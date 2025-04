Chińskim markom motoryzacyjnym bardzo zależy wizerunkowo na Europie. Chcą tu być, sprzedawać i odnieść sukces. Bo kiedy na prezentacji nowego modelu pojawia się globalny wiceprezes dużego koncernu to wiesz, że to wydarzenie jest dla marki czymś ważnym. I żeby wszyscy mieli świadomość, z jakim graczem mamy do czynienia, to przytoczę wam kilka faktów. BYD jako pierwsza firma wyprzedził Teslę w globalnej sprzedaży aut elektrycznych. W 2023 roku ta chińska marka wyprodukowała 1,6 mln aut i zaliczyła 73 procentowy wzrost produkcji rok do roku. Ten rosnący gigant przyczynił się do wycofania się z planów budowy taniego modelu przez Elona Muska, który już teraz wie, że przegrałby tę bitwę. Chińczycy opanowali także Europę i sprzedaż nowych modeli idzie im coraz lepiej. A wiceprezes Stella Li, która pojawiła się na prezentacji Sealiona 7 jest w marce BYD już od 1996 r. Energiczna, uśmiechnięta, bezpośrednia. To ona stoi za globalną ekspansją marki. W 1997 r. założyła biuro w Hongkongu, dwa lata później europejską siedzibę BYD w Rotterdamie, a w 2000 r. pierwszą północnoamerykańską siedzibę w Chicago.

BYD Sealion 7 Foto: Albert Warner

Nazwa BYD to skrót od Build Your Dreams (zbuduj swoje marzenia). Chińska marka ma aktualnie w ofercie na polskim rynku sześć modeli, z czego większość to elektryki. Takim jest właśnie Sealion 7. SUV, który ma 4,83 m długości, czyli jest wielkościowo pomiędzy BMW X3 i X5, ale jego konkurenci to bardziej Peugeot 5008 i Skoda Enyaq. Za jego wygląd odpowiedzialny jest Niemiec – Wolfgang Egger, szef projektantów BYD. To gość, który potrafi narysować piękne auto, co udowodnił już wcześniej pracując dla Alfy Romeo, Seata, Audi czy Lamborghini. Jego nowy projekt wygląda bardzo schludnie, klasyczny SUV coupe z opływową linią nadwozia, który mógłby uchodzić za większość europejskich elektryków z tego segmentu np. z gwiazdą z przodu i tyłu spokojnie mógłby być Mercedesem. Chińczycy wiedzą co robią zatrudniając takiego projektanta.