest tu cechą wiodącą. Przy ostrym hamowaniu potrafi delikatnie zanurkować, a przy gwałtownych ruchach kierownicą rozbujać się odrobinę bardziej niż konkurenci o twardszym zestrojeniu. Jeśli szukasz spokoju- idealnie trafiłeś. Osiągi w codziennym ruchu są w pełni wystarczające: 0-100 km/h w 8,9 s, elektronika ucina prędkość przy 170 km/h, a w mieście reakcja na gaz jest natychmiastowa i płynna. To samochód, który obniża tętno.

Citroën C5 Aircross

Citroën C5 Aircross

Foto: Albert Warner

Citroën C5 Aircross również ze spalinowymi napędami

Wersja plug-in ma napęd 1.6 turbo połączony z silnikiem elektrycznym i daje łącznie 195 KM, a bateria ma pojemność 21 kWh brutto (około 17-18 kWh netto) i pozwala realnie pokonać 70-100 km w mieście. Ładowanie odbywa się wyłącznie przez AC- standardowo 3,7 kW, opcjonalnie 7,4 kW. PHEV prowadzi się harmonijniej od elektryka. Mniejsza masa oznacza mniej kołysania nadwozia i szybsze wyciszanie ruchów po hamowaniu, na krętej drodze auto prowadzi się pewniej, zachowując miękkość wybierania nierówności. Układ kierowniczy w obu wersjach jest lekki i przewidywalny, nastawiony na relaks, nie na sport. Na dobrym asfalcie C5 Aircross płynie, na gorszym – błyszczy.

Citroën C5 Aircross

Citroën C5 Aircross

Foto: Albert Warner

Citroën wraca do roli eksperta od „komfortowej jazdy” w czasach, gdy większość SUV-ów udaje modele ze sportowym zacięciem. Jeśli zaakceptujesz, że na ostrych zakrętach karoseria delikatnie się pokołysa, dostajesz w zamian jedno z najlepiej filtrujących nierówności zawieszeń w klasie, dużo miejsca, ogromny bagażnik.

Citroën C5 Aircross

Citroën C5 Aircross

Foto: Albert Warner

Citroën C5 Aircross

Citroën C5 Aircross

Foto: Albert Warner

Citroën C5 Aircross

Citroën C5 Aircross

Foto: Albert Warner

Citroën C5 Aircross

Citroën C5 Aircross

Foto: Albert Warner

Citroën C5 Aircross

Citroën C5 Aircross

Foto: Albert Warner

Źródło: rp.pl

