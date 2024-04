Defender Experience: Coś więcej niż terenowa przygoda

Defender 110 V8 mat. prasowe

W Karkonoszach pojawiły się praktycznie wszystkie wersje Defendera, pod czujnym okiem instruktorów te SUV-y udowadniały, że nadal posiadają terenowe geny swojego wyjątkowego przodka. Faktem jest, że aktualny Defender stał się nad wyraz ciekawym połączeniem luksusu i wyjątkowości z pełną terenową swobodą poruszania się nie tylko po nierównych drogach, ale również po trasach,na których większość modeli by się poddała. Tego typu wydarzenia dobitnie pokazują, jak daleko i w jakie trasy można zapuścić się samochodem, który na co dzień może lśnić i błyszczeć w miejskiej dżungli. I że drzemie w nim potencjał, o którym właściciele najczęściej nie zdają sobie sprawy. Do spotkania dołączyli ratownicy Grupy Karkonoskiej GOPR, którzy na co dzień używają właśnie Defenderów.



Defender to obecnie osobna marka

Jeszcze jeden ważny fakt z życia tego modelu. Po reorganizacji Defender staje się swego rodzaju oddzielną marką. Teraz wszystko to co było wcześniej pod nazwą Land Rover rozbito na trzy osobne nazwy: Range Rover, Discovery i Defender. Ma to według pomysłodawców łatwiej odnaleźć drogę do swojego modelu i mocniej rozróżnić poszczególne modele aut. Tak czy inaczej Defender jest w znakomitej formie. W tak dobrej jeszcze nigdy nie był. I to mimo niełatwego startu gdzie porównywano go do klasyka i zarzucano zdradę stylu i tradycji. Już po kilku latach okazało się, że Defender pisze swoją historię od nowa.