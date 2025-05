BMW iX dostępne jest w trzech wersjach napędowych

Prawdziwe zmiany kryją się pod karoserią. W elektromobilności postęp technologii np. oszczędzania energii idzie do przodu o wiele szybciej niż w designie. Tu duże różnice widać z generacji na generację. I tak nie ma już w ofercie najmniejszego akumulatora o pojemności 76,6 kW. Nowy jest sporo większy i ma pojemność 94,8 kW. Wbudowane jest w BMW iX xDrive45, które ma moc 408 KM i deklarowany zasięg WLTP 602 km. Kolejne na liście jest BMW iX xDrive60, tu moc wynosi 544 KM, pojemność baterii aż 109,1 kWh i zasięg 701 km. To właśnie tym modelem zajedziemy najdalej na jednym ładowaniu. Topowa wersja to BMW iX M70, które ma moc 659 KM, akumulator 108,9 kWh i zasięg 600 km. Po modernizacji w każdej wersji iX ma większą moc i zasięg od poprzednika, mimo że w dwóch mocniejszych modelach (iX 60 i iX70) bateria ma nieco mniejszą pojemność.

Zmodernizowane BMW iX Foto: mat. prasowe

Topowy M70 imponuje nie tylko olbrzymim momentem obrotowym – 1015 Nm, ale również przyspieszeniem do setki poniżej 4 sekund i prędkością maksymalną 250 km/h. Mało który elektryk rozpędza się do tak dużego V-max. Topowa wersja ma do tego typową dla BMW pewnością prowadzenia i znakomitą przyczepnością. Przy tempie autostradowym bez problemu udaje się utrzymać zużycie w okolicach 23 kWh. Poza autostradą wartości spadają do 18 kWh. To auto, które kusi do dynamicznej jazdy, ale jednak ma znakomicie wyważone, komfortowe zawieszenie, które uspokaja kierowcę i pasażerów. Do tego oprawa akustyczna skomponowana przez Hansa Zimmera pozwala odciąć się od świata zewnętrznego.

iX ma w sobie coś z salonu. Fotele są wygodne, a miejsca jest naprawdę dużo. Bagażnik pomieści 500 litrów pakunków (max 1750 l). W środku deska ma nietypowy kształt z dużą wolną przestrzenią. Nie ma tu przesadnie wielkich ekranów czy na siłę wkomponowanego telewizora dla pasażera. Jest za dużo wolnego miejsca i ten pewnego rodzaju minimalizm daje poczucie większego komfortu, a wręcz luksusu. Do tego większość powierzchni deski rozdzielczej wyłożona jest miłym w dotyku materiałem, a fotele mają specjalnie dla tego modelu przygotowane przeszycia. W środku jest też trochę drewnianych aplikacji i kryształów (regulacja foteli, pokrętło na desce). Jeśli chodzi o klimat i przestrzeń to iX otrzymuje piątkę z plusem.