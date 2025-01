Defender Octa: Terminator na kołach

Octa – to nazwa inspirowana formą szlifu diamentu w kształcie oktaedru, która ma kojarzyć się z wytrzymałością i luksusem. Ludzie z Land Rovera bardzo do serca wzięli sobie te odnośniki nazwy podczas prezentacji swojego nowego modelu. Tak szaleńczej, różnorodnej i niesamowitej trasy testowej nie widziałem przez ostatnie 30 lat. Kiedy kolumna Defenderów z dużą szybkością przejechała przez szutrowe trasy, zapuszczone bezdroża, wąskie przesmyki pełne ostrych kamieni i wydawało się, że to koniec, prezentacja przeniosła się na przejazd przez skalne głazy. Tak wysokie, strome i duże, że jazdy po takim terenie oglądałem do tej pory na YouTubie. Jedziemy po wielkich płytach kamiennych, nierównych, momentami ostrych i z dużymi szczelinami. W którymś momencie samochód prowadzący z kierowcą testowym Land Rovera zjeżdża na bok, zatrzymuje się. Ktoś z ekipy podchodzi i mówi: wjeżdżasz tam, pokazując niemal pionowo wznoszącą się półkę skalną wysokości samochodu. Na początek śmiejesz się, później nie dowierzasz, czekasz chwilę aż on też się uśmiechnie i powie, że to był żart. Nic takiego jednak się nie dzieje i w strachu, szoku i niedowierzaniu robisz co karze, a Octa po prostu wjeżdża, jakby przejeżdżała przez krawężnik.

Najpóźniej wtedy (a sądzę, że o wiele wcześniej) inne marki stwierdziłyby: teraz widzisz, że to auto przejedzie wszędzie. Wystarczy, możemy jechać na obiad, a potem do domu. Ale nie ludzie odpowiedzialni za Octę, którzy w tym momencie dodali kolejne atrakcje.Tym razem wydmy, po których wyjątkowy Defender poruszał się w niedościgniony sposób. Szaleństwo? Nie. Idealna metoda na udowodnienie tego, jakim Defender Octa jest fenomenalnym samochodem. Co ważne, wszystkie próby i odcinki specjalne pokonywane były na tych samych autach, które pokonały całą testową trasę. Zazwyczaj marki motoryzacyjne robią tak, że na ultra trudnych dodatkowych przeszkodach podstawione jest kilka sztuk aut przygotowanych pod dany odcinek. Na zmianie Defendera takie rzeczy się nie dzieją.

Pod maską Octy jest silnik z BMW M5

Land Rover Defender nowej generacji, który pojawił się w 2020 roku stanowił wielką rewolucję. Z woła roboczego z leciwą konstrukcją, który był produkowany niemal bez zmian w latach 1983 – 2016, olbrzymią reputacją i rzeszą fanów „Def” przeistoczył się w wygodny, nowoczesny i prestiżowy samochód. Zrobił duży krok naprzód, ale zachował świetne zdolności terenowe, zyskując wiele zaawansowanych systemów, komfort jazdy i zaczął rywalizować np. z Mercedesem klasy G. Defender zyskał szeroką gamę wersji i modeli, jest dostępny w aż trzech rozmiarach nadwozia i z wieloma jednostkami napędowymi, w tym także w wersji V8. Pięciolitrowy motor z kompresorem rozwija moc 525 KM. To bardzo dużo, ale… to nie znaczy, że mocy nie może być jeszcze więcej. Więcej mocy, więcej ekstremalnego podejścia niemal do każdego detalu tego auta, więcej wrażeń z każdego przejechanego kilometra. To jest właśnie Octa. Auto do zadań specjalnych. Auto które ma poradzić sobie w niemal każdych warunkach.