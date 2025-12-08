Reklama

Audi Q3: Konsekwencja stabilnych decyzji

Nowe Audi Q3 nie rewolucjonizuje segmentu, ale pokazuje, że konsekwencja i stabilne decyzje mogą być kluczem do sukcesu. To ewolucja w stronę komfortu, technologii i dojrzałego stylu.

Publikacja: 08.12.2025 10:27

Audi Q3 jest jednym z filarów marki, sprzedano już ponad 2 mln egzemplarzy tego modelu

Foto: mat. prasowe

Martin Śliwa

Kiedy inni kombinują, skreślają, zmieniają, a finalnie wszystko to bierze w łeb, Audi jest ostoją spokoju i konsekwencji działania. Oferuje modele elektryczne, ale i klasyczne, z których nie rezygnuje, a je rozwija i to bardzo konsekwentnie, nie pomijając nawet silników diesla. Ten spokój i rozwaga działania odzwierciedla się w świetnej sprzedaży. W tym roku (styczeń–listopad 2025) na polskim rynku Audi jest numerem 1 wśród marek premium. Kiedy Porsche rezygnowało z benzynowego Macana, zasłaniając się zbyt drogimi do wprowadzenia zmianami nowych regulacji, Audi stworzyło nową, znakomitą generację Q5, która zbudowana jest na tej samej platformie MLB, ma wspólne silniki i podzespoły techniczne. Konsekwencją tej strategii jest teraz zupełnie nowe Audi Q3, również stworzone według sprawdzonych i dobrych zasad.

Audi Q3 Sportback

Foto: mat. prasowe

Produkowane od pierwszej generacji w 2011 r. w fabryce Seata w Martorell pod Barceloną Audi Q3 jest jednym z filarów marki. Sprzedano już ponad 2 mln egzemplarzy tego modelu. Teraz na rynek wchodzi nowe Audi Q3, już w swojej trzeciej odsłonie z bagażem sukcesów poprzedników i ambicją, by ponownie stać się liderem w klasie kompaktowych SUV-ów premium. W Polsce to właśnie Q3 było w 2024 r. najczęściej rejestrowanym autem w segmencie, wyprzedzając Volvo XC40 i BMW X1. Ale czy nowa generacja faktycznie wnosi coś więcej niż tylko świeży design i kilka elektronicznych gadżetów?

Czytaj więcej

Audi E SUV Concept to duży elektryczny SUV, niemal gotowy do produkcji i zapowiadający drugi model s
Samochód Jutra
Audi przyspiesza w Chinach. Drugi model bez logo marki, ale z polskim akcentem
Audi Q3 Sportback

Foto: mat. prasowe

Q3 wyraźnie urosło – mierzy teraz 4,53 m długości i ma nieco większy rozstaw osi. Z tyłu oferuje 488 litrów bagażnika, czyli mniej niż poprzednik, ale dzięki przesuwanej i regulowanej kanapie przestrzeń pozostaje elastyczna. Wersja Sportback z niższą linią dachu wygląda bardziej dynamicznie, choć odbywa się to kosztem praktyczności. Jednak coś za coś. Największe emocje budzą jednak światła. Reflektory Matrix LED z 25 600 mikrodiodami nie tylko perfekcyjnie oświetlają drogę, ale potrafią wyświetlać na asfalcie ostrzeżenia czy prowadzić przez zwężenia na budowie. To prawdziwy popis technologii, choć za 11 960 zł dopłaty. Równie efektownie prezentują się tylne lampy OLED – po raz pierwszy w kompakcie Audi.

Wnętrze w Audi Q3 jest identyczne w wersji klasycznej i Sportback

Foto: mat. prasowe

Wnętrze Q3 to mieszanka konserwatyzmu i odwagi. Znajdziemy tu świetne materiały, solidne spasowanie i dwa duże ekrany (12,8” + 11,9”), obsługiwane przez Android Automotive OS. Kierunkowskazy obsługuje się teraz suwakiem, wycieraczki przyciskami. To rozwiązanie, które dzieli – jedni szybko się przyzwyczają, inni będą narzekać. Osobiście należę do jednej i drugiej grupy. Bo o ile zmiana biegów i kierunkowskazów działa znakomicie, to regulacja wycieraczek małym, schowanym pokrętłem może powodować problemy i być nieco uciążliwa.

W nowym Audi Q3 kierunkowskazy obsługuje się teraz suwakiem, wycieraczki przyciskami

Foto: mat. prasowe

Audi Q3 w wersji klasycznej

Foto: mat. prasowe

Ceny Audi Q3 startują od 188 900 zł 

Pod maską klasyka: 150-konne TFSI z miękką hybrydą, mocniejsze 2.0 z quattro i diesle, a także plug-in hybrid z akumulatorem 19,7 kWh, pozwalającym przejechać do 118 km na prądzie. Wszystkie wersje mają teraz 7-biegowe DSG – manuala już nie ma. Na drodze nowe Q3 pokazuje, dlaczego Audi tak dobrze sprzedaje SUV-y. Układ kierowniczy jest precyzyjny, zawieszenie – zwłaszcza z adaptacyjnymi amortyzatorami – skutecznie tłumi nierówności, a kabina pozostaje świetnie wyciszona. To samochód, który nie udaje sportowca, ale daje poczucie pewności i stabilności na drodze. Audi Q3 z klasycznym nadwoziem w bazowej wersji z napędem 1,5 l o mocy 150 KM startuje z ceną od 188 900 zł. Ten sam napęd w nadwoziu Sportback to wydatek od 196 800 zł. Z dieslem ceny rozpoczynają się od 205 900 zł (Sportback od 213 800 zł), a hybryda plug-in od 236 800 zł (Sportback od 244 700 zł). Czy nowy Q3 jest rewolucją? Z pewnością nie. Audi postawiło na ewolucję – mocniejszą elektronikę, bardziej dopracowane wnętrze, więcej systemów bezpieczeństwa i szczyptę futurystycznych rozwiązań. To powinno wystarczyć, by utrzymać pozycję lidera.

Audi Q3 w wersji klasycznej

Foto: mat. prasowe

Audi Q3 w wersji klasycznej

Foto: mat. prasowe

Audi Q3 Sportback

Foto: mat. prasowe

Audi Q3 w wersji klasycznej

Foto: mat. prasowe

Audi Q3

Foto: mat. prasowe

Audi Q3

Foto: mat. prasowe

