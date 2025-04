Rolls-Royce jest chyba jedynym producentem na świecie, który może z czystym sumieniem powiedzieć zdanie w, którym marka samochodowa szczerze mówi o tym, że jest bardzo zadowolona z wyników sprzedaży swojego elektrycznego modelu. Bo pierwszy elektryczny Rolls, model Spectre został entuzjastycznie przyjęty przez klientów i stał się za Cullinanem drugim najchętniej kupowanym Rollsem na świecie. A w Europie zajął nawet pierwsze miejsce. W końcu jest na rynku elektryk z rynkowym sukcesem. Teraz ten sukces będzie jeszcze większy, bo wersja Black Badge oferuje trochę więcej niż klasyczny Spectre, a klienci tej marki lubią wszystko co wyjątkowe.

Rolls-Royce Spectre Blac Badge Foto: Albert Warner

W standardowym modelu Spectre dwa silniki elektryczne wytwarzają moc systemową 584 KM i 900 niutonometrów maksymalnego momentu obrotowego. Black Badge to alter ego Rolls'a. Takie, które chce mieć więcej mocy, więcej emocji i nieco szaleństwa. W benzynowych modelach wersje Black Badge pozwalały sobie na odrobinę bardziej doniosły dźwięk silnika i szczyptę sportowego ducha. W elektryku jest poza niuansami w wyglądzie po prostu więcej mocy i sportowych dodatków, bo nowy tryb Infinity, aktywowany przyciskiem na kierownicy, nadaje luksusowemu coupe zupełnie nowy charakter. Black Badge Spectre to najmocniejszy Rolls-Royce, jaki do tej pory powstał. Mamy do dyspozycji moc 659 KM i maksymalny moment obrotowy 1075 Nm.

Rolls-Royce Spectre Blac Badge Foto: Albert Warner

Pierwszy Rolls-Royce z launch control

Rolls-Royce jest tak bardzo przekonany o sportowym duchu wytwarzanym w programie Infinity, że podczas pierwszych jazd nowym elektrykiem zabrał dziennikarzy na tor wyścigowy. Wszystko po to żeby można było poczuć nie tylko ogromną moc, ale i bardziej spontaniczną reakcję na dodanie gazu, czy sprawdzenie zmodyfikowanego zawieszenia. Żeby dostosować podwozie do większej mocy, zwiększono siłę wspomagania, wyregulowano stabilizację przechyłów i zmieniono zestrojenie amortyzatorów. Najpotężniejszy model w historii Rolls-Royce’a ma nawet tryb „Spirited Mode”, którym jest niczym innym jak kontrolą startu. Tak, to pierwszy Rolls z launch control. A to oznacza, że 2,9-tonowe coupe przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,1 sekundy. Ale nawet tu inżynierowie robili co mogli, żeby wyzbyć się brutalności podczas takiego sportowego startu. Tak więc podczas startu z launch control jest bardzo szybko, ale nie dziko i agresywnie. Dla porównania – klasyczny Spectre przyspiesza do setki w 4,5 sekundy.