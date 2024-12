Defender, który może posłużyć za sypialnię. 130 Outbound z ogromnym bagażnikiem

Defender 130 Outbound to ogromny SUV, który ma 5,35 m długości, ale w tej specyficznej wersji nie posiada trzeciego rzędu siedzeń jak klasyczna stotrzydziestka. W Defenderze Outbound miejsc jest pięć, a bagażnik ma maksymalną pojemność – trzymajcie się mocno – 2516 litrów! Land Rover określa tę wersję jako Defendera dla przedsiębiorców lub podróżników. Jak najbardziej mógłbym sobie wyobrazić ekstremalne wyprawy tym samochodem, ale też byłby znakomity do przeprowadzki. W tym bagażniku zmieszczą się nie tylko rowery (nawet tych elektrycznych), ale i sporo ekwipunku sportowego czy pralka. Możecie tu nawet spać. Outbound to samochód, który zastąpi domową komórkę, do której wepchniecie wszystko, co jest wam bardziej lub mniej potrzebne. Standartowa pojemność bagażnika, bez złożonych tylnych siedzeń wynosi 1329 litrów, a długość bagażnika za drugim rzędem siedzeń wynosi 1,267 metra.

Defender 130 Outbound Foto: Albert Warner

Defender 130 Outbound teraz również z silnikiem V8

Wyjątkową wersję rozpoznacie bardzo szybko. Ma najdłuższą karoserię (130 z długim tylnym zwisem) i brak z samego tyłu bocznej szyby. W miejscu, gdzie zwykle jest powierzchnia przeszklona, znajduje się kawałek blachy. Mimo nabycia nowych cech nie jest to typowy samochód dostawczy, bo ten model zachował wszystkie atuty Defendera. Możecie więc wybrać go z silnikiem V8 o mocy 500 KM i rozpędzić się do setki w 5,7 sekundy. Opcja nowej wersji silnikowej pojawiła się niedawno. Do tej pory na polskim rynku Outbound dostępny był z sześciocylindrowym silnikiem o pojemności 3 litrów i mocy 400 KM (P400) oraz z dieslem D300. Wraz z nowym silnikiem V8 pojawił się terenowy pakiet nadwozia – Country Exterior Pack, który ma nawiązywać do dziedzictwa Defendera.

Defender 130 Outbound Foto: Albert Warner

Jest bardzo komfortowym, pewnie prowadzącym się, solidnie zbudowanym SUV-em z dobrymi zdolnościami terenowymi. Jego głębokość brodzenia wynosi 90 cm, a prześwit aż 29 cm. Nie jest to więc klasyczny miejski SUV, który powinien trzymać się asfaltu. Spokojnie możecie wypuścić się w tereny odległe od cywilizacji. Jeździ się nim znakomicie. Nie tylko pozycja za kierownicą, ale i prowadzenie i filtrowanie nierówności nie mają sobie równych. Klimat kabiny sprawia, że czujemy się w tym aucie wyjątkowo. Zarówno materiały (solidne, o wyjątkowej fakturze i dużej ilości miękkich powierzchni) jak i wygląd kabiny (otwarta półka na wysokości pasażera, imitacja nitów na drzwiach) tworzą unikalną atmosferę.