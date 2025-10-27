Aktualizacja: 27.10.2025 13:52 Publikacja: 27.10.2025 08:44
Po cyberataku przestój objął wszystkie zakłady produkcyjne JLR na świecie
Jaguar Land Rover (JLR) stał się ofiarą masywnego cyberataku, który sparaliżował globalną produkcję firmy i wywołał efekt domina w całym sektorze motoryzacyjnym Zjednoczonego Królestwa. Według raportu przygotowanego przez Cyber Monitoring Centre (CMC) – niezależny organ składający się z ekspertów branżowych, w tym byłego szefa Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC) – całkowite straty związane z incydentem wyniosły 1,9 miliarda funtów, czyli około 9,2 mld zł. Atak rozpoczął się 31 sierpnia 2025 r., zmuszając firmę do natychmiastowego zamknięcia wszystkich operacji.
Już pierwszego września producent zatrzymał swoją globalną produkcję, która w normalnych warunkach wynosiła ok. 1000 samochodów dziennie z trzech fabryk w Wielkiej Brytanii. Ostatecznie przestój objął wszystkie zakłady produkcyjne JLR na świecie – w Brazylii, Słowacji, Indiach i Chinach – i trwał prawie sześć tygodni. Chociaż bezpośrednim celem hakerów był Jaguar Land Rover, prawdziwa skala katastrofy ujawniła się dopiero po analizie wpływu na cały ekosystem biznesowy. Zgodnie z ustaleniami CMC, skutki ataku bezpośrednio dotknęły ponad 5000 organizacji w całym kraju – od dostawców komponentów po dealerów i firmy logistyczne.
Jeden samochód, dla przykładu Range Rover, składa się z około 30 tys. komponentów dostarczanych przez sieć setek firm, reprezentujących łącznie 104 tys. miejsc pracy tylko w Wielkiej Brytanii. Wielu z dostawców to małe i średnie przedsiębiorstwa, z których znaczna część jest w dużym stopniu uzależniona od JLR. Raport Safe Security wskazuje, że nawet 25 proc. dostawców rozpoczęło zwolnienia pracowników podczas przestoju, a kolejne 20-25 proc. przygotowywało się do podobnych kroków. Skala kryzysu zmusiła brytyjski rząd do reakcji. Pod koniec września władze zdecydowały się pomóc firmie, przyznając gwarancję pożyczki w wysokości 1,5 miliarda funtów na wsparcie dostawców. To pierwszy w historii Wielkiej Brytanii przypadek, gdy przyznano bezpośrednie wsparcie finansowe rządu konkretnie z powodu cyberataku. Pięcioletnia pożyczka, udzielona przez konsorcjum banków komercyjnych, w tym HSBC, MUFG i NatWest, ale gwarantowana przez rząd poprzez agencję kredytów eksportowych, miała na celu zapewnienie płynności finansowej krytycznemu łańcuchowi dostaw. Według szacunków analityków każdy tydzień przestoju w produkcji generował stratę rzędu 50 milionów funtów dla samego JLR. Departament Biznesu i Handlu oraz Stowarzyszenie Producentów i Handlowców Motoryzacyjnych wydały wspólne oświadczenie, w którym potwierdziły, że atak miał „znaczący wpływ na Jaguar Land Rover oraz szerszy łańcuch dostaw producentów samochodów”.
Za atakiem na JLR stoi notoryczna grupa cyberprzestępcza Scattered Lapsus$ Hunters, powiązana z cyberprzestępcami Scattered Spider, którzy wcześniej atakowali. Przykładem jest choćby kwiecień 2025 r., kiedy grupa zaatakowała trzech głównych brytyjskich detalistów: Marks & Spencer, Co-op oraz Harrods. Atak na Marks & Spencer okazał się szczególnie wyniszczający – sklep musiał zawiesić zamówienia online na ponad sześć tygodni, tracąc szacunkowo 300 milionów funtów (około 400 milionów dol.). Wartość rynkowa firmy spadła o ponad miliard funtów, a klienci nie mogli korzystać z usług click and collect, płatności zbliżeniowych czy kart podarunkowych.
Ostatnie ataki, w tym na JLR, to symptom znacznie szerszego problemu. Branża motoryzacyjna stała się jednym z głównych celów cyberprzestępców. Według raportu Upstream Security z 2025 r., w 2024 r. odnotowano 409 nowych incydentów cyberbezpieczeństwa w sektorze motoryzacyjnym i inteligentnej mobilności – wzrost z 295 przypadków w 2023 r.. Z kolei raport VicOne szacuje, że cyberataki na przemysł motoryzacyjny w latach 2022-2024 spowodowały straty szacowane na dziesiątki miliardów dolarów. Tylko w 2024 r. koszty wyniosły 22,5 miliarda dolarów, w tym 20 miliardów dol. z tytułu wycieku danych, 1,9 miliarda dol. przestojów systemowych i 538 milionów dolarów szkód związanych z ransomware (złośliwe oprogramowanie). W 2024 r. badacze zidentyfikowali ponad 100 ataków ransomware wymierzonych w ekosystem motoryzacyjny i inteligentnej mobilności oraz ponad 200 naruszeń danych. Incydenty związane z danymi i prywatnością stanowiły 60 proc. przypadków w 2024 r., co oznacza wzrost o 20 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.
Czy wiesz, że…
-Jaguar Land Rover już wcześniej był ofiarą ataków – w 2021 roku hakerzy wykradli dane pracowników jednej z fabryk JLR i żądali okupu, ale firma odmówiła negocjacji.
-Nowoczesne auta premium mają nawet 150-200 sterowników komputerowych, a ich systemy zawierają więcej linii kodu niż współczesne myśliwce F-35. To sprawia, że są bardziej narażone na cyberataki.
-W 2023 roku producenci aut wydali globalnie ponad 4,5 miliarda dolarów na cyberbezpieczeństwo, ale eksperci szacują, że realne potrzeby branży są ponad czterokrotnie większe.
-Grupa Scattered Spider, która stoi za atakami na firmy w UK, rekrutuje hakerów… przez fora gamingowe i Discord. Wiele osób zaangażowanych w te ataki ma poniżej 20 lat.
Źródło: rp.pl
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
