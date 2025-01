Wojsko otrzyma nowe pojazdy. To „Hummery z Korei” produkowane przez Kię

Samochody Honker w odpowiednim malowaniu i z tablicami rejestracyjnymi zarezerwowanymi dla pojazdów wojskowych to wciąż częsty widok na polskich ulicach w rejonie placówek wojskowych, a także na poligonach czy przy koszarach. Polskie pojazdy są już jednak przestarzałe i zużyte, dlatego wojsko modernizuję flotę samochodów. W ramach tego działania coraz częściej spotkać można odpowiednio przystosowane pickupy Ford Ranger, a teraz do polskiej armii trafia kolejny typ pojazdu.

Kia KLTV - czyli Kia Light Tactical Vehicle Foto: mat. prasowe

Wojsko otrzyma nowe auta

O wozie Kia KLTV mówi się potocznie właśnie w taki sposób, nawiązując do legendarnego, amerykańskiego pojazdu. W Polsce ten sprzęt funkcjonuje pod nazwą Legwan. Mówimy bowiem o egzemplarzach zmontowanych w naszym kraju z koreańskich części przez spółkę Rosomak S.A. Co to za model? W przeciwieństwie do wspomnianego Rangera, wykorzystywanego raczej jako wsparcie logistyki tyłowej, Legwan będzie miał bojowe zastosowania. Nowe pojazdy mogą działać na pierwszej linii. Dzieje się tak za sprawą obecności opancerzonej kabiny (pierwszy poziom ochrony wg STANAG 4569) i obrotnic dla karabinu maszynowego (kal. 7,62 lub 12,7 mm) z możliwością zamontowania granatnika (kal. 40 mm).

