Nowa Denza Z9 GT, flagowy model luksusowej submarki BYD, to 5,2-metrowy elektryczny shooting brake z mocą blisko 1000 KM, trzema silnikami i zawieszeniem, które częściej kojarzy się z Maybachem czy z Taycanem. Brzmi jak science–fiction? Wystarczyło kilka minut jazdy i już wiedziałem jedno: Europa powinna traktować ten samochód poważnie.

Denza Z9 GT Foto: Albert Warner

Pierwszy kontakt z Denzą zaczyna się od sztuczek, które stały się wiralem. „Chód kraba”, obrót w miejscu o 360 stopni i automatyczne dociąganie tyłu do krawężnika podczas parkowania – to efekt skomplikowanego układu tylnych kół skręcających o 15 stopni w każdą stronę i dwóch potężnych silników elektrycznych przy każdym z kół. Na parkingu sąsiadom opadną szczęki. A potem zapytają, ile kompletów opon zużyjesz na te popisy – bo manewry odbywają się w tempie żółwia, za to ze sporym tarciem gumy.

Denza Z9 GT Foto: mat. prasowe

Efektowność efektownością, ale Z9 GT robi wrażenie przede wszystkim jako auto. Shooting brake narysowany przez Wolfganga Eggera (Alfa 156, Audi Quattro Concept) jest duży, niski i zaskakująco zgrabny. Egger mówi o „lekkiej jak jedwab linii unoszącej się ponad grawitacją” – nie wiem, czy tak poetycko bym to ujął, ale to ładne auto. Prawdziwa przewaga Denzy zaczyna się jednak w środku. To samochód, w którym Chińczycy postanowili przebić Europę jej własną bronią – luksusem. OLED–y, 20–głośnikowy Devialet, dwie chłodziarki, czterostrefowa klimatyzacja, masaże, ogrom przestrzeni i fenomenalna jakość materiałów, której nie powstydziłby się Maybach czy Bentley. Jedynie kryształowe przełączniki są nieco „na wyrost”, ale poza tym kabina jest imponująca.